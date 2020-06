Ser ut som en million – men koster under halvparten

Nå er den ikke lenger i produksjon.

Der de fleste stasjonsvogner er preget av fornuft og hensynet til mest mulig plass, handler Mercedes CLS Shooting Brake mye mer om design.

Derfor vakte også bilen stor oppsikt under lanseringen tilbake i 2012. Her flyttet Mercedes grensene for hvordan en stasjonsvogn kan se ut, og den fikk veldig mye skryt for designet.

Men lekkert design til tross, så har ikke CLS Shooting Brake solgt i nærheten av hva Mercedes hadde håpet på. Derfor er bilen nå også faset ut, og det er ikke planlagt noen ny utgave.

Det betyr at du må ut på bruktmarkedet hvis du vil sikre deg en bil som kan bli en fremtidig klassiker.

Fra 300.000 kroner

Her starter prisene helt nede på 300.000 kroner – for de tidligste utgavene med minste dieselmotor. Sammenlignet med nypris, snakker vi et prisfall på rundt millionen.

CLS Shooting Brake var nemlig en svært kostbar modell. Med litt utstyr kostet bilen fort 1,3 millioner.

Til rundt 400.000 kroner i dag, får du typisk en 2013/2014-modell med en helt grei kilometerstand på rundt 100.000. De aller fleste eksemplarene er dessuten svært godt utstyrt.

I denne prisklassen er det gjerne dieselmotor som gjelder, nærmere bestemt snakker vi CLS 350 CDI.

Sammenlignet med dagens CLS bærer interiøret preg av å være noen år gammelt.

Luftfjæring

Her finner vi en sterk V6-er på 3 liter og 265 hk. Den gir bra kraftoverskudd og klarer seg med rundt 0,6 liter/mil ved blandet kjøring.

Mange av 350 CDI-utgavene er også utstyrt med firehjulsdrift.

Foruten et annerledes design, som fortsatt skiller seg godt ut på veien, leverer CLS enn god dose luksus og høy kvalitetsfølelse.

Med luftfjæring og adaptivt understell velger du enkelt mellom komfort eller sport – hvor sistnevnte strammer opp understellet noe. Her bør man forresten være obs på at selve luftbelgene kan ryke, så dette bør sjekkes opp, spesielt hvis bilen har gått et stykke.

Etterhvert kom også AMG på banen med sin versjon av CLS Shooting Barke.

Få topputgaver

Som vanlig er også toppmodellen i CLS-familien signert AMG. På bruktmarkedet er det akkurat nå bare ett eksemplar av CLS Shooting Brake til salgs i AMG-versjon.

Bilen vi har funnet er priset til snaut 1,3 millioner og har bare rullet 19.000 kilometer siden bilen forlot fabrikken i 2016.

Under panseret sitter åtte sylindre på 5,5 liter. De leverer fra seg 557 hk og 720 Nm. Men det stopper ikke der. AMG lanserte også CLS i en 63 S-utgave.

Her er effekten økt til hele 585 hk og 800 Nm. Den klarer 0-100 km/t på 3,6 sekunder. Det er bare fattige 0,1 bak dagens E63 S, som har AMGs nye 4-liter på 612 hk og 850 Nm.

Mercedes CLS har alltid vært en utfordrer på design, spesielt på første og andre generasjon.

Artikkelen er publisert i samarbeid med broom.no.