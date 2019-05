Sexolog med klar oppfordring: Ikke fortell din nye kjæreste for mye om dine tidligere forhold

Det kan kanskje friste å spørre din ny kjæreste om eksen, men for mange blir det en konfliktskaper.

Er du i et nytt forhold kan spørsmålene raskt dukke opp.

«Hvor mange partnere har du hatt før meg? Hvem var du sammen med før? Hvordan var eksen din?»

I forelskelsens rus kan slike detaljer virke helt ufarlige å dele, men sexolog Siv Gamnes har gang på gang sett slike opplysninger bli et problem når forelskelsen har lagt seg.

– Mange sliter i parforholdet på grunn av tidligere forhold. I starten av et forhold er alt rosenrødt, og det er lett å fortelle hverandre veldig intime detaljer. Senere i forholdet kan disse detaljene dukke opp igjen helt ut av det blå, forteller sexologen.

Dette er det vanligste å fortelle

Hun forteller at det vanligste er å spørre eller fortelle om hvor mange forhold og partnere man har hatt tidligere.

– Det er noen som betror de mest intime detaljer. Noen forteller om fantastiske orgasmer med tidligere partnere eller kroppspreferanser, som store pupper eller stor penis. Slikt kan bli vanskelig for partneren din å forholde seg til, sier Gamnes.

Når man deler disse detaljene, er man ikke nødvendigvis bevisst på at slike gamle detaljer fort kan bli bakgrunn for usikkerhet og problemer.

– I terapirommet kan det komme frem ting som at «alle dine partnere har vært brasiliansk vokset og jeg er ikke det», så skjønner jeg at her har det blitt delt veldig intime detaljer.

VÆR FORBEREDT: Sexolog Siv Gamnes mener det er lurt å vite hva du bør svare partneren om tidligere forhold og sexpartnere, for spørsmålet pleier nesten alltid dukke opp.

Kan føles kjipt for begge parter

Gamnes mener det som oftest er i beste mening at en partner deler slikt. Noen føler et behov for å si det, mens andre bare svarer på spørsmålene som kommer.

– Ved å fortelle intime detaljer sier man indirekte at deg har jeg tillit til, dette er seriøst og jeg skal satse på dette. Det ligger mye i det å betro seg til hverandre.

Dette har vært tema i podkasten til Catrin Eide og Sissel Gran, Kjærlighetspodden.. Der refererer de til betroelsesfasen som «historeringsprosessen».

– Ett sted når sjalusien virkelig popper opp er når man snakker om fortiden, det gjør skikkelig vondt når man må forholde seg til at noen har hatt kjæreste før og noen har vært nummer én tidligere. Vi har snakket om tidligere at det er viktig å kaste ut gamle historier og lage plass til det nye paret, men her kan det også gå ganske galt, sier Eide i podkasten.

– Man må regulere hva man faktisk sier og hva man gjør, skal man rydde plass til sitt nye par. Det handler ikke om at du skal kaste ut alt du har opplevd, for det kan ikke være sånn at du starter fra egget liksom, du har tross alt hatt et liv før. På en eller annen måte må begge akseptere og erkjenne at du har hatt et liv før, sier Gran i Kjærlighetspodden.

Mange opplever at den nye partneren graver etter svar. Da er det lett å føle på at man må fortelle selv om man ikke egentlig vil.

– Mange svarer av ren høflighet, for å vise at man tar den nye på alvor og ikke skyver den personen fra seg. Det blir en situasjon hvor det både føles ille å dele informasjonen og å få den, forteller sexolog Gamnes.

Gamnes mener at det kan det være lurt å forberede seg på at slike spørsmål kommer og at du vet hva du er komfortabel med å fortelle. Det kan være nok å si at de detaljene ikke har noe å si for dere som par.

Dette gjør de intime detaljene med deg

Dess mer man vet, dess bedre forutsetning har man for å lykkes, kan man si om mye i livet. I denne situasjonen mener Gamnes at det er tvert imot.

– Når man blir fortalt slike historier, så har alle mennesker tendenser til å lage bilder i hodet. Man spinner videre, fantaserer rundt det man har hørt og lager egne fortellinger for å plassere historien. Det kan skape en visshet om at de tidligere partnerene har vært mye bedre enn seg selv, uten at det er tilfelle.

– Om du sliter med usikkerhet om egen person eller noe oppstår i forholdet på et senere tidspunkt, så blir du utrygg på deg selv eller partneren, for du begynner å tenke på alt du vet.

Bakgrunnen for å spørre om gamle forholds- eller sexdetaljer er ofte at man føler at man må vite slikt for å bli bedre kjent med hverandre.

– All sånn historie er preget av settingen og den personen som var da. Enhver person kan få frem noe nytt i deg, så man er ikke nødvendigvis samme person, forteller hun og fortsetter:

– Hvis din nye kjæreste har vært en skikkelig «fuckboy» som har ligget med et stort antall partnere, betyr ikke det nødvendigvis at han, eller hun, ikke vil satse på deg.

FORTELLER GJERNE: Noen forteller gjerne veldig detaljert om tidligere kjærlighetserfaringer, men partneren din kan likevel skape sin helt egen oppfatning eller bilder av hvordan dette foregikk. Foto: Getty Images

Gamnes rågir til daglig par som har utfordringer eller problemer i sexlivet, men hun forteller at sexproblemer ofte er et symptom på noe annet galt i forholdet.

– Kanskje har dere hatt mindre sex i en periode, også vet man fra tidligere at kjæresten har vært sammen med den kjekkasen. Da kan noen få tanker om at han sikkert var en bedre elsker og hadde større penis. Da bygger du problemet større, ved å lage tanker rundt det du har sett eller hørt om, uten at du egentlig vet.

Når detaljene begynner å skape problemer

– Det er ikke sjelden at jeg hører setningen «jeg skulle aldri ha sagt det, jeg burde aldri fortalt deg det». Da er det som oftest sagt for mye eller det som har blitt sagt er oppfattet helt feil, forteller Gamnes.

Det å søke opp din partners eks eller tidligere ligg på sosiale medier, kan også skape mange negative følelser.

– Det er sjelden sånne aktiviteter bringer noe positivt med seg, og folk er jo som regel veldig flotte på bilder de legger ut. Så fort du ser et bilde av en tidligere partner, er det så lett å tenke at denne personen er veldig vakker eller kjekk. Det kan påvirke din egen selvtillit, kanskje du føler den personen har noe som du ikke har og du får negative tanker om deg selv.

Rådet til de som gjerne vil vite om tidligere forhold

Mange som spør tenker ikke godt nok over hvordan det å vite vil påvirke.

– Den såre og utrygge lille delen av oss som veldig mange har, blir trigget av slike detaljer, påpeker hun.

– Hva pleier du å si til par som sliter med dette?

– Selv om partneren din har hatt veldig mange partnere, kanskje mange flere enn du selv har hatt, så må du huske at det er første gang det er dere to er sammen.

– Man hauser nok opp det som har vært og tenker at den personen før deg var så unik og hadde noe spesielt, men det tilhører fortiden. Den erfaringen dere to gjør med hverandre er også helt unik. Erfaringene skaper dere to sammen, og med det som utgangspunkt har det ikke noe å si at man har hatt hundre andre, påpeker hun.