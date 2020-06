Serieguiden:- Noe av det morsomste jeg har sett

To av ukas anmeldte serier bør du definitivt få med deg, mens den siste er grei å hoppe over.

Hvilken av ukas serier som er noe av det morsomste Pål har sett, finner du ut ved å høre ukas episode av Serieguiden. Du hører den ved å trykke på spilleren over, eller gå hit hvor du også finner alle de tidligere episodene.

I Serieguiden anmelder Pål og Ingvild hver uke de nyeste seriene du kan strømme, helt ærlig og uten filter. I Ukas episode er det The Great, Space Force og Mozart in the Jungle som er under lupen.