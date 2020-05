10 smarte ting alle må ha i bilen

Uansett om du skal ut på lang eller kort biltur er dette produktene du trenger.

Det er lite som skal til for å gjøre en biltur veldig god. Selvfølgelighetene som en god bil, et godt reisemål og dets like ser vi bort fra.

Vi har likevel valgt ut 10 skikkelige smarte gadgets som vil kraftig hjelpe til med å gjøre bilturen bedre. Noen av tingene er for de korte turene, mens andre hjelper deg på de lange.

Å ha kaldt drikke, samt lite rot i baksetet=strålende

Det å dra på tur krever sitt i næring og underholdning, og der de fleste oppbevaringer for baksetet. Her er det plass til antibac, flasker, mat og mye annet. Kjøleelement holder drikke kaldt.

Her finner du det

Dette settet vil spare deg for særdeles mye irritasjon.

Det er ingenting som kan skape mer irritasjon enn å prøve å få fram de små delene for rengjøring, fiks eller om du har mistet noe. Dette lirkesettet lar deg komme til bak alle de interiørdelene som er vanskelig å komme til.

Her finner du det

En genial liten dings som gir deg tlgang til mobilen i bilen, sikkert og enkelt

Er du en av dem som lar telefonen slenge rundt i bilen? Det bør det være slutt på nå. En enkel og fin magnetisk holder som gjør at du sikkert kan både finne og bruke telefonen i bilen.

Her finner du den

Denne kobles til sigarett-tenneren, og så kan du lade to mobiler eller annet.

Hvis du som oss trenger strøm på telefonen er denne laderen med to utganger perfekt til bilen.

Her finner du den

Bilen blir både mer ryddig, og du får mer kontroll på det du har i bilen. Litt som et kinderegg, men uten sjokoladen.

Hvis du som oss har kommet hjem fra butikken eller annen handling med rømmeboksen pent plassert i siden på bagasjerommet, eller har fått ølboksene som bowlingballer vet du hvorfor du trenger dette. Er også fin for å holde generelt orden i bagasjerommet. Kan legges sammen, og bæres direkte ut slik den er for å ta med inn.

Her finner du den

Har du spurt etter Pernille, og lette etter brillene dine er du av en viss alder. Om det gikk langt over hodet ditt så får det være. Det er uansett mulig å ikke finne solbriller eller brillene mens man kjører, og da er dette løsningen.

Her finner du holderen

Bytt ut koppen i koppholderen med en søppelbøtte. Vi bruker den faktisk for kvitteringer, men det er relativt frivillig hva man bruker den til.

Her finner du den

Promillemåleren forteller deg om du må vente med å kjøre.

Det er ikke særlig smart å ha promille foran rattet. Sjekk den enkelt og raskt med denne.

Her finner du den

Supert verktøy absolutt alle bør ha i bilen! Skru alt med en pipe!

Her finner du det

Skal du spørre oss om den mest geniale tingen vi har i bilen så er det dette. Nattkjørebriller. Gir virkelig bedre kjøring når det er mørkt. Anbefales på det sterkeste.

Her finner du dem