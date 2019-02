Sexolog med oppfordring til frustrerte menn: Slik vekker du kvinnens sexlyst

Forskning viser at kvinner mister sexlysten i lange parforhold. Sexolog Bianca Schmidt kommer med konkrete tips til hvordan det kan unngås.

- For at kvinner skal bli tent og få lyst på sex, må amygdala deaktiveres. Amygdala er er den delen av hjernen som aktiverer «fight-or-flight»-moduset, som slår inn når vi utsettes for fare. Den må altså slås av for å vekke sexlysten i en kvinne.

Frank Wedde er verken psykolog eller sexolog. Han har imidlertid skrevet en bok om hvordan vi kan trene hjernen vår til å bli mer effektive, produktive og, ikke minst, lykkeligere. Et av kapitlene dreier seg om det han kaller «seksuell IQ» og noen morsomme teknikker for bedre sex.

Og sex, det blir vi glade av - det viser forskningen.

Wedde jobber som foredragsholder og daglig leder av den digitale hjernegymmen Memolife. Når han holder foredrag kommer han ofte med følgende tips til menn i publikum:

Deaktiver damas amygdala - så vil hun få mer lyst på sex.

Oppfordringen blir gjerne møtt med latter og applaus. Men er det virkelig så enkelt?

Høy avkastning for liten innsats



Svaret er både ja og nei.

Det stemmer at amygdala spiller en viktig rolle når det kommer til kvinners sexlyst. Denne delen av hjernen har nemlig blitt referert til som en av de største «lystbremsene» for kvinner, hovedsakelig fordi stress, angst og frykt er drepende for sexlysten.

Det er mulig at amygdala ikke nødvendigvis må deaktiveres fullstendig, men at aktiviteten i denne delen av hjernen bør skrus ned for å oppnå tenning, er det liten tvil om.

Forskning viser samtidig at hjerneaktiviteten i amygdala synker under en orgasme, og det bør ikke være så overraskende. For hvis vi er stresset, redde eller angstfylte, er det vanskelig, om ikke umulig, å oppnå orgasme.

- I dag er vi ikke omringet av fysiske farer på samme måte som før, men amygdala er fortsatt programmert til å forholde seg til farer. Amygdala ønsker ikke å være arbeidsledig så den leter etter andre farer eller stressmoment, og ofte ender man da opp med å fokusere på relativt ubetydelige ting i hverdagen- som rot i stua, uoppredde senger og en kjæreste som kommer sent hjem fra jobb, forklarer Wedde.

For å skru ned, eller i beste fall slå av, amygdala hos en kvinne i 2019, må mannen derfor ta disse problemene på alvor, mener hjernetreneren.

- Ta ut søpla, heng opp klesvasken, ta ut av oppvaskmaskina! Det er en svært liten investering som gir veldig høy avkastning, sier Wedde.

HJERNETRENER: Frank Wedde har skrevet bok om funksjonell hjernetrening, som er måter å trene hjernen på slik at man blir mer effektiv og oppnår bedre mentalhelse.

Årsak: Ulike tenningsmønster



Sexolog Bianca Schimdt smiler av Weddes oppfordring til å ta ut søpla, men er enig i at han er inne på noe.

Såkalt lystproblematikk, hvor en av partene i et forhold har mer lyst på sex enn den andre, er noe Schimdt er godt kjent med. Og som regel er det kvinnen som har minst lyst - og mannen som har mest.

Lav sexlyst er faktisk blant kvinner er et av de vanligste problemene blant kvinner i dag, og problemet gjør seg spesielt gjeldende etter mange år som kjærester.

En dansk studie fra 2017 bekrefter at kvinner i lange parforhold mister sexlysten. Den magiske grensen ser ut til å gå ved syv år - etter det har kvinnen fem ganger så høy risiko for å få lav sexlyst som kvinner som er i parforhold i mindre enn to år.

For å løse problemer rundt lystproblematikk, holder det som regel ikke bare å gå ut med søpla - selv om det er en god begynnelse. For å faktisk kunne gjøre noe med problemet, må man først forstå årsakene bak - og sexolog Schmidt foreslår å starte med følgende:

Bli kjent med ditt eget tenningsmønster. Såkalt lystproblematikk kan nemlig i stor grad forklares med at menn og kvinner er ulike her.

Menn er generelt mer visuelle og direkte i sitt tenningsmønster, altså kan de bli raskt tent hvis de ser noe eller noen de liker eller visualiserer noe som tenner dem.

- Menn er også velsignet med en sunn dose testosteron, som gjør at de er mer våkne og i kontakt med seksualiteten sin. De er i tillegg ganske forutsigbare i sitt tenningsmønster. Det som tenner en mann på mandag, tenner ham også på torsdag og lørdag, sier Schimdt.

Det samme gjelder generelt ikke for en kvinne. Det som tenner henne på tirsdag, trenger ikke fungere på søndag.

Hennes tenningsmønster er langt mer flyktig, og avhenger i større grad av en stemning som gir god følelse av nærhet og trygghet med en liten dose romantikk for å få lyst på sex.

SEXOLOG: Bianca Schimdt forklarer at lystproblematikk ofte skyldes at kvinner og menn har svært ulike tenningsmønster, men at de ikke er bevisst det og derfor ikke tar hensyn til hverandres ulikheter.

Risikerer å skru av kvinnens tenning



Oppnår man denne trygge stemningen, vil amygdala få langt mindre å gjøre - og i beste fall slås av. Hvis kvinnen derimot ikke føler seg trygg og ivaretatt, vil amygdala aktiveres - og den seksuelle tenningen gjerne utebli.

Problemet er bare at en manns naturlige måte å initiere sex på, ofte er i konflikt med kvinnens tenningsmønster.

- Når en mann tennes umiddelbart går han kanskje rett bort til dama, tar tak i henne og signaliserer at han vil ha sex ved for eksempel å putte hånda under skjorta hennes. For en kvinne, som kanskje står og tenker på hva hun skal lage til middag og er langt unna det samme sex-landskapet som mannen er, så oppleves dette som brått og invaderende, forklarer Schimdt, og legger til:

- Når en mann insinuerer sex på en typisk maskulin måte, trigges ofte kvinnen negativt og så skrur man av det feminine tenningsmønsteret. Når dette skjer igjen og igjen, så skapes det fort et fast mønster som til slutt fører til at hun trekker seg unna.

Typisk mønster



Som følge av dette, oppstår gjerne følgende mønster, eller onde sirkel, om du vil:

Fordi mannen i større grad kan få umiddelbar tenning, eksempelvis ved et kyss eller berøring, unngår kvinnen etter hvert å være intim med kjæresten sin. Kanskje ønsker hun å gi ham et kyss, men tenker at det bare vil føre til «mas om sex», så hun lar derfor være.

Over tid blir paret mindre intime, noe som går utover parforholdet generelt. Hun føler seg gjerne presset og stresset av situasjonen, mens han føler seg avvist.

- Det første jeg gjør når det har låst seg for par på denne måten er å ta bort mannens brå initiativ til sex. Da letter vi på trykket som har bygd seg opp slik at hun senker garden igjen. Først da kan vi begynne å jobbe, og da er det naturligvis begges jobb, sier Schimdt.

Se, ivareta, bekrefte



Jobben videre består i stor grad av å få kvinnen til å åpne opp og komme i kontakt med seksualiteten sin - rett og slett «vekkes», som Schmidt sier.

- Det er hyggelig å ta oppvasken, som Wedde foreslår, men enda lettere er det å vise med blikk og ord at du ser henne. For kvinner er det å bli hørt,forstått og bli møtt på følelser, et tegn på kjærlighet. Det er det vi gjør med venninner, det er vår måte å komme nærmere hverandre på, forklarer Schimdt.

Sexologen legger frem tre stikkord til menn som ønsker å vekke kjærestens sexlyst: Få henne til å føle seg sett, ivaretatt og bekreftet.

- Disse tingene bør ligge der som en base. Det er ikke slik at kvinner blir kåte bare av at kjæresten spør hvordan de har det, men alt dette må være på plass først. Deretter er man mer åpen for flørting og lek, for da er kvinnen åpen, sier Schimdt.

Begynn derfor med et enkelt «hvordan har du det?» råder sexologen. Hold blikket hennes. Vis genuin interesse, hold hånden, gi klemmer og kyss, uten forventning om sex der og da. Kort oppsummert: Oppfør deg mer som du gjorde i begynnelsen av forholdet, da forelskelsesrusen lå tungt over dere begge.

På den tiden ville dere jo det samme hele tiden. Spise det samme til middag, drikke den samme vinen, sove samtidig og sist, men ikke minst, ha like mye sex.

- En forelsket mann sender gjerne søte meldinger, gir masse oppmerksomhet og sørger dermed for å opprettholde denne stemningen som gjør at kvinner får lyst på sex. Men når han ikke er så forelsket lenger, vil denne oppførselen, som gjerne ikke er så typisk for en mann, ofte endre seg. Mannen fortviler over at kjæresten ikke vil ha like mye sex mer, men det han ikke forstår er at det var de tingene han, helt naturlig, gjorde i begynnelsen som gjorde at hun hadde så lyst på sex, har Scmidt tidligere sagt i et intervju med Nettavisen.

- Kvinner må også ta ansvar



Etter en gjennomgang fra sexologen, høres jo oppskriften til mer sex forholdsvis enkel ut: Se, ivareta og bekreft kvinnen, slik at hun føler seg trygg og avslappet. Med det som base, er det lettere for kvinnen å få tenning - enten det er av berøring, direkte initiativ eller flørt.

Men er alt mannens ansvar?

Psykolog og parterapeut Frode Thuen har tidligere uttalt at «kvinners mest typiske unnlatelsessynd i kjærlighetslivet handler om manglende seksuell interesse og initiativ».

Thuen, som har fast spalte i A-magasinet, opplever jevnlig at menn skriver til ham med spørsmål om råd til hvordan de kan få kjæresten mer interessert i sex. Mange menn opplever at kjæresten viser liten eller ingen interesse for sex, og når mennene tar det opp som et problem, opplever de i stor grad å bli avfeid.

- Kvinner må ta ansvar for sin del av situasjonen. Hvis mannen er frustrert over sexlivet, må man sammen sette seg ned og forsøke å finne løsninger. I et parforhold må man alltid forholde seg til partnerens lengsler og savn, uttalte Thuen til Nettavisen i 2017.

Sexolog Schmidt er helt enig med Thuen i at kvinner må ta sin del av ansvaret for å ha et velfungerende sexliv.

- Jeg skjønner at enkelte menn kan la seg provosere. Kvinner sitter gjerne på sin side og sier «kan ikke mannen bare forstå meg?», mens menn sier at «jeg viser jo henne at jeg har lyst hele tiden, kan hun ikke bare møte meg på det?»

Schimdt oppfordrer derfor kvinner til å ta ansvar for å forstå sitt eget tenningsmønster, samt å informere mannen om hva hun trenger for å få lyst på sex.

- Kvinner kan ikke bare vise en kald skulder og si nei til sex. Vi må forklare hva vi trenger. I tillegg har vi også et ansvar for å opprettholde vår egen sexlyst og ikke tillate at den går i dvale, sier Schimdt, og avslutter med følgende oppfordring:

- Hvis du som kvinne ber ham om å gi deg samme oppmerksomhet som han gjorde i begynnelsen av forholdet, må du også tenke på ham på samme måte som du gjorde da. Ta ham med deg i tankene, fokuser på det du synes er sexy og romantisk, og hold deg selv åpen.