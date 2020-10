10 kupp du gjør nå

Du kan gjøre noen ordentlig gode kupp i oktober.

Hver eneste dag besøker vi hundrevis av nettbutikker for å skrive guider, tips og saker om hva vi finner som vi tror kan være av interesse for våre lesere.

I denne letingen finner vi også noen gode kupp, veldig gode kjøp om du vil. Her har vi samlet de 10 beste vi har funnet akkurat nå.

Sängfabrikken Royal Ground er en super luksusseng. Nå får du stort avslag på den, og flere andre senger, fram til 25. oktober.

1. Sängfabrikken Royal Ground - det er på tide å oppgradere sengen, og nå fram til 25. oktober er det opp til halv pris på senger hos Homeroom. Denne strålende sengen er satt ned fra 33 000 til 19 000. Her finner du den.

Dunparkas fra kolleksjonen áhkká by Renata som varmer deilig på kjølige dager. Den er vind- og vanntett med ytterstoff áphitec 3.3, 3000 mm vannsøyle og pusteevne opptil 3000 g/m2/24 h

2. Ahkka Dunparkas - denne strålende jakken tåler alle slags vær, og er nå på kampanje til 30 prosent - nedsatt til 1 749 kroner. Her finner du den.

Goodiebag på kjøpet når du handler for minst 800 kr

3. Goodiebag til 800 kroner - om du handler for 800 kroner på nettbutikken til Kicks får du med en goodiebag til 800 kroner uten ekstra kostnad. Her finner du tilbudet. (NB! Kun så langt lageret rekker)

(Du kan for eksempel kjøpe en av årets virkelig fine adventskalendere)

Skinnhansker fra Calvin Klein.

4. Calvin Klein Joah - hansker i god kvalitet med 25 prosent rabatt nå. Koster 923 kroner. Hansker han har hele livet. Her finner du dem.

Støtsikker og robust klokke med mange funksjoner! Denne klokken passer bra til all aktivitet, både i villmarken og i hverdagen.

5. Casio G-Shock G-2900 - en veldig fin klokke som du nå kan få for 605 kroner. Det er en pris som er 44 prosent under normalprisen. Her finner du klokken.

6. J. Lindeberg Jack Travel Tech - en virkelig fin trenchcoat som er satt ned 60 prosent nå. I flere størrelser så lenge lageret rekker. Her finner du den.

7. Halloween blir litt annerledes i år, men du kan fortsatt kle deg ut. Du kan kjøpe mange kostymer og pynt med 70 prosent avslag her. Her finner du tilbudet

iPad pro 10,5" 64GB med 4G

8. iPad Pro 64gb (2017) - denne versjonen av iPad fra 2017 er fortsatt et særdeles kraftig nettbrett, og er nå rekordbillig til kun 4 990 kroner. Den laveste prisen vi har funnet tidligere er 5 490 kroner, mens det før i oktober koster rundt 7 500 kroner. Her finner du det. (Så lenge lageret rekker)

9. Opptil 70 prosent på en rekke klær hos Ferner Jacobsen, men kun noen få størrelser. Her finner du tilbudet.

10. Pondus-boken Hey Nineteen er den siste boken fra Frode Øverli og koster nå 332 kroner i vår egen nettbutikk, satt ned fra 379 kroner. Her finner du den.