Sensasjon på Oscar: - Nå skal jeg drikke helt til i morgen tidlig

«Parasite» tok storeslem under Oscar-utdelingen.

LOS ANGELES (Nettavisen): Den sørkoreanske filmen «Parasite» vant hele fire priser under Oscar-utdelingen og skrev samtidig historie.

Komedien er den første ikke-amerikanske filmen som vinner Oscar-statuett for beste film.

– Etter å ha vunnet beste internasjonale film, trodde jeg at jeg var ferdig for dagen, og jeg var klar for å slappe av, sa Bong Joon-Ho etter at han mottok prisen for beste regi for filmen «Parasite».

I tillegg til å vinne beste film, beste regi og beste internasjonale film, vant den også for beste originalmanus under den 92. utgaven av Oscar-utdelingen som samler filmeliten og andre kjendiser. Det er første gang en asiatiskprodusert film vinner pris for beste originalmanus.

– Tusen takk. Nå skal jeg drikke helt til i morgen tidlig, avsluttet Bong Joon-Ho talen. I talen i forveien sa han at han skulle «drikke i kveld».

Filmen har også tidligere vunnet en rekke priser, blant annet var «Parasite» den første fremmedspråklige filmen til å vinne Screen Actors Guild Awards. Bong Joon-Ho har også vunnet beste regi under Golden Globe for komedien.