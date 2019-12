Sharon Stone utestengt fra datingapp

Hollywood-skuespiller Sharon Stone ble utestengt fra datingappen «Bumble» fordi flere brukere rapporterte om at det umulig kunne være henne.

«Når noe er for godt til å være sant, er det som regel det». Det var det nok flere brukere av datingappen «Bumble» i USA som tenkte i romjulen. For når skuespiller Sharon Stone, kjent fra den erotiske thrilleren «Basic Instinct», dukket opp på datingappen til både den ene og den andre var det flere brukere som rapporterte dette inn - fordi de tenkte at det umulig kunne være henne.

Det skriver skuespilleren selv på Twitter mandag morgen norsk tid:

Hun fulgte deretter opp med et bilde fra appen der hun ble fortalt at «Vi er forpliktet til å holde Bumble trygt, som medfører at vi må håndheve enkelte regler når våre verdier blir brutt. Din konto har blitt blokkert fordi vi har mottatt flere rapporter om at profilen din er uekte».

BEVIS: Sharon Stone ble utestengt fra datingappen «Bumble». Foto: Skjermdump (Twitter)

Redaksjonssjef i Bumble, Clare O'Connor, svarte nesten fire timer senere følgende: «Vi fant kontoen din, avblokkerte deg, og har forsikret oss om at dette ikke vil skje igjen. Du kan gå tilbake til å 'Bumble'»

Les også: Fungerer egentlig Tinder? Det har NTNU-forskere funnet svaret på

Ifølge Bloomberg synliggjør dette Bumble og andre datingappers bevissthet for å forhindre at folk oppretter falske profiler. Amerikanske myndigheter har tidligere i år saksøkt Match.com for å lure forbrukere til å opprette abonnement på tjenesten ved å utnytte beskjeder fra falske kontoer.

Tidligere har Stone uttalt at ingen spør henne ut på date: «Det er så dumt. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg har blitt flinkere med å flørte, men jeg tror ikke menn skjønner at jeg flørter. De tenker bare: Å, hun er morsom!», uttalte hun til motemagasinet Harper's Bazaar i 2015.