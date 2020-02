Sexterapeut Amie Harwick drept i Hollywood – ekskjæresten pågrepet

Amie Harwick hadde uttrykt frykt for ekskjæresten den siste tiden. I helgen ble hun drept i sitt eget hjem.

LOS ANGELES (Nettavisen): Amie Harwick, en velkjent sexterapeut i Los Angeles, ble drept i sitt eget hjem på lørdag, opplyser politiet i Los Angeles, ifølge CNN. Hun ble 38 år.

Harwick ble funnet på bakken under en balkong med kritiske skader, som hun senere døde av. En ekskjæreste er pågrepet og mistenkt for dødsfallet.

Politiet ble opprinnelig kalt ut til området Hollywood Hills for å undersøke meldinger om en kvinne som skrek. Politibetjentene ble møtt av Harwick romkamerat, som opplyste at Harwick ble overfalt inne i leiligheten. Romkameraten hadde hoppet over en mur og oppsøkte naboer for å skaffe hjelp.

Da politiet tok seg inn på eiendommen, fant de Harwick bevisstløs med store skader etter at hun tilsynelatende hadde falt fra balkongen i tredje etasje. Hun ble fraktet til sykehus, der hun døde av skadene.

Etterforskningen viste antydninger til en slåsskamp og at noen hadde brutt seg inn i leiligheten. Overvåkningsvideoer og bevis for at en person ankom leiligheten og forlot den etter drapet, førte til at politiet pågrep ekskjæresten.

Amie Harwick skal uttrykt frykt for den tidligere kjæresten den siste tiden, og hadde fått ilagt et besøksforbud for mannen. Den skal imidlertid ha vært utgått, og Harwick skal ha sett mannen for et par uker siden, opplyser politiet.

Amie Harwick var en velkjent terapeut i West Hollywood, og spesialiserte seg i sex- og familieterapi. Hun medvirket ofte på podcaster, TV-programmer og på YouTube, der hun også hadde en egen kanel.

Harwick var en tidligere Playboy-model, og ble i 2018 forlovet med komikeren Drew Carey. De brøt forlovelsen etter knapt et år.

EKSFORLOVEDE: Drew Carey var forlovet med Amie Harwick i 2018. Han er ikke ekskjæresten som er pågrepet. Foto: Ajm (Pa Photos/NTB Scanpix)

Harwick brukte ofte sosiale medier til å snakke om arbeidet som terapeut. I et Facebook-innlegg nylig anbefalte hun en boken «Stay Sexy and Don’t Get Murdered».

Flere uttrykte sin sorg over nyheten på sosiale medier. Modellen Emily Sears var blant dem.

- Harwick var min terapeut. Hennes arbeid forandret livet mitt. Det er virkelig hjerteskjærende at hun lidenskapelig dedikerte livet sitt til å hjelpe andres helse etter traumer og å leve fritt. Dette skulle ikke skje med henne, skriver modellen på Twitter.