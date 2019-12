10 julegavekupp du gjør 6.desember

Trenger du å få landet litt flere av julegavene? Om en uke er det for sent å sende pakker.

Den 13. desember er siste frist for å sende pakker på posten for at de garanterer at de er framme til jul i noirden, mens de ellers kun sier: Send juleposten i tide. Vi tenker det kan være lurt å snart bestille ting hjem som skal sendes, og lager derfor en liten liste over noen kupp du kan gjøre i dag:

1. Jamie Oliver Premium støpejernsgryte

Denne gryten er satt ned fra 1899 kroner til 759,60. Dette er den laveste prisen som er registrert på denne virkelig gode gryten i år. Den tåler temperaturer på opptil 250 grader, og fungerer på alle kokeplater. Perfekt for langtidskoking og er enkel å rengjøre. Kort sagt: En super julegave.

Her finner du den

2. Star Wars puslespill for barn

Dette puslespillet er XXL-størrelse med 200 brikker med herlig Star Wars-motiv. En super kamp mot skjermtid, og fin gave til barnet som er glad i sci-fi. Satt ned fra 229 til 137 kroner.

Her finner du puslespillet

3. Hodelykt og lommelykt

Det ble sannsynligvis noe igjen på lageret til Milrab etter black friday, og gikk du glipp av deres salg på supre gaver til den fritidsinteresserte er det bare å kikke nå. Hodelykt/lommelykt-settet som er satt ned med 44 prosent til 999 kroner er for eksempel en vinner.

Her finner du gaven

4. Lego Friends Friendship Box

Dette settet har biter for å bygge kamera, mikrofon, walkie-talkies og en robot. Et morsomt sett for lek og utfordringer. Er satt ned med 11 prosent, som gir en veldig god pris for et populært Lego-sett.

Her finner du boksen

5. Polo Ralph Lauren

Denne vesken for å ha med litt ekstra tøy er i et herlig klassisk Polo Ralph Lauren-design. Er nå på 60 prosent avslag.

Her finner du den

6. Wood Togbord

Dette togbordet er en herlig gave, med mange detaljer. Togbanen er kompatibel med Brio, IKEAs tog og Thomas & Friends-togsettet. Koster opprinnelig 999 kroner, men er nå på halv pris! Du finner flere andre leker og ting for barn for halv pris på deres salg.

Her finner du bordet

7. Klairs Simple Enough gavesett

Et supert gavesett som du kun får hos Coverbrands med to bestselgende produkter. Er nå satt ned til 399 kroner, halv pris. En del av deres salg på gavesett med 20-50 prosent på alle som du finner her.

Her finner du gavesettet

8. Calvin Klein CK One til halv pris

Et herlig parfymetilbud som kun er i dag.

Her finner du det

9. Diamanthjerte

Dette hjertet er satt ned 56 prosent før jul, og er gaven til den du virkelig elsker. Koster nå 3499 kroner, satt ned fra 7999.

Her finner du hjertet

10. Banshee Comp JR

Pil og bue-sett for junior, og nybegynnere. En utendørsgave til 29 prosent avslag nå i julekupp fra Skitt jakt.

Her finner du det