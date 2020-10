Sexolog avliver myte rundt menns sexlyst: - Det skaper unødvendig press på mannen

- Jeg har hørt mange grusomme historier om hvordan kvinner har reagert hvis mannen ikke har fått ereksjon, sier sexolog Bianca Schmidt.

«Funnene antyder at menns sexlyst kan være mer kompleks og relasjonell enn det tidligere forskning foreslår.»

Konklusjonen er hentet fra en studie fra 2010, hvor menn i alderen 30 til 65 år - alle i langvarige forhold - ble studert med mål om å finne ut hvilke faktorer som hovedsakelig påvirket deres sexlyst.

«Føle seg begjært» var én. «Spenning og uventede seksuelle opplevelser» var en annen. «Intim kommunikasjon» var en tredje. På spørsmål om hva som drepte sexlysten, svarte de «avvisning» og «mangel på emosjonell tilknytning».

Forskerne oppfordret til mer forskning på menns seksualitet. Det har i liten grad blitt gjort, og mytene om menns sexlyst og forhold til sex, står stadig støtt.

Som at menn tenker på sex hvert syvende sekund, selv om forskning ved Kinsey-instituttet viser at 43 prosent av menn bare tenker på sex et par ganger i uka eller måneden.

Eller at menn tenner umiddelbart. Og, ikke minst: At de alltid har lyst - når som helst og hvor som helst.

- Myten om at mannen alltid er klar, kan vi godt ta livet av. Det stemmer ikke, og er problematisk av flere grunner, sier sexolog Bianca Schmidt.

SEXOLOG: - Jeg har hørt mange grusomme historier om hvordan kvinner har reagert hvis mannen ikke har fått ereksjon, sier Bianca Schmidt. Foto: Kjersti Westeng (Mediehuset Nettavisen)

Responsiv sexlyst

Rosemary Basson heter kvinnen som først lanserte begrepet «responsiv sexlyst».

- Vi hører ofte kvinner si at «så snart jeg begynner å ha sex, så er alt bra. Men jeg har bare ikke den lysten som får meg til å lengte etter neste gang», uttalte Basson.

Mens man hadde ansett spontan sexlyst, altså nærmest umiddelbar tenning litt «ute av det blå», som den sexlysten alle skulle ha, forklarte Basson at det var minst like normalt å trenge litt oppvarming for å få lyst. I terapirommet forklarte folk henne at de ble tent etter litt stimuli, som kunne være alt fra kos til «dirty talk», men at lysten måtte vekkes til live.

På grunn av uttalelsen om at kvinner ofte kom til henne med denne problematikken, ble responsiv sexlyst raskt ansett som noe nesten kvinner har, mens menn har spontan sexlyst.

Men det var ikke det Basson egentlig sa. Sexologen understreket egentlig at menn også hadde responsiv lyst, men kanskje i litt mindre grad enn kvinner. Denne informasjonen falt imidlertid litt for døve ører, eller i det minste så nådde den ikke tabloidavisene.

- Det stemmer nok at hovedtendensen er, at menn ofte har enklere tilgang til sin sexlyst enn kvinner. Menn er blant annet velsignet med større doser av det sexlyst fremmende hormonet testosteron. Kvinner kan ofte trenge mer før de er klare og kalles derfor mer responsive i sitt tenningsmønster, men det finnes store variasjoner her. Mange menn har et responsivt system, og mange kvinner kan være mer spontane, sier Schmidt.

Hun får full støtte fra Gunhild Næss, sexologisk rådgiver ved Stavangersexologene.

- Antakelser om at alle menn er spontane i sexlysten har nærmeste blitt en norm, noe som gjør at menn med en mer responsiv lyst, føler at det er feil, sier Næss, og legger til:

- I tillegg er det slik at sexlyst påvirkes av en rekke faktorer, uavhengig av kjønn, som parforholdets lengde og hvorvidt man har det bra sammen, men også dagsform. Så du kan oppleve at du har spontan sexlyst den ene dagen, og så trenger du å bli stimulert den neste.

SEXOLOG: Gunhild Næss understreker at det ikke finnes noe som heter god eller dårlig sexlyst. Foto: Siv Sivertsen

«Er jeg ikke sexy mer?»

Sexologene er jevnt over ikke så opptatt av å skulle definere hvilken type sexlyst du har, i all hovedsak fordi det kan endre seg.

- I tillegg er det vanskelig å sette et klart skille. Hvis en mann med typisk spontan sexlyst får tenning av å se kjæresten i sexy undertøy, så er jo det også lyst som kommer i respons av det han ser. Så på mange måter kan det også regnes som responsiv lyst, sier Schmidt.

Det de imidlertid er opptatt av, er å avlive noen av mytene tilknyttet menns seksualitet, primært den om at menn alltid har lyst.

- Det er naturligvis ikke slik at menn alltid vil ha sex. Tenk bare på alle de mennene som utsettes for mye stress, noe vi vet påvirker testosteronnivået og sexlysten. Det er helt normalt å ha svingninger i sexlysten, sier Schmidt.

Hovedsakelig er myten problematisk fordi den legger unødvendig press på menn, mener sexologene.

- Mange kvinner tar det personlig hvis mannen ikke vil ha sex, eller hvis han mister ereksjonen. Noen kvinner tar dette personlig, blir usikre på om han fortsatt er tiltrukket av dem og krever oppmerksomhet fra mannen som skaper enda mer press, sier Schmidt, og fortsetter:

- Jeg har hørt mange grusomme historier om hvordan kvinner har reagert hvis mannen ikke har fått ereksjon. Spørsmål som «er jeg ikke sexy mer?» eller «vil du ikke ha meg?» hjelper ikke på situasjonen. Noen damer blir lettere hysteriske fordi de tror noe er feil med dem, mens de glemmer å tenke på partnerens behov. For menn kan det være ekstremt vanskelig at ereksjonen svikter. Kanskje var det han som trengte litt ekstra oppmerksomhet og omsorg den kvelden?

I slike situasjoner har Schmidt ett klart råd til kvinnene: Vend fokuset til kjæresten.

- Her må mange ta seg litt sammen, rett og slett. Hvis vi damer skal ha hundre prosent tillatelse til å ikke ha lyst hele tiden, og til å si nei uten at han skal ta det personlig, så må det samme gjelde andre veien.





Dette klager vi mest over

Psykologparet John og Julie Gottman har forsket på parforhold i over 40 år. De har blant annet sett nærmere på hva vi klager mest over i langvarige forhold, og konkluderer med at det er et klart kjønnsskille.

Mens menn klager over at det er for mye krangling og for lite sex, klager kvinner over at det er for lite nærhet og kontakt, samt at de ikke føler at mannen stiller opp nok.

Gottman-paret har gode forslag til hvordan man løser det som fort blir en ond sirkel, hvor hun får mindre lyst på sex som følge av at hun ikke føler seg sett og han blir mer og mer frustrert fordi sexen uteblir og konfliktnivået øker.

- Er kvinner mer opptatt av emosjonell nærhet og det å bli sett enn det menn er? Eller er kvinner flinkere til å se kjæresten sin og derfor er det ikke så mange menn som føler de ikke blir sett?

- Alle vil bli sett, men kvinner er generelt sett mer opptatt av relasjoner og det emosjonelle. Det handler om måten vi er skapt på, sier Schimdt, og utbroderer:

- Vi er er jo fortsatt steinalderkropper, som er skapt til å overleve i naturen. For at flokken skulle overleve måtte vi spesialisere oss. Kvinnene utviklet egenskaper til ivareta barna og mennene skulle jakte mat og beskytte familien. Tilretteleggelsen for disse ulikhetene starter allerede når vi er fostre og ligger i mors mage. I 8-9 uke marineres vi i kjønnsspesifikke hormoner; menn i testosteron og kvinner i østrogen og progesteron. Dette påvirker hjernens utvikling, og hos jentefoster utvikles emosjoner og kommunikasjon, mens action og sex får et boost i guttehjerner.

Når det er sagt, så er hjernen nevroplastisk, den utvikler hjernen seg etter hva man trener på og blir utsatt for. Så ingenting er låst i kjønnsspesifikke rollemønstre.

- Men fordi vi fortsetter å bli utsatt for disse kjønnshormonene, både som foster, i barneårene og tenårene, så blir vi også til en viss grad ulike. Kvinner er typisk mer opptatt av emosjoner og relasjoner, og for at kvinner skal føle tilknytning til en mann, må de også føle at disse behovene blir ivaretatt.

Altså er det naturlig at flere kvinner enn menn har responsiv sexlyst. At de må føle en form for nærhet eller stimuli for å få lyst. Ikke alltid, men ofte.

- Men selv om mange er sånn, så er ikke alle det. Det er det som er viktig å forstå. Og tenk så deilig det er at vi alle er ulike, sier Schimdt.

Men selv om Gottman-paret kan slå fast at det finnes et kjønnsskille i hva vi klager mest over, er følelsene bak ofte relativt like:.

Menn som savner sex og nærhet, er ifølge forskningen like ensomme i parforholdet som kvinner som føler at mannen aldri stiller opp.

Menn ber nemlig ikke om mer sex kun for å tilfredsstille sine seksuelle behov, men også fordi sex tilfredsstiller deres behov for intimitet - generelt sett i langt større grad enn det gjør for kvinner.

Som Gottman skriver i boka «The Man's Guide to Women»:

«Vi fant ut at menn faktisk er like opptatt av intimitet som kvinner, men de føler den intimiteten når det er mindre krangel og mer sex».