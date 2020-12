10 julegavekupp du gjør nå

Selv i oppkjøringen til jul kan du gjøre noen veldig gode kjøp.

Vi har sjekket nettbutikkene, og funnet gode kjøp du kan gi bort til jul.

Mye mat hjemme krever gode kjeler og godt utstyr. Dette kjelesettet består av 6 kjeler for alle kokeplater. Normalprisen er 4099, men du får settet for 1799 kroner nå. Super julegave til deg eller den som vil lage mer mat. NB! Settet kostet 1499 kroner på Black Friday, men den dagen kommer ikke igjen før neste år...

Her finner du settet

Denne kniven er et verktøy for jegere, fiskere og den som elsker å være ute i friluft. Nå satt ned til 579 kroner fra 779 kroner. En super gave til alle som liker å være utendørs.

Her finner du den

NB! Skitt Fiske har også foldekniven Gerber Gator til kun 399 kroner nå. Den finner du her. (Rekordbillig)

Dette er et headset for gamere, og for de som liker å spille på PC. Det er mange nok av dem, og prisen er nå veldig lav direkte fra Microsoft (750 kroner). Gamingheadset kan være ganske dyre, men dette har en fin pris og er et godt valg som gave.

Her finner du det

Dette er treningshodetelefoner hvor du tilpasser den delen skal inn i ørene første gang. Hvorfor? Jo, da blir de perfekte for dine ører. Normalprisen for disse er 1499 kroner, men prisen nå er 399 kroner.

Her finner du dem

Mario. Fjernstyrt. Det kan ikke bli mye morsommere enn det, og denne slår an både hos de litt eldre som har likt Mario hele livet og til de små. Normalprisen har vært 509 kroner, men du får den nå for 352 kroner. Prissjekket.

Her finner du den

Denne har vi selv, og det er utrolig gøy å spille på denne. En super gave til alle som opplevde åttitallet. Satt ned fra 690 til 599 kroner nå. Den kostet 549 på dagskupp på Black Friday, men har ellers aldri vært rimeligere (den ble lansert i november).

Her finner du den

Selv hjemmekontor eller annet kan slite på hud og kropp. Dette settet fra Clinique er satt ned med 25 prosent nå, og er et vidunderlig gavesett til mannen i ditt liv. Prisen er nå 276 kroner mot normalt 369 kroner.

Her finner du det

Dette er det mange som vil elske å finne under juletreet. Satt ned 18 prosent nå.

Her finner du det

Det hadde sikkert vært en fin verden uten leger? Nei, vi er enige i det. Denne tightsen fra 2XU er i såkalt limited edition, som er newnorwegian for begrenset opplag. Penger går også til Leger uten grenser om du kjøper. To i en smekk. Super julegave. Normalprisen er 1399 kroner, men du får den nå for 999 kroner.

Her finner du den

Trenger du en ekstragave? Denne popcornmaskinen er satt ned fra 249,90 til 99,90 nå.

Her finner du den

Denne saken er uavhengig skrevet av Nettavisen. Lenkene i saken fører til aktører som betaler en andel av hva du kjøper for tilbake til Nettavisen. Disse pengene finansierer driften av den journalistiske delen av avisen vår.