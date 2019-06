Shakira møtte i retten: Kan gå på 140 millioners kroners skattesmell

INGEN GRUNN TIL Å SMILE: Artisten Shakira måtte møte i retten torsdag 6. juni for å svare på anklager om skatteunndragelser i størrelsesordenen 140 millioner kroner. Foto: LUIS ACOSTA (AFP PHOTO / NTB Scanpix)

Den colombianske artisten Shakira (42) var i dommeravhør torsdag, siktet for skatteunndragelse for over 140 millioner kroner i Spania.

Facebook

Facebook Twitter

Twitter Kopier lenke