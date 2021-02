Sex på «Camp Kulinaris»: – Jeg trodde jeg skulle spille inn et familieprogram

Romansen mellom Richard Liedholm og Maria Moen gikk like fort over som den oppsto inne på «Camp Kulinaris».

OBS! Saken kan inneholde spoiler fra årets sesong av «Camp Kulinaris».

I år er det mer enn bare kokkesøl og nye matretter som skaper den største spenningen inne på «Camp Kulinaris».

Allerede den første dagen får deltakerne Maria Moen og Richard Liedholm et godt øye til hverandre, noe som raskt fører til mer intime scener inne på hytta. Scener som produksjonen har valgt å klippe vekk fra programmet som vises på TV denne uken.

I onsdagens episode kommer det frem at Liedholm og Moen skal ha hatt det ekstra koselig i boblebadet, som deltakerne har tilgang på i hytten de bor på. Hva som egentlig skjedde mellom de to turtelduene kommer derimot ikke godt nok frem på TV.

Hadde sex i boblebadet

Til Nettavisen forteller imidlertid flere deltakere at Moen og Liedholm hadde sex i boblebadet mens de andre så på.

– Her kommer det en «Ex on the Beach»-deltaker og en «Paradise Hotel»-deltaker som er vant til å flørte en del på TV. Jeg har også gjort datingprogram før. Dette er det jeg gjør, sier Moen til Nettavisen ironisk, og understreker at det romantiske forholdet gikk like fort over som det oppsto.

– Det blir litt småflørting og tøys og tull, men det er ikke plass til det oppi grytene og ti timers lange arbeidsdager uten tid til å spise lunsj en gang. Man har bare energi til så og så mye, og da dabber det av ganske fort, sier Moen.

Nettavisen har vært i kontakt med Richard Liedholm, som foreløpig ikke har besvart Nettavisens henvendelser.

Holdt de andre våkne om nettene

Selv om romansen mellom Liedholm og Moen ikke varte så lenge, var det imidlertid nok til at de andre deltakerne la godt merke til dem. Ifølge flere deltakere forstyrret de intime stundene mellom Moen og Liedholm nattesøvnen til deltakerne flere ganger.

– Det har vært ganger jeg har måttet sove på sofaen inne i hovedhytta fordi det var veldig mye kreative lyder i rommet ved siden av, fortalte blant annet skuespiller og komiker Stine Buer til Nettavisen kort tid etter innspilling.

Blir klippet bort fra TV-skjermen

Årsaken til hvorfor det hele er blitt klippet ut av programmet som sendes på TV, er ifølge programredaktør i NENT, Jonas Møller, enkel:

– Dette er et familieprogram som jeg vil se sammen med datteren min, sier Møller til Nettavisen.

På spørsmål om dette er innhold som kan ødelegge for programkonseptet «Camp Kulinaris», svarer Møller følgende:

– «Camp kulinaris» dreier seg i første rekke om mat – masse mat, men selvsagt også om relasjoner. Det blir mange historier fra hytta også. Som sagt er intriger og romanser ikke noe ukjent i reality-verdenen. Ei heller på «Camp kulinaris».

