10 gode kjøp fra årets mest eksklusive salg

Denne eksklusive nettbutikken har kun ett salg i året. Dette er unntaket.

Care of Carl har bare ett salg i året, men fordi situasjonen er spesiell er det i år ett unntak. Med et begrenset varelager er enkelte varer sat ned i pris, og vi har plukket ut 10 favoritter. NB! Salget er tidsbegrenset, så hvis du vil benytte deg av disse noe lavere prisene er det smart å gjøre det med en gang.

Filippo Della Valle startet med sko i 1920-årene i Sant'Elpidio a Mare i Italia. I dag er Tod's ett av verdens beste skomerker for den som ønsker kvalitet. Navnet, amerikanskinspirert, ble laget etter at Della Valle besøkte Saks i New York.

Dette er bilskoen. Det finnes andre, men det er denne du vil ha. Håndlaget i Italia i herlig kvalitet.

Se nærmere på skoene her

Polo Ralph Lauren lager klassiskerplagg som kan brukes år etter år. Slik som denne shortsen.

Klassikershortsen fra Polo Ralph Lauren, finnes i flere farger og har litt stretch. En behagelig shorts for varme dager som også ser bra ut.

Her finner du shortsen

Det sies at du kan dømme en mann på skoene, og med disse skoene blir en slik dom noe man garantert kan leve med. Dette er høykvalitetssko av ypperste klasse.

Disse klassikerne fra det britiske skomerket er premium sko av ypperste klasse. Som navnet tilsier at skomakeren laget sko siden 1880, og dette er ett av de fineste parene som skomakeren har.

Se nærmere på skoene her

Oscar Jacbosen ble startet i Borås i Sverige i 1903. Merket er kjent for sin veldig gode skandinaviske passform.

En herlig blazer til sommerens varme dager. En stilren løsning med spisse jakkeslag og i klassisk fasong.

Her finner du den

Tärnsjö garveri ble startet i 1873 i Tärnsjö i Sverige. Selskapet er den største arbeidsgiveren på det lille svenske stedet i Uppland.

Det blir en tid for å reise på fine turer igjen, og da er vi klare for tur med denne. Håndlaget i Sverige, og laget på klassisk skandinavisk vis. Dette er kvalitet på øverste hyttel.

Her finner du den

Ralph Lauren Purple Label er luksusklærne til Ralph Lauren, inspirert av Saville Row. De lages i Italia, og stor del av produksjonen er ved hånd. Bamsen er basert en gave Ralph Lauren fikk under selskapets første år.

Dette er bamsegenseren som er fra selve Ralph Lauren-merket. Bedre blir det ikke.

Her finner du den

J. Barbour & Sons Ltd startet i 1894. Den amerikanske skuespilleren Steve McQueen døde i 1980.

Dette er en av de tøffeste jakkene du kan eie. Så enkelt er det.

Her er den

Hackett London er ganske ny i klesverdenen, og ble startet i 1983. Selskapet har nå over 160 butikker i verden, og har hatt stor suksess med sine klassisk inspirerte kolleksjoner.

Dette er en blazer og en jakke i ett, fra 14 Saville Row som er adressen til Hackett, som flyttet til adressen. Saville Row er den kjente skreddergaten i London.

Her finner du den

Hugo Boss ble startet i 1924 i Tyskland.

Dette er sjefen over alle ryggsekker. En herlig løsning om man sykler til jobb eller ønsker å bruke hendene til noe annet.

Her finner du den

Thom Browne er en amerikansk designer som har vunnet flere priser som årets designer.

Joggebuksene, om du vil, fra Thom Browne er av en litt annen klasse enn de fleste.

Her finner du buksene