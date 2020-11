Sexolog med klar oppfordring til foreldre: – Det er deres oppgave å lære barna deres om kropp og seksualitet

Pedagog og sexolog Margrete Wiede Aasland ber foreldre om å snakke med barna sine om kropp og seksualitet. Mens hvis barna lukker døra til soverommet for å leke doktorleken, da skal de få være i fred.

I nærmere 40 år har pedagog Margrete Wiede Aasland jobbet med barn og seksualitet. Helt siden hun på 80-tallet spesialiserte seg på seksuelle overgrep, har hun vært å regne som en av landets fremste eksperter på området.

Når hun holder foredrag, stiller hun alltid publikum det samme spørsmålet:

«Er du fornøyd med måten dine foreldre eller omsorgspersoner ga deg kunnskap om kropp og seksualitet da du var liten? Og kunne du tenke deg å gjøre det på samme måte overfor egne barn?»

Reaksjonene er stort sett akkurat de samme, uansett om det er en gjeng foreldre, førskolelærere eller lærerstudenter hun foreleser for.

– Noen få rekker opp hånda og sier de er fornøyd med måten de ble møtt som barn, men de aller fleste svarer nei.

LES OGSÅ (+): Kjefter du på barna dine? Derfor advarer ekspertene

Aasland, som i tillegg er spesialist i sexologisk rådgivning, rister på hodet.

– Det er veldig trist. For vet du hva man «risikerer» ved å lære barna sine om kropp og seksualitet? Jo, at de får et trygt og godt forhold til sin egen kropp og seksualitet. At de debuterer senere, og at de er mindre opptatt av pornografi.

– Og, ikke minst: At de har lettere for å si fra om seksuelle overgrep.

Foreldrenes oppgave

Seksualiteten vår er noe vi er født med. De seksuelle følelsene har vi med oss fra vi er små babyer, og det er derfor viktig å møte barna på disse følelsene - akkurat som vi gjør med alle andre følelser, sier Aasland.

Én ting er forebygging av seksuelle overgrep, hvor forskningen er klar: Barn som blir utsatt for seksuelle overgrep, har lettere for å fortelle om det hvis de har kunnskap om kropp og seksualitet, samt føler seg trygge på at det er noe man kan snakke om.

Les mer Unge har mindre sex: - I stedet for å utforske seksualiteten sin fysisk, har mange sin første seksuelle erfaring på nett

Men Aasland holder ikke foredrag utelukkende for å forhindre overgrep. Hun holder foredrag for å sette den positive seksualiteten på agenda – i barnehagen og skolene, men også hjemme.

– Foreldre må snakke med barna om kropp og seksualitet! De må lære dem navn på kjønnsorganene, fortelle dem hvordan barn blir til og gi dem den kunnskapen de trenger for å bli kjent med kroppen sin på en trygg måte.

– Skal foreldre ta opp disse temaene med barna sine selv om de ikke spør selv?

– Ja, naturligvis! Det er foreldrene sin oppgave å lære barna om dette. De kan for eksempel spørre barnet slik: «Vet du hvordan barn blir til?»

Forventet seksuell atferd hos barn 0-5 årsalder ↓ Klikk for å ekspandere faktaboksen Rører eller gnir på sine genitalier, når de skifter bleie, hviler, er spent, opphisset eller redd.

Utforsker forskjellen mellom gutter og jenter, menn og kvinner.

Berører genitalier til voksne og barn som de kjenner godt.

Utnytter muligheten til å se på nakne mennesker.

Spør om pupper, genitalier, samleie, hvordan barn blir til.

Interessert i å se på at andre går på do.

Interessert i egen avføring.

Stikker/putter ting i anus eller vagina på seg selv eller andre barn, av nysgjerrighet eller utforskningsbehov.

Å ha ereksjon.

Leker doktorleker, undersøker andres kropper.

Bruker seksuelle ord eller ulike ord på genitalier.

Interessert i "å føde barn". Hentet direkte fra Hentet direkte fra Margrete Wiede Aaslands bok, "Barna og seksualiteten".

Målet er at barna skal utvikle et godt språk for å snakke om kropp og seksualitet, i tillegg til å gjøre dem trygge. For å oppnå det, holder det ikke å lære bort navn på kjønnsorganer, foreldrene må også la barna utforske på egen hånd.

– Hvis barna lukker døra til rommet for å leke doktorleken eller andre seksuelle leker, så må de få lov til det. Det er voksnes ansvar å sørge for at leken foregår under trygge rammer og at alle som leker, er med frivillig. Men utover det skal man la barn holde på i fred, sier Aasland.

Barn har også rett på privatliv, minner Aasland om.

– Vi må respektere små barns privatliv også. Så når vi sier «jeg stjeler en klem» eller «tar et kyss», så er det nettopp det vi ikke gjør.

Det er helt normalt at små barn kler seg nakne sammen, tar på seg selv og hverandre og utforsker kroppene sine.

– Små barn onanerer uten å vite at det er det de gjør. De gnir seg mot bilbeltet eller sofakanten, eller tar på seg selv. Det er helt naturlig. Hvis barna gjør det foran andre, kan foreldrene for eksempel si at «det er fint at du koser med tissen din, men det kan du gjøre når du er alene». Det er en del av sosialiseringsprosessen.

Forskjellsbehandler jenter og gutter

Forskning viser at voksne har en tendens til å forskjellsbehandle jenter og gutter når det kommer til å utforske sin egen kropp, sier Aasland.

– I en studie ble mødre observert mens de lot barnet på cirka seks måneder ligge uten bleie. Når jentebabyene tok seg på tissen, tok mødrene babyens hender vekk og la på ny bleie. Når guttebabyene tok seg på tissen, så lo mødrene litt og sa «tar du deg litt på tissen, du da, ja er det så godt det da» – før de tok vekk hendene og la på ny bleie.

LES OGSÅ: Sexologene forteller: Dette har endret seg de siste ti årene

Hun oppfordrer voksne til å unngå denne typen forskjellsbehandling basert på kjønn.

– Vi har en tendens til å synes det er mer sjarmerende og søtt at små gutter tar seg på tissen, mens vi gjerne sier at jenter «grafser» seg på tissen.

Barn forstår tidlig hva som gir positive og negative reaksjoner. Hvis små jenter får en opplevelse av at de helst bør undertrykke den naturlige nysgjerrigheten på egen kropp og seksualitet, er det svært uheldig, sier Aasland.

– I tillegg har guttene en fordel i at tissen vises hele tiden. Derfor anbefaler jeg å vaske barna sine foran speilet. Hold jentebabyen slik at de kan se seg selv og sitt eget underliv i speilet mens de blir vasket.

– Som å begå overgrep mot seg selv

Hvis du gir barna dine kunnskap og trygghet rundt sin egen seksualitet, gir du dem samtidig et godt grunnlag for å videreutvikle seksualiteten sin som voksne.

– De ungdommene som har et bevisst forhold til sin egen seksualitet, sier «nei» når de ikke vil og «ja» når de vil – og «vent litt» når de ikke er helt sikre. De blir mer bevisst egne valg, men også andres grenser og ønsker, sier Aasland, og legger til:

– Ungdom må lære å respektere seg selv og sine grenser. Det å forstrekke seg seksuelt, er litt som å begå overgrep mot seg selv. Hvis ungdom gjør seksuelle ting som egentlig er utenfor deres egne grenser, så er det gjerne fordi de tror de må det.

Les mer Menn og deres penis: – Et symbol for potens, maskulinitet og styrke

Denne bekymringen er ikke Aasland alene om å ha.

Sexolog Tore Holte Follestad ved Sex og samfunn-klinikken i Oslo er daglig i kontakt med unge under 25 år. Han mener voksne har sviktet ungdommen når det kommer til kunnskap om sex og kropp fordi ungdom kommer til Sex og samfunn og spør om ting han er overrasket over at de ikke kan.

– Ungdommen vet mer om trekantsex eller «100 måter å gi en blowjob på» enn det de vet om helt vanlig sex – som lyst, begjær, hvordan de får orgasme, hvordan man har god sex og hvordan man får kjæreste. Det er kjempepositivt at unge etterspør denne informasjonen, men det faktum at de må spørre om den, tyder på at vi har sviktet, uttalte Follestad til Nettavisen i 2019.

Les mer Mener voksne har sviktet ungdommen: - Unge spør meg om ting jeg er overrasket over at de ikke kan

Legevaktsjef Liv Heidi Brattås Remo uttrykte samme bekymring etter rekordstor pågang på overgrepsmottaket i Drammen i 2018. Jentene fortalte de ansatte på overgrepsmottaket om gruppesex, opplevelsen av å måtte «være med på alt» og sex i svært beruset tilstand.

– Det vi ser er en seksuell adferd som ikke harmonerer med alder. Det har skjedd noe med forståelsen om hva som er normalt og ikke normalt, sa Brattås Remo, og la til:

– Jeg skjønner at ungdom ikke vil diskutere sex med foreldrene sine, og at de derfor søker informasjon andre steder. Og det finnes mye lett tilgjengelig informasjon om sex på internett, TV og sosiale medier. Men ungdommene trenger en motvekt, de trenger et alternativ til det ekstreme.

– Jeg tenker at vi har sviktet i å formidle «normal» seksualitet til våre ungdommer.

Reklame Årets 100 beste dingser