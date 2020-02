Shannen Doherty avslører at kreften har nådd stadium 4: - Jeg tror ikke jeg har tatt det innover meg

«Beverly Hills, 90210»-stjernen Shannen Doherty tar bladet fra munnen angående kreftsykdommen.

Saken oppdateres!

- Det er en bitter pille å svelge, fortalte skuespillerinnen i et intervju med ABC News på «Good Morning America» tirsdag.

Der åpnet 48-åringen opp om hvordan det var å erkjenne at brystkreften har kommet tilbake igjen, etter å ha annonsert at hun var på bedringens vei i 2017.

- Det kommer til å komme ut om dager eller uker at jeg er i stadium 4. Så kreften er tilbake, og det er derfor jeg er her. Jeg tror ikke jeg har tatt det innover meg, forklarte hun.

De fleste pasienter som har kreft i stadium IV, kan ikke helbredes, opplyser Felleskatalogen.

- Hvorfor meg?

Doherty, som er kjent fra TV-roller i serier som «Beverly Hills, 90210» og «Charmed», ble først diagnostisert med brystkreft i 2015. Det avslørte hun eksklusivt til PEOPLE den gang.

I intervjuet på «Good Morning America» snakket hun videre om at hun ofte tenker «hvorfor akkurat meg».

- Men så tenker jeg, vel, «hvorfor ikke meg? Hvem ellers? Hvem andre enn meg fortjener dette?». Ingen av oss gjør det, sa Doherty.

Stjernen har gjennom sykdomsperioden oppdatert fansen med hennes opplevelser og fremgang, men hun avslører at denne nyheten prøvde hun egentlig å holde noenlunde privat.

Preget av vennens død

En av årsakene til at Doherty ikke ville fortelle folk var fordi hennes nære venn, og kollega fra «Beverly Hills, 90210», Luke Perry døde i mars 2019.

- Det er så rart for meg å bli diagnostisert og så dør plutselig noen som var, du vet, tilsynelatende frisk først. Det var veldig sjokkerende, sa hun.

Doherty forklarte at å være med på nyinnspillingen av «Beverly Hills, 90210», som hadde premiere på amerikansk TV i fjor, var «det minste jeg kun gjøre» for å hedre Perry. Det var også en anledning til å bevise at hun fortsatt kunne jobbe til tross for helsesituasjonen sin.

- I tillegg til at jeg fikk gjøre det for Luke, fortalte jeg ikke noen om det fordi jeg tenkte jeg kunne vise folk at det gikk an å jobbe selv med stadium 4, sa hun og la til:

- Livet vårt slutter ikke det øyeblikket man får diagnosen. Vi har fortsatt tid å leve på igjen.