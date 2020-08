– Dette er kanskje moro for Bella, men dette er jobbene våre.

På bare halvannen uke har den tidligere Disney-stjernen Bella Thorne (22) gjort stor suksess på nettsiden OnlyFans.

Den medlemsbaserte nettsiden lar betalende brukere kjøpe tilgang til kanaler, og er spesielt populær blant de som driver med «voksenunderholdning» i form av nakenhet og erotikk.

Bella Thorne har på sin side understreket at hun ikke kommer til å dele seksuelt innhold på sin kanal, annet enn lettkledde bilder, men det stoppet ikke fansen fra å sørge for at hun raskt knuste OnlyFans' rekorder og tjente mer enn noen andre har klart før henne etter bare ett døgn på siden.

På 24 timer tjente nemlig 22-åringen én million dollar, som tilsvarer i underkant av ni millioner norske kroner.

Thornes enorme inntekter faller derimot ikke like god jord hos alle, skriver blant andre Vice.

Sexarbeidere raser

Nylig innførte nemlig OnlyFans nye regler for hvor mye man kan tjene på innleggene man deler, noe flere sexarbeidere mener er en direkte konsekvens av Thornes suksess.

– Hun har virkelig fucket det opp for oss. Hun har privilegier og tar opp plassen som er ment for svarte og brune mennesker, transpersoner og sexarbeidere, sier TS Jane, en transseksuell sexarbeider fra California, til Vice.

Hun er en av mange som legger skylden på Thorne, og får støtte fra den kanadiske sexarbeideren Rebecca Madison.

– Dette er kanskje moro for Bella, men dette er jobbene våre. Dette er livene våre. Dette er hvordan vi betaler leie og kjøper mat. Da pandemien kom ble OnlyFans hovedinntekten min, sier Madison.

Instagram-brukeren @annaw1m har også delt et lengre innlegg på Instagram der hun bønnfaller Thorne og andre kjendiser om å slutte å stjele fra sexarbeidere, da det setter livene deres i fare.

«Kjære kjendiser, vær så snill. Gå tilbake til å lage deres egne sminkekolleksjoner og selg private detaljer om livet deres til paparazzier for å tjene litt mer penger enn du allerede har. La sexarbeiderne være i fred. Takk», avslutter hun innlegget.

Lovet nakenbilder, sendte bikinibilder

På OnlyFans tjener de som står bak kanalene penger både ved å få abonnenter og ved å selge enkeltbilder og -videoer.

Mens de tidligere kunne ta opp mot 200 dollar per bilde eller video, er grensen nå satt til 50, ifølge Vice. I tillegg kan de ikke lenger få mer enn 100 dollar i tips og donasjoner fra seerne, mens det tidligere ikke fantes noen grense.

Ingen av OnlyFans-brukerne fikk beskjed om regelendringen før den trådte i kraft, og dermed er det flere som brått har havnet i en økonomisk knipe.

Erika Heidewaald, som på profilen sin på Onlyfans skriver at hun er skuespiller og Youtuber, har i en lang Twitter-tråd forklart hvordan hun mener Thorne er direkte ansvarlig for inntektstapet til sexarbeidere.

Hun mener det hele bunner i at Thorne lovet bort nakenbilder til betalende kunder, for så å sende dem bikinibilder. Dermed klagde flere, og OnlyFans måtte tilbakebetale en stor sum til misfornøyde kunder.

«For å kunne betale tilbake alle disse og for å unngå noe liknende i fremtiden, endrer OnlyFans nå reglene sine slik at maksprisen for et bilde er 50 dollar, og maksgrensen på tips er 100. Og alle pengene du tjener blir i systemet i 30 dager før du får dem utbetalt», skriver hun blant annet, og legger til:

«Tidligere fikk du penger minst én gang i uken. Se for deg å plutselig gå fra en ukentlig lønnsslipp til en i måneden. Det er det som skjer med 450.000 brukere».

Legger seg flat

OnlyFans nekter på sin side for at Bella Thorne har noe med de plutselige regelendringene å gjøre.

– Grensene er satt for å unngå overforbruk og for å hjelpe brukerne våre med å bruke siden på en trygg måte. Vi setter pris på tilbakemeldingen og vil fortsette å vurdere disse grensene, sier en talsperson for OnlyFans til Rolling Stone.

Bella Thorne selv har tatt til Twitter for å beklage.

«Jeg er et kjent ansikt, og når du har en stemme og en plattform prøver du å bruke deg selv for å hjelpe andre og heie på noe som er større enn deg selv. I denne prosessen har jeg såret dere, og jeg er så lei meg», skriver hun og følger opp med nok et innlegg.

«Jeg skal i møte med OnlyFans for å gå over de nye reglene og finne ut hvorfor. Dette er helt på trynet, og jeg er lei meg. Kom med ideer eller bekymringer dere vil at jeg skal ta opp med OnlyFans, og send meg lenkene til profilene deres så jeg kan promotere dem», skriver Thorne.