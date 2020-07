Sensitivitetstrening kan redde sexlivet: Slik fungerer det

Takk til Masters & Johnson, som lærte verden å ha sex.

- Hvis dere leter etter pornografi, så må dere lete lenge. Det er egentlig ikke noe veldig spennende med denne boka.

Det er 1966. Gynekolog William Masters har akkurat gitt ut boka «Human sexual response» sammen med Virginia Johnson, kvinnen som på dette tidspunktet var hans forskningspartner, men som fem år senere skulle bli hans kone.

LES OGSÅ (+): Derfor er mange kvinner utro

Masters tok kraftig feil. For er det noe vi er helt sikre på, 54 år etter utgivelsen, så er det at det er mye som er spennende med denne boka.

- Det Masters og Johnson kom frem til i sin forskning, og publiserte i bøkene sine, er essensielt innenfor sexologifaget. De var pionerer innenfor sitt felt. Flere av de funnene de gjorde, la grunnlaget for ting jeg snakker med klientene mine om hele tiden, sier sexolog Thomas Winther.

Et av de vanligste seksuelle problemene i parforhold i dag, er lystproblematikk. En har mer lyst enn den andre. Også her tyr Winther til Masters og Johnson for å hjelpe klientene sine.

LES OGSÅ: Fem vanlige måter å takle lystproblematikk på. Én er ødeleggende

Det finnes nemlig en teknikk som gir ganske gode resultater. En slags treningsteknikk, om du vil.

I utgangspunktet anbefales det at metoden gjennomføres i samarbeid med en terapeut, men det er også mulig å teste på egen hånd. Det kanskje aller viktigste for å lykkes, er uansett følgende:

Dere skal ikke ha sex under treningsperioden. Og med sex, så mener vi alle former for sex etter «first base».

(FILES) This March 7,1988 photo shows US sexologist William Masters and his wife Virginia in New York. Masters and his wife Virginia, founded the legendary Masters and Johnson Institute in St. Louis. Virginia Johnson, who helped redefine the understanding of human sexuality as half of the husband-wife team whose taboo sex studies in the 1960s turned them into worldwide celebrities and best-selling authors, died July 25, 2013 at age 88 after suffering complications from various illnesses according to her son Scott. AFP PHOTO/MARK CARDWELL

Hadde sex i forskningens navn

Men først litt (gøy) historie. Det er nemlig mye som er fascinerende med Masters og Johnson og deres forskning, som de drev med fra midten av 50-tallet og frem til 1990.

Tenk bare å bruke arbeidsdagen på å studere mennesker i «seksuell aktivitet», koblet til ledninger på laboratoriet! Og når det ikke var nok, se for dere å bruke arbeidsdagen på å selv ha sex som en del av forskningen.

Det er i alle fall det historien forteller oss. At Masters, som var gift på denne tiden, foreslo at de skulle ha sex (fordi hva gjør man ikke for forskningen, hæ?). Johnson skal ha sagt ja, og forskerduoen gikk raskt over i å ta jobben med seg hjem, for å si det sånn.

LES OGSÅ: Sex-stillingene som øker sannsynligheten for at hun får orgasme

Masters skilte seg fra kona og giftet seg med Johnson i 1971. Deres noe uvanlige historie har bidratt til å skape ekstra blest rundt forskningen, men det er ikke bare derfor de omtales som duoen som lærte verden å ha sex.

Det er nemlig Masters og Johnson som står bak de fire responsstadiene av sex, kjent som «Human sexual response cycle»: Opphisselse/lyst, platå, orgasme og resolusjon. De var blant de første som studerte eldre menneskers sexliv, og, ikke minst:

Før Masters og Johnson, var det få som snakket om kvinners seksualitet. De var med på leken for å tilfredsstille mannen, men takket være Masters og Johnsons nysgjerrighet, ble det endelig satt fokus på kvinnens nytelse.

LES OGSÅ (+): Så lenge varer et samleie: - Mange har urealistiske forventninger

Det var deres banebrytende forskning, som er årsaken til at vi siden 60-tallet visst at klitoris- og vaginalorgasmer henger sammen - rett og slett fordi de to organene er knyttet nært til hverandre. Og det er Johnson som har fått æren for å fastslå at kvinner faktisk kan få serieorgasmer.

Så kvinner, disse to, og Ernst Gräfenberg (som dedikerte karrieren sin til å finne kvinnens g-punkt), kan dere godt sende en stille takk til.

Dette er teknikken

Over til teknikken som skal redde folks sexliv.

«Sensate focus», heter teknikken. Eller på norsk: Sensitivitetstrening, sensualitetstrening eller sanseøvelser.

I Nettavisens sex- og samlivsspalte, gikk sexolog Thomas Winther en melding fra en kvinne som tok kontakt i frustrasjon over at samboeren ikke ville ha sex.

LES MER (+): Han vil ikke ha sex, og jeg føler meg helt alene

Winther luftet da ulike mulige årsaker til lystproblematikken, og ga i den sammenheng en innføring i Masters og Johnsons teknikk:

Paret skal berøre hverandre, flere ganger over tid, uten at kjønnsorganene berøres. Dere blir enige om et tidspunkt, der det er satt av minst en halvtime til hver – altså minst en time hver gang (gjerne mer), og helst et par ganger i uken.

Viktige punkter:

Dere har helt samleiestopp hele perioden mens treningen foregår. En kan godt tilfredsstille seg selv i perioden, men det er viktig at dere ikke har samleie. Skru av telefonene og sørg for at ingen kan avbryte.

Dere skal være nakne i minst én time per gang.



Slik kan det gjennomføres:

Start gjerne med en tur i en varm dusj eller bad hvor dere kan såpe hverandre inn. Det kan være greit å føle seg ren og fresh. Fortsett så på et varmt rom (dere skal være nakne i minst en time så 20 grader blir snaut). Sørg for en avslappende og behagelig atmosfære, for eksempel med tente lys eller rolig bakgrunnsmusikk. Om dere drikker alkohol bør dere holde dere til ett glass, da litt alkohol kan hjelpe en å slappe av, mens mye alkohol hemmer en fra å kjenne de forskjellige berøringene.

Den ene av dere legger seg på et litt høyt bord eller eventuelt i en seng eller på sofaen. Vedkommende ligger først på magen, i en behagelig posisjon. Den andre bruker litt krem eller varm massasjeolje til å smøre inn hele baksiden av partnerens kropp, og begynner med å stryke og massere partneren. Start etter hvert ved hodet og arbeid deg nedover kroppen – sakte, så hele kroppen – bortsett fra de områdene som anses som erogene – utforskes. Varier trykk og bevegelser og bruk gjerne både for- og baksiden av hånden, fingrene, neglene, og eventuelt andre materialer mot kroppen, mens den andre slapper av.

Etter hvert legger sistnevnte seg over på ryggen og får samme behandling på fremsiden av kroppen. Deretter bytter dere plass slik at den andre mottar berøringene.



Øvelsen skal gjennomføres uten at dere snakker sammen. Etter øvelsen kan dere godt ta seg en kopp te, et glass vin eller noe annet, mens man forteller hverandre hva som føltes godt.

Viktig: Øvelsen skal ikke være en ren massasje, men ulike berøringer på partnerens kropp.

– Prøv dette i for eksempel tre uker. Det anbefales imidlertid at øvelsen gjøres i sammenheng med veiledning fra terapeut, sier Winther.

Derfor fungerer det

Ifølge Winther, er det hovedsakelig tre årsaker til at sensitivitetstrening gir gode resultater:

1. Samleieforbud tar bort presset

Den som har hatt minst lyst, har gjerne kjent på et press fra partner om å ha sex. Idet man innfører samleieforbud, forsvinner det presset.

- Når det ikke forventes noe mer, kan de gode følelsene plutselig oppstå og så kan man kjenne litt på dem, sier Winther.

Les også Fem sexstillinger som gjør det lettere for henne å få orgasme

2. Oxytocin-nivået i kroppen øker

- Når det er en stor mismatch i sexlyst, ender mange par opp med å ikke kose noe særlig heller. Sex forbindes ofte med en forventning om at man skal ha sex, og da unngår mange det, sier Winther.

Dette blir ofte en ond sirkel. Mindre nærhet og kos gir lavere nivå av oxytocin i kroppen, som som utløses ved kos og nærhet. Oxytocin, også omtalt som kjærlighetshormonet, gjør at vi opplever nærhet og tilknytning til partneren vår - i tillegg til at det øker sexlysten.

LES OGSÅ: Psykolog: «Sex: Just do it - eller bli skilt»

Det er nemlig ikke bare spenningen som gjør at man har mye sex i begynnelsen av forholdet.

- Forelskede par er nær hverandre hele tiden, de stryker og tar på hverandre, og er gjerne mye nakne. Da skyter oxytocin-nivået i været, og det drar sexlysten opp.

Les også Fire ting du kanskje ikke visste om sex – som du kan prøve hjemme

3. Omvendt psykologi

Når noen sier at du ikke får noe, vil du gjerne ha det mer. Dette gjelder det aller meste.

Du får sjelden så lyst til å trykke på en knapp som når det står «ikke rør». Aldri har du savnet kollegene dine så mye som da regjeringen bestemte at alle skulle ha hjemmekontor på grunn av korona.

Og aldri har du hatt så lyst til å ligge med kjæresten din, som når noen sier at du ikke

- Så når terapeuten sier at «dere får ikke ha sex», er det plutselig akkurat det man vil, sier Winther.

- Men fungerer det faktisk på lang sikt, dette? Eller mister man lysten igjen etter man har fått ha sex én gang?

- Det fungerer, men klart, hvis hverdagen tar over igjen, og man prioriterer alt annet over sex, så vil lysten forsvinne. Use it or lose it - har du mye sex, får du lyst på mer. Heldigvis kan man kjøre dette opplegget flere ganger hvis man trenger det, avslutter Winther.