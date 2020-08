10 kupp du kan gjøre onsdag 26. august

Vi har kikket gjennom hundrevis av butikker for å gi deg 10 veldig gode kjøp.

Hver eneste dag jobber Nettavisen shopping med å lage guider, tips og saker som forteller deg om gode kjøp, gavetips eller alt du trenger å vite om noe, for eksempel undertøy til kvinner.

Det betyr at vi er innom mange hundre butikker hele tiden, og vi oppdager derfor mange virkelig gode kupp.

Vi har derfor plukket ut 10 gode kjøp du kan gjøre den 26. august 2020.

Oscilloskopet har 39 likes i nettbutikken til Kjell og company

Dette oscilloskopet kostet 4 199 kroner, men er nå tilgjengelig for kun 2 750 kroner. Beskrivelsen er som følger:

Avansert og kompakt oscilloskop med 2 kanaler, 100 MHz båndbredde og en samplingsfrekvens på 1 GS/s. Funksjon for å ta skjermdumper og lagre dem på et USB-minne som kobles til på fremsiden. Har også USB-tilkobling på baksiden for tilkobling til datamaskin.

Her finner du kuppet

Hay-benken kan bli din i høst

En klassisk benk som nå fås til en utrolig god høstpris. Nydelig design og kvalitet satt ned fra 6 199 kroner til 4 399 kroner.

Palissade er en kolleksjon av utemøbler designet av Ronan og Erwan Bouroullec for HAY. Denne benken er lekker til et spisebord, eller som en benk ved inngangsdøren, på terrassen, ute i hagen o.l.

Her finner du benken

Ekspedisjonstestet og pålitelig telt for 4 personer / 4-sesonger, som er usedvanlig stabilt under vindforhold.

Dette teltet får du nå til 27 prosent rabatt, 3 000 kroner avslag.

Her finner du benken

Du får nå medisinsk munnbind nedsatt fra 508 til 389 kroner for 50 stykk.

Her finner du dem

Denne sengepakken får du nå til halv pris. Det betyr 17 500 kroner spart.

For å gi sengen en fantastisk sovekomfort, bygges denne kontinentalsengen med et dobbelt fjærsystem. Det doble fjærsystemet består av individuelle pocketfjærer med 7 komfortsoner for optimal trykkavlastning og elastisitet. Kantene er forsterket med kaldskum for utmerket stabilitet. Mellommadrassen, i bredden 180, består av to kassetter i et felles trekk. I tillegg medfølger det en tykk, vattert overmadrass i lateks og fibervatt for en herligere soveopplevelse

I dette kjøpet er det også inkludert dyne (mikrofiberdyne med bomullstrekk), puter (mikrofiber med bomullstrekk) samt satenglaken!



Her finner du pakken.

7 truser for 279 kroner. Dette begrensede tilbudet gir veldig mye kvalitet for pengene.

Her finner du tilbudet

Dette serumet er satt ned fra 1 189 kroner til 475,60.

Serum N°11 - Anti-Aging Supreme inneholder en av de mest avanserte anti-aging formlene til området rundt øynene.

Her finner du det

Dette settet er satt ned fra 1 499 til 1 199 kroner.

PocketRocket Stove Kit er et komplett matlagningssett for to personer. Settet inneholder en 2 liters kjele, to skåler, to kopper, en PocketRocket brenner og to sporks. Settet veier kun 732gram og pakkes kompakt i 2 liters kjelen.

Her finner du det

Denne skrutrekkeren koster nå 2 775 kroner, nedsatt fra 5 475 kroner i en kortvarig kampanje.

En 18V skrutrekker med to momentinnstillinger på maks. 63/28 Nm. Et slitesterkt allsidig verktøy i kompakt format.

Her finner du den

En veldig god datamaskin med gode spesifikasjoner som du nå får rekordbillig.

Her finner du den