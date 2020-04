Shirley Knight er død

Shirley Knight (83), som var Oscar-nominert for filmen «Sweet Bird of Youth», er død.

Det er datteren, Kaitlin Hopkins, som selv forteller om dødsfallet i en Facebook-post onsdag kveld.

Shirley Knight var Oscar-nominert for de to filmene «The Dark at the Top of the Stairs» (1960) og «Sweet Bird of Youth» (1962).

Les også: - Snakket med pappa i telefonen i 30 timer før han døde av koronaviruset

I filmen «As Good as It Gets», med Jack Nicholson og Helen Hunt i hovedrollene, spilte Knight også moren til Hunt’s karakter. Shirley Knight vant også en Tony Award og tre Emmy Award.

Ifølge Variety døde Shirley Knight av naturlige årsaker på onsdag i San Marcos, Texas.

Les også: Her er kvinnen bak «En mors advarsel»: - Hvis du har en hvit tenåringsgutt, hør på dette …

Her kan du lese datterens minneord på Facebook:

- For meg var du «bare mamma», for noen var du «Miss Knight», «Miss Shirley», «Mama Shirley» (for mine studenter), «Shirl the Girl» (for dine venner), og «Shirley Knight» for dine fans, skriver hun blant annet.