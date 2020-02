Sexordbok: Dette er ordene du ikke bør google på jobb

Noen av ordene i sexordboka er nok helt nye for deg. Andre, derimot, er med fordi de ofte blir brukt feil.

Aner du ikke hva «dogging» betyr? Eller «aftercare»? Eller «pegging»?

Fortvil ikke, her kommer sexordboka du har vært på leting etter.

Aftercare

Egentlig et uttrykk fra BDSM (se egen definisjon), som går ut på å gi hverandre nærhet og kjærlighet etter at «leken» er ferdig. I BDSM inngår man i alt fra taulek til rollespill, og etterpå setter man av tid til aftercare – hvor man koser og snakker sammen. En slags debrief, om du vil.

Auto-fellatio

Evnen en mann kan ha til å putte penis i sin egen munn.

Autopederasti

Når en mann putter penis inn i sin egen endetarm. Også kjent som «hole in one».

Bever

Kallenavn på det kvinnelige kjønnsorgan.

BDSM

Utvidet forkortelse for sadomasochisme, som helt konkret står for «Bondage & Discipline, Dominance & Submission, Sadism & Masochism». Fungerer som en samlebetegnelse på ulike seksuelle preferanser, gjerne tilknyttet dominans og underkastelse.

Bukkake

Seksuell aktivitet hvor flere menn ejakulerer på en annen person, som regel en kvinne.

Cybersex

Sexleker som foregår over internett. Kan være alt fra å sende nakenbilder til å masturbere foran webcamera slik at en annen kan se på.

Cruising

Å vandre eller kjøre rundt på leting etter en mulig, anonym sex-partner. Et internasjonalt uttrykk, som først og fremst brukes om menn som leter etter andre menn å ha sex med.

Dogging

Delta på seksuell aktivitet med fremmede på et offentlig sted. Kan være sex med bare én person, men også gruppesex. Opprinnelig ble begrepet brukt om de som spionerte på par som hadde sex i parkerte biler eller på andre offentlige sted.

Edgeplay

Når du pusher dine seksuelle grenser - uten å gå over dem. Fordi vi har ulike seksuelle grenser, vil edgeplay også variere veldig - fra håndjern til ydmykelse.

Eskimosøstre

To kvinner som har hatt samme sexpartner.

Fisting

Å føre en hånd (neve = fist) inn i vagina eller endetarm.

Frottage

Å gni kjønnsorganene mot en annens kropp - uten penetrering - men med mål om å bli seksuelt opphisset.

Gangbang

Når flere personer, vanligvis mer enn tre, har sex med en og samme person samtidig eller på omgang.

Glory hole

Det samme som «fuck hole». Et hull i en vegg som man har sex gjennom. Man kan ikke se ansiktet til den man har sex med.

Golden shower

Kalles også «wet sex», og er seksuell aktivitet hvor man tisser på hverandre.

Hermafroditt

En person som er født med både kvinnelige og mannlige kjønnsorganer.

Kabazza

En form for tantrisk sex hvor kvinnen bruker sammentrekninger i magemusklene til å «melke» penis, mens mannen er passiv.

Kama Sutra

Kanskje verdens mest kjente bok om sex. Mange tror den utelukkende handler om ulike seksuelle posisjoner, men det er egentlig bare en liten del av boka. Det er altså ikke, som mange tror, en sexmanual, men handler også om kjærlighet, flørting, frieri, utroskap, seksuell kraft og mange andre ting.

Laktafili

Seksuell tenning på bryster som produserer melk.

Masochisme

Når man oppnår seksuell nytelse eller lyst ved å enten bli undertrykt eller ydmyke noen andre, eventuelt tilføre eller bli tilført smerte. Vanlig innenfor BDSM (se egen definisjon).

Merkin

Kjønnshårsparykk som brukes for å få vagina til å se mer overbevisende ut - vanligvis brukt av transseksuelle eller transgenderistiske personer.

Netflix and chill

Et uttrykk for å ha sex.

Panseksuell

Mennesker som tiltrekkes av personer fullstendig uavhengig av vedkommendes kjønn eller kjønnsidentitet. Ikke det samme som bifil, hvor man kan bli tiltrukket av både menn og kvinner. Panseksualitet omfatter nemlig også ikke-binære kjønn, altså de verken identifiserer seg som mann eller kvinne.

Pegging

Når en kvinne tar på seg en dildo og har analsex med en mann.

Precum

Væske eller dråper som kommer ut fra mannens urinrør når han blir kåt. Forbereder urinrøret på sædutløsning og smører penishodet slik at slimhinnen ikke blir sår og irritert. Omtales også som presæd, presperm eller lystdråper.

Rimming

Stimulering av sexpartners anus med munn, lepper og tunge.

Sakrofrikose

Når man skjærer et hull i bukselomma slik at man kan onanere i offentligheten - uten at noen ser det.

Saksing

Når man ligger motsatt vei og trer bena inn i hverandre slik at kjønnsorganene gnis mot hverandre. Mest brukt blant lesbiske par.

Satyroman

En mann med ukontrollerbar sexlyst (mannlig versjon av nymfoman).

Sapioseksuell

At man tenner på noens intellekt.

Shrimping

Å suge på noens tær for å oppnå seksuell opphisselse.

Squirting

Kvinnelig ejakulasjon, altså at det kommer væske ut av urinrøret i forbindelse med orgasme.

Vaniljesex

«Vanlig» sex, uten noen form for leketøy, rollespill eller andre elementer.

Voyeurisme

Å se på andre mennesker når de kler av seg eller har sex for å bli seksuelt opphisset.

Vulva

Det ytre kvinnelige kjønnsorgan, altså venusberget, kjønnsleppene, klitoris, urinrørsåpningen, skjedeåpningen og mellomkjøttet. Ikke det samme som vagina, som er et annet ord for skjeden, altså forbindelsen mellom de ytre og indre kjønnsorganene.

Queening

Å sitte på noens ansikt for å motta oralsex.

Xenofil

Å bli seksuelt opphisset av fremmede. De som er xenofile tenner på mennesker de aldri har møtt før, men etter de har lykkes i å forføre dem, forsvinner opphisselsen.

