10 geniale ting alle bør eie

Det er noen ting som er så smarte at det nesten er irriterende at du ikke selv tenkte på det.

I det store landet over dammen brukes ett uttrykk om at noe er det beste siden oppskjært brød. Hvor genialt det er at det er mulig å kjøpe ferdig oppskjært brød kan diskuteres, og er nok individuelt.

Uansett er poenget at noen ting er veldig smarte uten å være helt ekstremt nyskapende. Mange ting er geniale rett og slett fordi de løser et eksisterende problem bare litt smartere. Såpass mye litt smartere at det blir genialt.

Vi har samlet 10 geniale produkter vi virkelig anbefaler.

1. Genial stekepanne: Titanium Fusion

Vi har som de fleste av oss vært gjennom en mengde stekepanner, i mange prisklasser. I dag eier vi en i støpejern og denne. Tefals Hard Fusion-belegg (det var Tefal som fant opp non-stickbelegget) er herlig å steke på, men det er ikke det mest geniale. Den lille innovasjonen som vi elsker er i midten på stekepannen: En ring med prikker som blir helrød når pannen er varm. Så enkelt, og så genialt.

2. Genialt hørselsvern: 3M Peltor WS Alert hørselsvern

Noen ganger er det greit å beskytte ørene litt, men i dagens tilgjengelige verden er det litt dumt å koble seg vekk fra alt. Her får du i tillegg til en genial blåtannkobling som gjør at du kan høre på alt fra mobilen også en FM-radio for å høre på lokale sendinger. Likevel så er det den lydabsorberdene mikrofonen vi virkelig elsker. Det betyr at om det skulle komme en telefonsamtale mens du har disse på kan du fortsette å være der du er, eller gjøre ferdig du gjør mens du snakker. På toppen er det 73 timer med batteritid.

Vi skal ærlig innrømme at det skjer at vi tenker at de som mener vi skal bli en sykkelnasjon glemmer avstandene vi har i Norge, og at vi har noen flere oppoverbakker enn landene man elsker å sammenligne oss med: Nederland og Danmark. I tillegg var vi skeptiske til konseptet el-sykkel, men da på særdeles sviktende grunnlag. Etter at vi faktisk prøvde det så ble skepsisen helt borte. Spesielt de mer avanserte modellene med høy rekkevidde, som denne som har 100 kilometer og er veldig god å sykle på. Da ble det plutselig noe som det er mulig å bruke mer enn kun for å komme seg til nærmeste kaffebar for å kjøpe kaffe med soyamelk.

4. Genial oppbevaring: GOP

Disse geniale boksene for å oppbevare sykler, hageutstyr, møbler og annet som du enkelt kan sette opp selv er smartere enn vi hadde ant. En enkel carport, super boks for sykler og veldig fine måter å få tak over det du trenger å ha tak over har reddet mange investerte kroner i både det ene og det andre. Dette er en veldig kjapp og genial måte å ta litt bedre vare på tingene på. Så enkelt at selv naboen klarer å sette det opp.

5. Genial dørmatte: Heymat

Vi i Norge har adoptert dørmattene fra helt andre klimaer enn vårt eget, men takket være en bedrift i Mo i Rana kan du få dørmatter tilpasset Norge. En dørmatte som virker, og som i tillegg ser bra ut er rett og slett genialt.

6. Genial kontakt: Philips Hue Smart Plug

Det er mye snakk om smarte hjem, og om du tror på Rema-reklamer er det bare tull. Uansett hva du måtte mene så er noen enkle og smarte grep supre. Denne kontakten gjør helt vanlig strøm smart ved at du kan styre tilførselen av strøm trådløst. Du kan også programmere belysning for oppvåkning eller utendørs, eller om du skal bort på ferie. Best av alt? Veldig enkelt å bruke.

7. Genial datamaskin: Chromebook

Vi elsker disse enkle maskinene som fungerer kun på nett. Det vil si at de ikke har noen harddisk, og blir dermed mye rimeligere. Samtidig kan du gjøre nesten alt du trenger å gjøre med en maskin, og er veldig enkle å bruke. Det betyr også at det ikke blir virus eller mange slitsomme oppdateringer som hele tiden skal inn.

8. Genial støvsuger: Bosch Athlet

Vi har egentlig ikke tenkt at støvsuger kunne bli så smart, men så kom vi over denne håndholdte som vi festet på veggen og ladet der. Så fant vi ut at det kan faktisk være veldig genialt.

9. Genial lyd: Sonos

Dette er framtidens lyd. Trådløse høyttalere med god lyd du kan styre fra mobilen, lesebrettet eller datamaskinen. Enkelt å sette, enkelt å bruke.

10. Genial ringeklokke: Google Nest Doorbell

Dette er en ringeklokke med toveiskommunikasjon og video. Det vil si at du kan se hvem som ringer på, og snakke med dem. Kanskje er du ute på tur og noen har glemt nøkler? Eller du får en levering du helst vil ha innenfør døra? Da er dette svaret.

