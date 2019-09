Sexleketøy for par

Har du spørsmål, problemer eller utfordringer rundt temaet seksualitet? Send epost til: sexologensvarer@gmail.com

Jeg får stadig spørsmål om sexleketøy – om tips til hva de kan prøve, om det kan være en løsning på et spesifikt problem, om hvordan få partner til å ville bruke det, og så videre.

Her finner du alle spørsmålene om sex og samliv Siv Gamnes har svart på.

Særlig etter «Fifty shades of grey» kom for noen år siden, har sexleketøy blitt mer vanlig blant folk, men fortsatt er det nok mest benyttet til å tilfredsstille seg selv – ikke som en del av sexlivet med sin partner.

Jeg hører mange ulike forklaringer på hvorfor noen bruker det alene, men aldri sammen med partneren sin.

De synes det er flaut... De er redd for å såre partneren sin, ved at han eller hun tror at de ikke er god nok i seg selv... Det leketøyet de selv bruker, kan ikke deles med andre... Partner vet ikke at de bruker det, så det blir vanskelig å innrømme det... De er redd for at partner vil komme til å foretrekke sexleketøyet framfor dem selv... De er redd for at partner skal synes de er for sexfiksert... Og så videre.

Ved å leke litt mer og kanskje investere i et eller annet sexleketøy, kan mange forebygge et sexproblem i parforholdet.

Først og fremst er det viktig, synes jeg, å påpeke at man ikke MÅ bruke sexleketøy for å ha et rikt sexliv med sin partner! Mange har et godt og problemfritt sexliv selv uten hjelpemidler av noen slag.

Når det er sagt, så er det mange som ved å leke litt mer og kanskje investere i et eller annet sexleketøy, kan forebygge et sexproblem i parforholdet.

Hvordan introdusere sexleketøy for partneren

Ok, så har du tenkt og bestemt deg for at du vil være litt leken, men hvordan introdusere ideen for partneren din? Og hva skal dere starte med?

Ikke gå for hardt ut. Spesielt om dine ønsker og behov heller litt mot det av mer kinky karakter, eller din partner er fullstendig uvitende om dine tanker, kan det være en god ide å starte litt forsiktig.

Uansett – om dere aldri har benyttet sexleketøy sammen, så start gjerne i det små.

Selv om du kan ha et behov for eller ønske om å spe på med litt ekstra krydder i sexlivet ditt, så er det ikke sikkert at partneren din føler for det samme.

Det kan derfor være vanskelig å forstå ditt behov, og det kan oppleves vanskelig å plutselig skjønne at du ikke er helt fornøyd med «bare» han eller henne. Det kan rett og slett være lett å misforstå intensjonen din om å introdusere sexleketøy.

Et godt sted å starte er å bare bringe ideen på banen som et spørsmål.

«Kunne du tenkt deg å prøve..?».

«Synes du det hadde det vært spennende om...?».

Eller du kan finne en artikkel som omtaler bruke av sexleketøy i parforholdet (for eksempel denne) som du lar han eller henne lese, og så kan dere snakke om det etterpå.

Unngå å starte med de mest ekstreme variantene

Særlig om partneren din ikke har erfaring med sexleketøy fra tidligere, kan det kanskje være best å unngå de mest ekstreme variantene på markedet.

Skremmer du partneren din i første runde, er det vanskeligere å overbevise han eller hun om å gjøre et nytt forsøk. Sett gjerne din partner i fokus ved å finne noe som signaliserer at det er din partners nytelse som er det viktigste for deg.

Det viktigste med hele opplevelsen er likevel at den må fungere for dere begge. Velg noe sammen som dere begge synes er ok, eller - om du skal velge noe alene for dere begge - se etter sexleketøy for par.

Da vil begge kunne bli tilfredsstilt i tillegg til at det signaliserer at dette er et felles prosjekt. I spesialbutikker eller på nett, finnes det ulike ferdige «kit» å få kjøpt, der produsentene har satt sammen noe for begge og enhver smak - for eksempel denne.

Da ønsker jeg alle en lekende helg!

Klem fra ho Siv