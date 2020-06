10 sko for varme dager

Når de varme gradene kryper oppover gradestokken er det lett å bli svett på beina. Her er løsningene.

Vi er ikke bortskjemt med alt for mange virkelig varme dager i vårt land på veien mot nord, men det blir noen hvert eneste år.

En utfordring kan være å få valgt riktig sko som både er gode å bruke, og som ikke får føttene til å føles som en svett gulost i et ørkendistrikt.

Ecco Multi-vent er en sko for de varme, nordiske dagene. Har goretex som standard for å gjøre skoene vanntette.

Dette er skoene fra danske Ecco som er pustende og særdeles behagelig å gå med. Passer like godt på gåturen som til bilturen. Kvalitet hele veien. Finnes for begge kjønn, og i flere varianter.

Her finner du skoene

Denne skoen er en klassiker. Det er få som angrer på kjøp av disse.

Skoene som er laget for bilen kan også brukes på strand og til finere anledninger på varme dager. En klassiker av en sko som med sin lave utførelse gjør den herlig å bruke. Laget for italienske forhold, rent klimamessig. Vi har ikke like mange italienske dager i Norge, men noen er det jo. Uansett en sko for livet.

Her finner du varianter av skoen i mange farger

Disse sandalene er laget for turen på stranden, eller på veien fra hus til grill eller for en god tur i park. Sålen av gummi er lett å holde ren.

Her finner du skoen

Skal du ha sandaler som ser like bra ut som de er gode å bruke er det ingen tvil om at Birkenstock er løsningen. Veldig gode sandaler i høy kvalitet. Opprinnelig en helsesko som nå er en sikker vinner som utrolig mange elsker helt siden de kom i 1774.

Her finner du sandalene

Neste skritt etter sandaler er de klassiske flip-flopsene, som er oppkalt etter lyden de lager når du går med dem. Perfekt for badeturen.

Her finner du dem

Dette er en tredje variant, sko du glir inn og ut av. Passer godt sammen med en kaffebar og gode venner.

Her finner du skoene

Dette er en herlig kombinasjon av sandaler for varme dager med hæle som gjør at det blir en sko som kan brukes både pent og til fritid.

Her finner du skoene

Dette er en nydelig sko som føttene dine vil elske. Høy kvalitet.

Her finner du skoene

Dette er nydelige du bare slenger på føttene som er åpne nok for de gode og varme dagene. En såkalt antistress-innersåle gjør at skoene er herlige å gå med.

Her finner du skoene

Dette er en klassiker-pumps av ypperste kvalitet i stilrent design.

Her finner du skoene