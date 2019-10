Sexolog slakter sjaman Durek Verretts sex-praksis: - Bare fjas

Da vi ba sexolog Thomas Winther om å faktasjekke Durek Verretts påstander om sex, endte han opp med å gi motsatt råd.

Det har bare gått noen uker siden sjaman Durek Verrett (44) klinte til med følgende uttalelse på irsk TV:

– Det er visse avtrykk som kvinner får på innsiden av vagina når de har for mange sexpartnere. Det trenger de å få renset ut, og jeg tilbyr øvelser for det.

Slike uttalelser er utvilsomt gull verdt for tabloidpressen, men når Verrett følger opp med en rekke sextips til folket i sin egen podcast, er det i grunnen på tide med en aldri så liten faktasjekk - spesielt siden Verrett nå reklamerer for et sexkurs han kaller «Soul Sexual Webinar», hvor han vil forbedre folks sexliv.

I podcasten forteller Verret blant annet om at han har trent på å unngå utløsning. Han sier at han nå er blitt en «tantrisk mester» som, i henhold til seg selv, «aldri mislykkes når det kommer til sex».

Dave Asprey, en såkalt livsstilsguru som har utgitt flere bøker, er gjest i podcasten, og deler egne tips og erfaringer.

Men er det noen særlig vits i å gå rundt å spare på sæden sin? Kan en penis virkelig vokse av lydbølge-terapi? Og sist, men ikke minst, blir man en bedre sexpartner av å følge Durek Verretts sex-tips?

Vi har tatt en telefon til sexolog Thomas Winther, som har hjulpet oss med å faktasjekke påstandene fra Verrett og Asprey.

1. Mange kvinner får aldri orgasme - og mange menn kommer for tidlig

- At mange kvinner aldri får orgasme, er en overdrivelse. Men det stemmer jo at det kan være vanskelig for enkelte kvinner å få orgasme sammen med partneren sin, men hovedårsaken er ikke at menn kommer for tidlig, sier Winther.

Det finnes ingen sikre tall på hvor mange kvinner som aldri får orgasme, men ifølge en analyse av 33 ulike studier, er det snakk om rundt fem prosent.

Når det er sagt, er det kun én av fire kvinner som får orgasme ved vaginal stimulering - resten trenger klitoris-stimuli. Og selv om sexologene gjentar dette ved enhver mulighet, viser forskning at én av tre menn tror at vaginal penetrasjon er alt som skulle til for at dama skulle få orgasme.

Altså: Hvis hennes orgasme uteblir på grunn av noe han gjør eller ikke gjør, så er nok ikke problemet at han kommer for tidlig, men heller at han fokuserer for mye på penetrasjon - og for lite på klitoris.

- For å si det sånn: Et gjennomsnittlig samleie varer i tre til seks minutter. Det holder for svært mange. Det å pumpe frem og tilbake i timevis, resulterer sjelden i noe annet enn gnagsår, sier Winther.

SEXOLOG: Thomas Winther er svært skepsis til sex-tipsene fra Durek Verrett og Dave Asprey.

2. Dess sjeldnere mannen får utløsning, dess oftere kan han ha sex

Verrett og Asprey er begge opptatt av å unngå utløsning, med hovedmål om å kunne ha sex oftere og bli en bedre sexpartner.

- Bare fjas, ler Winther.

Faktisk er det ofte tvert imot, forklarer sexologen:

Dess oftere man har sex, dess mer lyst får man på sex. Dess sjeldnere man har sex, dess mindre lyst får man.

- Men man kan jo ha sex uten utløsning? Verrett og Asprey mener jo at hvis man sparer på utløsningen til spesielle anledninger, så vil man oftere være klar for sex?

- Nei, nei. Når det kommer til seksualiteten vår, så lever vi litt etter «use it or lose it»-prinsippet. De fysiske tingene vi har mye nytelse av, vil vi gjerne ha mer av. Og jeg vil tro man får mer lyst på sex av å ha oftere utløsning, sier Winther, og fortsetter:

- Dessuten er det kreftforebyggende å ha jevnlig utløsning. Forskning viser at hyppig utløsning forebygger risikoen for prostatakreft, så ikke bare er det bortkastet tid å holde igjen utløsningen, men det er faktisk dårlig for helsa.

3. Menn kan få en «utløsnings-hangover» fordi det krever så mye energi å produsere sæd

En av årsakene til at Asprey unngår å få utløsning så ofte, er for å spare energi. Han mener nemlig at sædproduksjon krever en del energi fra kroppens side.

- Nei, nei, nei. Nå må du altså skrive at jeg ler. For dette er virkelig svada, sier Winther.

- Kroppen vår produserer sæd helt av seg selv, vi tappes ikke for energi av det.

Det er altså ikke slik at sædlageret blir fullt og at sædcellene da kan ligge der å godgjøre seg til de er klare for å komme ut - mens kroppen flytter energien brukt på sædproduksjon over til noe annet.

- Sædceller er ferskvare. De kan ikke lagres, men må ut av kroppen etter tre-fire dager. Kommer de ikke ut ved at du selv onanerer eller har sex, så kommer de ut i en våt drøm på natta. Sånn er det.

- Så da er det ingen vits i å gå 30 dager uten utløsning, slik som Asprey gjorde?

- Nei, kjære vene. Den sæden kom nok ut uansett, lenge før det hadde gått 30 dager.

4. Du bør derfor ikke få utløsning så ofte, men du kan godt få orgasme

Selv om orgasme som regel kommer med utløsning for menn, er det ikke alltid tilfellet.

- Du kan få orgasme uten utløsning, og utløsning uten orgasme. Som regel har det fysiologiske årsaker, men det kan også sitte i hodet. Men i de aller fleste tilfeller, sidestilles orgasme med utløsning for menn, sier Winther.

Men ifølge Verrett og Asprey ligger problemet i selve utløsningen, som de mener krever for mye energi og gjør at mannen ikke greier å ha like mye sex. De oppfordrer derfor til å få orgasme - uten utløsning.

- Kan en mann styre dette selv, altså si «nå skal jeg få orgasme, men ikke utløsning»?

- Tja. Det er kanskje mulig hvis man dedikerer seg veldig til å trene på det, men hva i all verden er poenget med det? Det er virkelig ikke noe i hold i dette, sier Winther, og understreker:

- Det finnes ingen grense for hvor mange ganger en mann, eller en kvinne, kan ha sex og få orgasme etter hverandre. Man får ikke sånn «pling, nå har du nådd din øvre grense for antall utløsninger i løpet av en dag». Kjør på så lenge du har lyst! Det du har mye nytelse av, vil du ha mer av. Ferdig snakka.

5. Det finnes en ligning som kalkulerer hvor ofte du bør få utløsning etter alder

- Hvis du er i 40- eller 50-årene og får utløsning, så vil du ikke ha sex igjen på et par dager. Men hvis du ikke fikk utløsning, så vil du gjerne ha en «kjapp en» neste morgen, mener Asprey.

Han drar derfor frem en ligning som tallfester hvor ofte en mann, basert på alder, bør få utløsning hvis han vil «opprettholde energien»:

Alder-7/4

Hvis du er 40 år, havner vi altså på 8,25, noe som tilsier at du bør få utløsning cirka hver åttende dag.

Er du kvinne, derimot, er ligningen som følger:

Så mange orgasmer at du tror du skal dø, pluss to til.

Kvinner blir nemlig ikke redusert eller svekket av å få uendelig med orgasmer, mener Verrett og Asprey.

- Det er tydelig at disse ligningene er lagd av menn, i alle fall, sier Winther.

Selv har han aldri hørt om ligningene, og mener heller ikke at de bør tas hensyn til.

- Målet med tantrisk sex er tilstedeværelse, ikke å hindre utløsning. Du lærer deg en rekke pusteteknikker og andre ting som gjør at du kan holde ut lenger, strekke orgasmen og oppnå enda mer nytelse - også når du får utløsning. Det handler på ingen måte om å unngå utløsningen, sier Winther.

6. Det er mulig å unngå utløsning ved å «sirkulere det tilbake i kroppen»

Durek forteller at han kan ha sex i timevis uten å få utløsning:

- Etterpå mediterer jeg, tøyer ut og alle disse tingene. Og så sier kjæresten min «kjære, er du sikker på at du ikke vil få utløsning?» Da svarer jeg at «nei, det trenger jeg ikke. Jeg sirkulerer det tilbake i kroppen min.»

Sexolog Winther stiller seg tvilende til at Verrett faktisk «sirkulerer det tilbake i kroppen», men er for første gang enig med sjamanene i én ting:

- Det er mulig å trene seg til å unngå utløsning. Man kan trene opp selvkontroll og selvbeherskelse via meditasjon og pusteteknikker, det er det ingen tvil om. Men det krever erfaring og trening, og det handler ikke å sirkulere ting i kroppen, men om fokus.

7. Lydbølge-terapi får penis til å vokse

Menn med ereksjonsproblemer, kan få lydbølge-behandling . Da rettes lydbølgene mot penis, med formål om å øke blodtilførselen.

- Så langt kjenner ikke jeg til medisinsk forskning som beviser at dette faktisk fungerer rent medisinsk, men vi vet at mange av de som får en slik behandling, opplever bedring, sier Winther.

Selv snakker han med mange menn med ereksjonsproblemer, og opplever at nesten alle blir kvitt problemet etter litt samtaleterapi.

- Som regel er det heller ikke så mange samtaler som skal til. Årsaken til ereksjonsproblemer, sitter som regel i hodet. Så hvis disse mennene tror at lydbølgebehandlingen faktisk hjelper dem til å få ereksjon, skal vi ikke undervurdere effekten av det.

Asprey forteller at han har mottatt slik lydbølgebehandling - uten å ha ereksjonsproblemer.

- Hvis du får slik behandling når du ikke har ereksjonsproblemer, kan det føre til at blodårer og nerver vokser i penis slik at den blir større, forteller Asprey, og hevder at det har skjedd med ham.

Winther er skeptisk.

- Det høres veldig rart ut, men vi tror jo gjerne på det vi vil tro, ler sexologen, og avslutter:

- Gratulerer til ham hvis penis har vokst i størrelse av lydbølgebehandling. Da er det nok i så fall mange menn som vil prøve det, men jeg har mine tvil.