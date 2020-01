Sexologene forteller: Dette har endret seg de siste ti årene

De ti siste årene har sexologene Siv Gamnes og Tore Holte Follestad hørt nordmenn fortelle om sexlivet sitt. Snakker de om andre ting i dag enn før?

– Det som slår meg umiddelbart er at flere og flere ønsker å ha et godt sexliv. Spesielt kvinner har blitt mye mer bevisst sin egen seksualitet, og de finner seg ikke i å være halvfornøyde.

Sexolog Siv Gamnes har jobbet innen fagfeltet sex og samliv i 26 år. De siste årene, har hun hjulpet både par og enkeltpersoner med å forbedre sexlivet sitt. Vi har ringt henne på nyåret i 2020 med et litt vanskelig spørsmål:

«Hvordan har nordmenns sexliv og vårt forhold til egen seksualitet endret seg de siste ti årene?»

LES OGSÅ: Det finnes fire faresignal for skilsmisse - og én reddende faktor

Spesialist i sexologisk rådgivning Tore Holte Follestad har fått samme spørsmål.

For mens Gamnes har bedre innsikt i «voksnes» sexliv, har Follestad jobbet på Sex og samfunn-klinikken i rundt 20 år, og kan derfor bidra med erfaringer fra samtaler han daglig har hatt med unge under 25 år.

Gamnes og Follestad prater i hovedsak med de som har en eller annen utfordring tilknyttet sexlivet sitt. Et problem, med andre ord. Så når sexologene får i oppgave å ramse opp trender fra det siste tiåret, er det klart at de først og fremst snakker om utfordringene.

Like fullt er det interessant å se på trendene. For de temaene som hyppigst diskuteres inne på Gamnes' og Follestads kontor i dag, er ikke de samme som for ti år siden.

EKSPERTENE: Sexolog Siv Gamnes og spesialist i sexologisk rådgivning Tore Holte Follestad. Foto: Privat/Sex og samfunn

Ikke «gode nok» i senga

– Jeg opplever at stadig flere unge sliter med prestasjonsangst, at de frykter at de ikke skal være «gode nok» i senga, sier Follestad.

LES OGSÅ: Kan du forutse om kjæresten din vil være utro?

I et tidligere intervju med Nettavisen, uttrykte Follestad bekymring overfor unge som kommer til Sex og samfunn-klinikken med spørsmål om helt grunnleggende ting tilknyttet sex.

– Ungdommen vet mer om trekantsex eller «100 måter å gi en blowjob på» enn det de vet om helt vanlig sex – som lyst, begjær, hvordan de får orgasme, hvordan man har god sex og hvordan man får kjæreste, uttalte Follestad til Nettavisen i 2019.

Bekymrer seg for om de ser bra nok ut

En av årsakene til at stadig flere kjenner på et prestasjonspress i senga, er at kroppspresset også har økt, mener sexologene.

– Jeg ser en dramatisk økning av unge som kommer til oss med bekymringer rundt egen kropp. De setter strenge krav og føler at de må se «så og så bra ut» for å kunne vise seg naken, sier Follestad.

Han mener media, med TV-serier som «Paradise Hotel» og «Ex on the beach», og pornoindustrien har mye av skylda for at disse urealistiske standardene er blitt skapt.

LES OGSÅ: Legevaktsjef er bekymret for ungdom: - Sex har blitt underholdning

At unge mennesker kan være usikre på egen kropp og utseende, er likevel noe mange kan kjenne seg igjen i. Men for mange forplanter usikkerheten og det dårlige selvbildet seg langt inn i voksenlivet.

Gamnes opplever en økende pågang fra godt voksne mennesker som er såpass misfornøyde med egen kropp at det går utover sexlivet deres:

– Stadig flere bekymrer seg for om de ser bra nok ut, og dette gjelder både menn og kvinner.

– Idealet er Barbie og Ken

I håp om å innfri kravene de tror partneren har av deres nakne kropp, er det stadig flere som tyr til plastisk kirurgi.

– De siste 10 årene har det vært veldig mye mer fokus på dette. Unge er bekymret for at de ikke ser normale ut og spør om tips til hva de kan gjøre for at kjønnet skal se større og finere ut. Noen sier de ønsker å operere seg, forteller Follestad.

Det finnes ulike typer intimkirurgi, men det som ofte går igjen er ønsket om å skjære bort indre kjønnslepper hvis de er lengre enn ytre, vagina- eller klitorisløft, bleking av endetarmsåpning eller peniskirurgi.

– Idealet ser ut til å være Barbie og Ken, egentlig. Men vi tilbyr undersøkelser til de som ønsker det, og i nesten alle tilfellene ser de helt normale ut.

Unge har mindre sex

For noen resulterer prestasjons- og kroppspresset i at de rett og slett ikke tør å ha sex.

Internasjonale undersøkelser har lenge vist samme trend: Unge mennesker har mindre og mindre sex.

Ekspertene peker på flere årsaker, hvorav prestasjons- og kroppspress er nevnt, men også økt nett- og pornobruk.

Samtidig tror fagfolk at det kan skyldes en økt «skikkelighetstrend» blant unge.

Flere undersøkelser har vist at unge drikker og røyker mindre enn før, men at de samtidig sliter mer psykisk.

– For noen generasjoner siden gikk ungdommen på gaten og knuste ruter og demonstrerte. Andre hadde fri sex. Kanskje kan det at unge i dag har mindre sex, være en reaksjon på dette. De markerer motstand mot tidligere generasjoner, sier Follestad.

Hvis resultatet blir at mange unge ikke utforsker sin egen seksualitet, verken alene eller sammen med en partner, så er det bekymringsverdig, mener Follestad.

– Det er alvorlig fordi det vil gå utover psykisk helse og kunne gi dårligere livskvalitet over tid. Vi trenger unge som er utforskende på sin egen seksualitet og som ønsker å finne seg en partner.

Pornoavhengighet

Pornobruken øker blant barn og voksne, og nordmenn ligger i verdenstoppen når det kommer til pornobruk.

Sex og samfunn-rådgiverne har liten tro på å innføre filter for å forhindre unge i å se på porno, men fokuserer heller på å gi barn og unge verktøy for å takle informasjonen.

– Vi må øve barna opp til refleksjon. Hva er ekte og hva er film? Og hva gjør du når du ser noe på nett som er ubehagelig eller vanskelig? Det er dette vi må snakke med barna om, sier Follestad.

LES OGSÅ: - Noen har fortalt unge gutter at «hvis du ser porno så og så ofte, så er du avhengig»

I samtaler med voksne, ser Gamnes tydelige konsekvenser av økt pornobruk.

– Relativt mange av de som kommer til meg, sier at de er pornoavhengig. Så er det langt fra alle som faktisk er avhengige, men det er mange som har et problematisk forhold til porno, sier Gamnes.

Selv om pornografi kan ha en gunstig effekt på sexlivet for noen, er Gamnes skeptisk til å ha et høyt pornoforbruk.

– Ser du veldig mye porno, blir du påvirket. Mange begynner ubevisst å lete etter de samme tingene i det virkelige liv fordi det ga deg seksuell tilfredsstillelse da du så på det.

Tilbake til «det naturlige»

Gamnes har inntrykk av at mange ønsker seg litt vekk fra pornoverdenen og over i det helt «normale».

– Sexleketøy har også blitt veldig mye mer populært de siste årene, legger Gamnes til.

– Men er ikke det positivt?

– Jo, det kan det være. Spesielt for kvinner, som ønsker å bli kjent med sin egen seksualitet. Så det er bra, sier Gamnes, og fortsetter:

– Samtidig er det for eksempel enkelte vibratorer som gir så sterk stimulering at man til slutt trenger vibratoren for å oppleve «vanlig sex» som stimulerende nok.

Positive endringer

Men innimellom bekymringene, ser sexologene også flere positive trender.

Aldri før har så mange unge sjekket seg for kjønnssykdommer. Aldri før har så få tenåringer blitt gravide.

Hiv-infeksjonene har sunket drastisk grunnet god behandling, og det er spesielt to årsaker til at situasjonen for hiv-smittede er så mye bedre i dag enn før.

– For det første har behandlingen for de som lever med hiv blitt så god at man ikke lenger er smittsom. De som lever med hiv kan heller ikke bli straffeforfulgt om de har ubeskytta sex, så lenge man går på vellykka behandling, sier Follestad, og legger til:

– I tillegg er PrEP-behandlingen, altså forebyggende behandling for personer som ikke lever med hiv, svært positiv. Det betyr at man kan nyte seksualiteten uten å være redd for smitte.

LES OGSÅ: Legene er bekymret over økning i kjønnssykdom

Jenter blir fortsatt stigmatisert

Og hva så med likestilling mellom kjønnene?

I 2020 liker vi utvilsomt å tro at vi har et fordomsfritt og åpent forhold til sex, der menn og kvinner stiller på lik linje.

Men er det egentlig sånn?

Dessverre, sier ekspertene, og trekker frem at jenter gjerne kjenner på mer skam tilknyttet sin seksualitet enn det gutter gjør – spesielt hvis de har hatt mange sexpartnere.

– Unge jenter i dag skal liksom ha så voldsomt mye erfaring, men samtidig skal de ikke ha hatt så mange sexpartnere, sier Follestad, og legger til:

– Myten om at jenter som har ligget med mange, er horer, lever i beste velgående.

Sex og samfunn-ansatte reiser rundt mye rundt i landet for å undervise helsepersonell, og presenterer ofte følgende scenario for dem:

En jente kommer inn på kontoret ditt og forteller at hun har hatt sex med flere gutter i løpet av helga. Hun virker glad og fornøyd, og understreker at hun har hatt god sex og at det var på eget initiativ. Hva sier du til henne?

– De fleste sier de ville blitt bekymra for jenta og stilt spørsmål rundt alt fra overgrep til grensesetting. Når vi presenterer samme scenario, bare at det er en gutt i stedet for ei jente, får vi en annen respons. Han ville fått en entusiastisk tommel opp, sier Follestad.

Follestad snakker jevnlig med jenter som skammer seg over å ha hatt mange sexpartnere.

– Guttene skammer seg mer over at de ikke presterer bra nok i segna, de er aldri bekymret over antall partnere.

Gamnes kjenner seg igjen i mønsteret.

– Det har nok blitt bedre i løpet av de siste ti årene, men gamle kjønnsrollemønster henger fortsatt igjen, sier Gamnes, og avslutter:

– Når det er sagt, så tilhører mange av mine klienter en generasjon som har blitt påført mye skam tilknyttet sin seksualitet i sin barne- og ungdomstid. Jeg håper og tror at dagens unge ikke opplever det samme, og at vi med årene kommer lenger i å kvitte oss med disse gamle kjønnsrollene.