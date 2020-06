10 elektronikk-kupp på sommersalget

Vi har lett etter de berømte nålene i høystakken, og funnet 10 gode sommersalgkupp.

Sommeren her her, og nettbutikkene vil bli kvitt lageret før høstens nye varer kommer. Vi har tatt en kikk i butikkene for å finne 10 gode elektronikk-kupp.

Du finner vår store oversikt over sommersalgene her

Denne nødladeren er kraftig nok til å lade godt nok på tur, enten det er i bil eller i skog og mark. Er satt ned fra 399 til 199 kroner. Kan lade en smarttelefon opp til fire ganger på en ladning, og har innebygd lommelykt og tre utganger.

En god iPhone til en rekordbillig pris er et fint kjøp på sommeren. Kostet nærmere 9 000 kroner i april, og er nå nede under 7 000kr. Mer enn nok iPhone for mange.

Dette er en herlig ebokleser med veldig gode funksjoner. Koster over 5 000 kroner i flere nettbutikker, men er nå satt ned til 3 642 kroner. Denne er vanntett, har batteritid på utrolige 2 måneder(!) og har en stor skjerm som gjør at leseopplevelsen rett og slett blir herlig.

Dette er den moderne superversjonen av det klassiske Polaroidkameraet. Utrolig enkel å bruke, og gir ferdige bilder på 1,2 og 3. Kameraet er nesten aldri på tilbud, men er nå satt ned til 990 kroner fra 1290 kroner.

Dette er en testvinner som gjør at nettet hjemme blir mye bedre. Det er et såkalt MESH-nettverk som forsterker de trådløse signalene. Er nå satt ned fra 3 990 til 3 290 kroner, og siden det er en testvinner er det en klar anbefaling.

En helt ny TV som er satt ned i pris på sommersalget. En veldig god TV til en herlig sommerpris er en virkelig god kombinasjon.

Denne digitale vekten måler din BMI, og er nå satt ned med 40 prosent.

Denne viften er satt ned med 49 prosent til lave 199 kroner. En enkel og fin vifte som kjøler deg ned på de varme sommerdagene.

Dette er en herlig liten dings du kobler til for å holde plagsomme insekter og skadedyr unna. Nå satt ned fra 399 til 249 kroner.

Denne kraftige, bærbare musikkmaskinen er nå satt ned fra 4990 til 2990 kroner. Kan spille i 20 timer uten stopp med det kraftige batteriet, og den tåler også vannsprut og regn. Boom!

