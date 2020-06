10 interiørkupp du gjør på sommersalget

Det er virkelig store penger å spare for deg som skal gjøre hjemmet finere.

Sommersalg er sparetid. Nettbutikkene gjør seg klare for en lang høst inn mot jul, og det skal ryddes på lageret. Det nyter du godt av, og du nyter også godt av at vi har tatt turen innom butikkene for å finne de beste tilbudene til deg.

NB! Husk at dette er eksempler fra forskjellige salg. Du finner mange flere kupp på sidene du kommer til.

Se vår store oversikt sommersalgene her

Genial terassevarmer som henges opp i god kvalitet som gir mye varme som er satt ned med 50 prosent. For de kveldene på sommeren som ikke er så varme. De kommer de også.

Her finner du den

En herlig sofagruppe med bord med justerbare stoler og sofa. Alt i rotting. Satt ned med 30 prosent.

Her finner du den

Dette bordet kan justeres til å være 2 meter eller 2,80 meter langt. Nesten 1 meter bredt gjør det til et bord for både små og store selskap utendørs. Enkelt å holde rent og holdbart. Satt ned med 20 prosent.

Her finner du bordet

Et virkelig stilfult skrivebord til hjemmekontoret som nå er satt ned 50 prosent. Herlige detaljer og stilrent.

Her finner du skrivebordet

Et herlig lite bord som kan brukes som sidebord i entreen eller stua. Gjennomarbeidet design som du nå får til halv pris.

Her finner du bordet

Herlig seng med mange fine detaljer og stilrent design som er satt ned 57 prosent. Senses er danskprodusert, og hver del er sammensatt av søvnspesialister. Sengen er OEKO-TEX-sertifisert, og overmadrassen Svanemerket - fordi sunn søvn gjør en forskjell.

Her finner du sengen

Allerede rimelige Byggmax har 10 prosent på sine garderober, og denne drømmen av en walk-in garderobe får du nå til en super pris.

Her finner du den

Det er kampanjepriser hos Gardenstore, og det er blant annet superpris på en stor paviljong (3x4x2,6 meter). Virkelig solid og sterk.

Her finner du den

Dette er det klassiske utemøbelsettet, som du nå får med 32 prosent rabatt. Dette har vi selv, og vi kan skrive under på at det tåler å stå ute vinter, vår, høst og sommer. En herlig investering.

Her finner du den

Det er 20 prosent på selve atriumet, og veldig gode rabatter på tilbehøret i noen få dager til. Et herlig kupp.

Her finner du det

