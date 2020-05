10 kleskupp for menn nå

Det er store klessalg i mange butikker. Vi har gjort jobben for deg.

Salg er fint, det betyr enkelt nok at man kan få plagg litt billigere. Det er ikke så underholdende å bla seg gjennom side opp og side ned med tusenvis av butikker. Vi kan nemlig si det med hånden på hjertet siden vi har gjort det for deg.

Resultatet leser du her: 10 plagg for menn som er på salg nå. Verken mer eller mindre. Eller, det er jo mer om du klikker deg inn på de forskjellige nettbutikkene. Veldig sjelden har bare ett plagg på salg.

Vi gjør oppmerksom på at de fleste plaggene vi velger ut er i begrenset antall.

Uansett, her er 10 plagg fra 10 butikker og 10 salg.

Swims er et norsk merke, og deres klær og sko er perfekte for norske forhold.

Helt geniale joggesko som lett blir tørre igjen. Vi elsker disse (og har de selv), og jubler over at prisen er satt ned med 25 prosent. Puster godt, lette på beina og ser bra ut. Skoen er en del av det store vårrengjøringssalget hos Miinto med veldig mange gode kjøp fra lokale, norske butikker. Koster nå 1 050 kroner, mot 1 400 kroner før

Løp og kjøp, eller kjøp og løp om du vil her

Det er all grunn til å hylle Calvin Kleins klær, og kanskje spesielt når du får 25 prosent på alt som hos NlyMan nå. Vi har likevel valgt å fokusere på vår store favoritt: Bokseren. Nå får du trepakningen for 336 kroner, nedsatt fra 449 kroner.

Her finner du den

Klasssisk genser satt ned med 300 kroner fra 1499 til 1199 i det tidsbegrensete salget på et utvalg klær hos Care of Carl.

Her finner du genseren

Det er salg på mote og sport hos Ellos, og blant de mange gode kjøpene er denne olajakka (jeansjakke om du vil) fra Levi's. Den har flere bruksområder, og kan også brukes på flere måter. Satt ned fra 1 499 kroner til 1 124 kroner - 25 prosent.

Her finner du den

En klassisk og enkel Oxfordskjorte med 40 prosent rabatt. En del av salget på Cubus med 40 prosent på overdeler fram til og med 24. mai.

Her finner du den

Klassiske chinos med 75 prosent rabatt. Koster nå kun 99,75. En del av det store vårsalget hos Stylepit.

Her finner du buksene

Den

som tror at et godt skjerf ikke er noe som trengs om sommeren har aldri prøvd en ferie i Norge. Samtidig, fordi man selger slik på tilbud om sommeren har Cos det nå på halv pris - 750 kroner. Se hele salget deres her.

Her finner du skjerfet

Denne skjorten er en del av salget hos Arket på de størrelsene som er igjen, og denne klassikeren er nok også snart helt utsolgt.

Her finner du skjorten

Disse olabuksene er satt ned til lave 229 kroner, en del av vårsalget på H&M for herrer som du finner her.

Her finner du olabuksene

Dette er herlige sko til en herlig pris - halv pris og 2000kr. En del av salget hos Ferner Jacobsen.

Her finner du skoene