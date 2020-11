Ser rødt etter sex-kommentar: – Nå får du faen meg skjerpe deg

Gjensynet mellom Bettina og Even blir ikke bare hyggelig.

Da Bettina Buchanan (23) valgte å bytte ut partneren sin, Even Kvam (21), under sesongens siste parseremoni forrige uke, var det flere som tok til tårene inne på «Paradise Hotel».

Både Bettina og programleder Triana Iglesias (38) begynte å gråte, mens Even selv var svært misfornøyd med at å bli byttet ut med Mohamed «Simo» Elh'babi (22) før finaleuken.

– Jeg trodde ikke hun kom til å sende meg ut, så det var veldig, veldig kjedelig. Spesielt med tanke på at det var rett før finaleuken, fortalte 21-åringen til Nettavisen forrige uke.

Mandag returnerer imidlertid Even til hotellet, denne gangen som en del av juryen som skal være med på å avgjøre hvem som stikker vinner høstsesongen av «Paradise Hotel».

Da kommer det frem at han åpenbart fortsatt er bitter på sin tidligere partner for at hun sendte ham hjem.

Tar en dramatisk vending

Bettina bestemmer seg nemlig for å ta en prat med Even og forklare hvorfor hun valgte Simo over ham, men samtalen tar derimot en helt annen vending enn hun hadde forutsett.

– Jeg ville bare prate med Even og be om unnskyldning for valget og forklare hvorfor jeg gjorde som jeg gjorde. Jeg ønsket virkelig at han senere skulle kunne tilgi meg, for jeg ville virkelig ikke «miste» ham helt, for han betydde veldig mye for meg der inne, sier Bettina Buchanan til Nettavisen.

BEKLAGER: Bettina tar en prat med Even for å be om unnskyldning, men får ikke den tilgivelsen hun hadde håpet på i retur. Foto: Viaplay

Hun legger til at hun aldri angret på valget, ettersom hun visste at hun hadde en større sjanse til å komme lenger i spillet hvis hun hadde Simo som partner inn i finaleuken.

– Det var ekstremt vondt å såre en jeg brydde meg så mye om. Men samtidig følte jeg at hvis vi faktisk var så gode venner som vi var så skulle han kunne tilgi meg og forstå at jeg var tvunget til å gjøre et taktisk valg for min egen skyld.

Derfor ble hun også ekstra såret da hennes tidligere partner kom med følgende kommentar:

«Det er ikke noe vits i at du legger frem musa di, for den har jeg smakt på før».

– Eksploderte i meg

Etter å ha fått gjentatt setningen et par ganger, innser hun hva det er Even har sagt til henne.

– Først skjønte jeg ikke hva han sa, så jeg spurte om han kunne si det igjen. Og da jeg skjønte det tenkte jeg at det kan ikke være fuckings sant, forteller 23-åringen til Nettavisen.

– Så da spurte jeg enda en gang, og da han sa det tredje gangen tenkte jeg bare at dette er det mest respektløse noen jeg faktisk bryr meg om noensinne har sagt til meg, sier hun.

Bettina reagerer med sinne, men fremfor å si noe tilbake velger hun å kaste resten av drinken sin i ansiktet til Even.

SÅ RØDT: Bettina Buchanan kaster en drink i ansiktet på Even når hun innser hva han har sagt til henne. Foto: Viaplay

– Jeg følte hvordan det eksploderte i meg, men jeg er ikke en person som står og sier stygge ting til folk. Og jeg ville aldri slått noen. Men jeg følte at jeg ikke kunne unngå å reagere, så da ble det en drink rett i ansiktet hans, dessverre, ler hun.

– Fortsatt kjempeglad i ham

Bettina forteller imidlertid at sinnet fort la seg, og at hun og Even fremdeles er gode venner.

– Vi har ikke snakket kjempemye i det siste, men jeg er fortsatt kjempeglad i Even og kunne ikke ønsket meg noen bedre å sjekke inn på «Paradise Hotel» med, sier Bettina.

Også Even, som truet partneren med å kutte all kontakt hvis ikke hun valgte ham i forrige ukes parseremoni, har lagt dramatikken fra tiden inne på realityhotellet bak seg i dag.

– Jeg er ikke sint på Bettina. Vi har ikke kjempemye kontakt, men det er ikke sånn at jeg kuttet henne helt ut sånn som jeg sa at jeg skulle, sa 21-åringen til Nettavisen forrige uke.

