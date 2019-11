Sesongavslutning på «Ex on the Beach»: - Vi ville bare hjem

- Jeg fikk veldig hjemlengsel, sier Daniel Louis til Nettavisen.

Gjennom 24 episoder har det skandaleombruste realitykonseptet «Ex on the Beach» underholdt TV-seerne gjennom hele høsten.

Onsdag tidligere denne uken var det sesongavslutning, og det ble en tårevåt episode. Flere av deltakerne gråt og var tilsynelatende svært triste over å måtte forlate villaen.

Virkeligheten var imidlertid en annen for mange.

- Den siste dagen var selvfølgelig trist, men jeg hadde veldig hjemlengsel de siste dagene. Jeg husker at jeg var veldig glad for å reise hjem også, men samtidig var jeg veldig lei meg for å forlate det som har vist seg å være den beste tiden i livet mitt, forteller Daniel Louis (27) til Nettavisen.

Godt å komme hjem

Den svenske 27-åringen var blant deltakerne som kom inn litt senere i innspillingen. For deltakerne som hadde vært inne på villaen gjennom hele oppholdet, var det ekstra godt å komme hjem.

Spesielt deilig var det å reise hjem for Ulrik Giske (27), Siv Meyer (21) og Andreas Østerøy (22).

SESONGAVSLUTNING: Selv om deltakerne synes det var deilig å komme hjem igjen til Norge etter innspillingen av «Ex on the Beach» har de flere gode minner å se tilbake til. Andreas Østerøy, Ulrik Giske og Siv Meyer deler flere gode minner. Foto: Discovery

- Jeg husker at det var veldig trist å vite at dette var siste dagen på «Ex on the Beach», men samtidig så var det litt deilig. Vi hadde fått beskjed i forkant at det begynte å nærme seg slutten, og jeg tror alle begynte å bli litt lei og var klare for å komme seg hjem, forteller Østerøy.

- Dramaet begynte også å roe seg mot slutten, og vi begynte å kjede oss litt, legger han til.

Giske synes det beste med å komme hjem, var å kunne trene igjen.

- Jeg var veldig sliten etter å vært der i seks uker og drukket alkohol nesten hver dag. Jeg husker jeg gledet meg til å komme hjem til gode vaner og trening, forteller Giske.

- For min del husker jeg veldig at jeg tenkte mye på hvordan det var å komme hjem. Jeg hadde ikke sett familien min på seks uker, og jeg lengtet veldig hjem til dem, forteller Meyer.

Gode minner

Men selv om deltakerne innrømmer at det var en påkjenning både psykisk og fysisk å være med på realitykonseptet, legger de heller ikke skjul på at de gjerne skulle gjort det igjen om de fikk muligheten til det.

- Jeg angrer ikke på at jeg ble med i det hele tatt. Selv om det ble litt drama til tider, så sitter jeg igjen med en god opplevelse. Jeg vet ikke helt om jeg hadde blitt med på en sesong til, men jeg utelukker ingenting, forteller Siv.

I løpet av sesongen var det nemlig flere kjenninger av konseptet som sjekket inn på villaen igjen. Blant dem Rikke Isaksen (25). For hennes del var det en litt annen opplevelse å bli med for andre gang, sammenlignet med den første gangen hun deltok.

- Det er noe helt spesielt ved å være der nede. Det var like trist å ta farvel med gruppa i år som i fjor, men likevel synes jeg gjengen i fjor kom nærmere hverandre enn gruppa gjorde i år. Det kan hende jeg følte det sånn fordi oppholdet mitt i villaen i fjor varte lenger, forteller Isaksen.

- Jeg vet ikke hvor lenge jeg skal holde på med dette, men jeg kunne sikkert deltatt en gang til. Jeg tar det som det kommer, sier hun.

- Fikk meg guttevenner for første gang

For andre ble deltakelsen i «Ex on the Beach» helt spesielt. I motsetning til Isaksen var det første gang Andreas Østerøy og Daniel Louis var med i et realityprogram, og for førstenevnte ble det en helt spesiell opplevelse.

- «Ex on the Beach» viste seg å bety mer for meg enn jeg først trodde. Jeg har aldri passet så godt inn noe sted som her. Hjemme har jeg egentlig ingen ordentlige guttevenner, rett og slett fordi vi ikke har de samme interessene, men nå har jeg for første gang fått det, forteller Østerøy til Nettavisen og fortsetter:

- Nå har jeg fått en god gjeng med guttevenner som jeg deler samme interesser med, og som jeg har det veldig gøy sammen med.

Ifølge Østerøy er det deltakerne Ulrik Giske, Henrik Grønvik og Petter Sjurseth han har best kontakt med, men understreker at han møter stadig vekk på flere av deltakerne fra årets sesong av «Ex on the Beach».

- Før jeg sjekket inn var jeg litt redd for at jeg skulle bli ekskludert, men det viste seg å være helt omvendt. De tok meg skikkelig inn i varmen, forteller han.

- Mer åpne enn folk flest

Selv om Andreas Østerøy var den eneste homofile inne på villaen til tider, var han likevel den som kanskje fikk utforsket mest blant deltakerne inne på villaen.

I tillegg til å få sin bestevenninne til å utføre oralsex på ham, ble han også litt ekstra kjent med enkelte av guttene under sitt opphold på villaen.

-I tillegg klarte jeg jo å få noen til å teste litt andre sider ved seg selv. Det er jeg veldig stolt over, fortelller han og referer til epiosoden der han utfører oralsex på Lars Petter Krogstad.

- De som melder seg på Ex on the Beach er i utgangspunktet åpne enn folk flest. Og det er kanskje derfor jeg trivdes ekstra godt, forteller han.

Se høydepunkt fra årets sesong av «Ex on the Beach» under: