Ser du noe spesielt med dette kjøkkenet?

Boligmarkedet er tøft om dagen, men noen gjør det kanskje litt ekstra vanskelig for seg selv?

Mange drømmer om et feriested eller en hytte langs kysten. Lørdag 25. april er det visning på en ordentlig sørlandsperle på Færder, med egen tilhørende brygge:

TILHØRENDE: Denne bryggen følger med på kjøpet. Foto: Kristian Bollæren (Fotofinish)

Adressen er Dalsveien 105, 3145 Tjøme, og boligen har en prisantydning på drøye 3,4 millioner.

Innendørs er det muligens et lite grep som må gjøres, hvis du er redd for høyder. Kjøkkenet ser ut til å være i relativt god stand, men komfyren er det som virkelig har fanget oppmerksomheten på internett de siste dagene:

Historien bak komfyrplasseringen i hytten, som har vært eid av en eldre dame med to voksne barn, er like enkel som den er morsom, forteller megler i Krogsveen, Therese Thon Andreassen til Nettavisen:

– Det var sønnen i femtiårene som fikk ansvar for å lage nytt kjøkken, og montere stekeovnen. Og han hadde litt dårlig rygg, i tillegg til å være ganske lang. Han igjen har også noen ganske lange sønner, så han synes den beste plasseringen for ovnen var der oppe i stedet for under platetoppen.

KJØKKEN: Stekeplater, komfyr, vask og oppvaskmaskin. Alt man trenger på et moderne kjøkken, men det er en fordel om du trives i høyden. Foto: Kristian Bollæren (Fotofinish)

– Så når søsteren og moren da kom ned og så at han hadde plassert ovnen der oppe så fikk de hakeslepp, forteller megleren.

Men, alt har en løsning:

– De må stå på sånn skammel for å nå opp, og nå synes de det er en helt genial idé. De slipper å bøye seg, forklarer Andreassen til Nettavisen.

Montørens mor skal ifølge megleren være spesielt fornøyd:

– Som søsteren sa: Mødre støtter alltid sønnene sine. Men litt kronglete å ta ut stekeplater, det skal det ha vært.

Ja, for den er ikke bare helt oppe, den er helt til høyre, innerst i hjørnet også?

– Ja, så man må passe seg litt for å ikke brenne seg.