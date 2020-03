10 filmer du bør se nå

Litt ekstra hjemmetid kan brukes til å se noen ekstra gode filmer. Her er 10 tips.

Strømmetjenesten Viaplay er av favorittene til nordmenn, og med hundrevis av filmer og serier er mye å se. Samtidig kan det være en utfordring å velge riktig og godt. Vi har derfor plukket ut 10 filmer vi mener du bør se nå.

1. Bohemian Rhapsody

Har du ikke sett filmen om Freddie Mercurys liv i supergruppen Queen er det en opplevelse både for ørene, hjertet og hjernen. En film som også store deler av familien vil like, og som tar for seg alt fra det å være kreativ til å være litt annerledes enn andre. I tillegg: Veldig mye god musikk!

2. Alita: Battle Angel

Denne filmen fra James Cameron ble av mange litt oversett, men er nok et strålende bevis på hvor god filmskaper denne mannen er. Riktignok er det Roberto Rodriguez som er regissør, men det er Cameron over hele denne science fictionaction-filmen med budskap.

3. Aladdin

Denne versjonen av Disney-tegnefilmen med virkelige skuespillere er en herlig pause fra en hverdag. Fantastiske effekter og et strålende eventyr.

4. The Terminator

Dette er en klassiker som står som en påle. Actioneventyret fra 1984 var det virkelig store gjennombruddet til Arnold Schwarzenegger, og er både spennende og actionfylt. Mange nye seere vil elske den, mens gamle vil få et herlig gjensyn.

5. Fighting with my Family

Denne filmen har egentlig ingen rett til å være så bra som den er. The Rock (Dwayne Johnson) i en film om wrestling. Det er likevel herlig underholdende, og så lett å fordøye at den nesten må ha litt popcorn til.

6. Children of Men

Dette er en apokalyptisk film om en verden som er i ferd med å gå under, så se den ikke om du allerede er litt skremt. Se den derimot hvis du vil se en strålende, dramatisk og god film. Her er den en framtid hvor det har gått 18 år uten at ett eneste barn har blitt født.

7. Open Range

Denne cowboyfilmen fra 2003 er en moderne versjon av de klassiske westernfilmene laget av Kevin Costner, og er over to timer med særdeles god dramatikk, action og spenning.

8. Wild Things

Året var 1998, og det alle snakket om var DEN scenen i svømmebassenget. Klarer du å se videre utover fran den så er dette en spennende thriller med Kevin Bacon og Matt Dillon. Du merker at den ble laget på nittitallet, men det er herlig retro. Filmen er i hvert fall annerledes.

9. Fargo

Dette er sannsynligvis den beste amerikanske filmen om norsk-amerikanere som er laget. Utover det er det en av de beste filmene fra nittitallet, og både spennende og morsom. Så bra at den fikk en TV-serie senere.

Frances McDormand i Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Foto: (Twentieth Century Fox Norway)

10. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Dette er en film som alt for få har sett her til lands, men som vi nordmenn vil elske. En kvinne tar opp kampen mot myndighetene fordi de ikke vil løse gåten om mordet på hennes datter. Skal du bare se én film på denne listen så er det denne.

