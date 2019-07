- Det har aldri vært 52 stater i USA

Drillo er aktuell med spørsmål i ny kunnskapskonkurranse.

Overraskende mange nordmenn tror det er 52 stater i USA, men det her helt feil. Egil "Drillo" Olsen skjønner ikke helt hvor denne feiloppfatningen kommer fra.

— Jeg har aldri lært at det er mer enn 50 stater i USA. Og det har i alle fall aldri vært 52, slår Drillo fast. Han var 17 år da USA gikk fra 48 til dagens 50 stater.

Hvor mange stater det er i USA er et av spørsmålene i kunnskapskonkurransen Kardinal, hvor både Drillo og Arne Scheie har bidratt med spørsmål.

46 prosent svarte feil

Da Aftenposten i 2011 hadde en geografiquiz på nett, svarte 46 % av de 52 (!) tusen som deltok at er 52 stater, og i lange internettråder hevdes det at skoleverket i Norge har skylden.

For å undersøke påstanden om at det i gamle skolebøker var vranglære, oppsøkte vi Norli Antikvariat i Oslo. De har seksten tusen bøker på lager, men ingen av disse viste tegn på at det noen gang har vært mer enn 50 stater i USA.

Det samme viste undersøkelsene til Anders Kvernberg, referansebibliotekar ved Nasjonalbiblioteket. Han driver nettstedet nypesuppe.blogspot.no, og har gjennomgått samtlige geografibøker som er brukt i skoleverket fra 1959 og til og med 2012. Det er ingen av dem som kommer med noe annet tall enn 50.

For å ta faktaene: Frem til 1959 var det 48 stater i USA. Så kom Hawaii og Alaska med, og da ble antallet 50.

Derfor: Husk at det er 50 stater i USA, og at det aldri har vært flere enn 50. Drillo har imidlertid en annen nøtt.

— Jeg hørte på et TV-program at de opererte med 48 land i Europa. Jeg har telt over, og jeg kommer ikke til så mange.

Drillos definisjon på et land er at det er en selvstendig stat som er med i FN.

— Ja, også Vatikanstaten, selvsagt. Til sammen i hele verden: 194 land.

