10 spill du kan fylle hele fritiden med

Dette er underholdende måter å benytte ekstra tid på.

Det er etter sigende et uttrykk som heter at om du en gang var en spiller så vil du alltid være det. Om det uttrykket egentlig handler om gambling eller dataspill skal vi ikke bruke for å forkludre poenget vårt:

Å spille et skikkelig godt dataspill er veldig gode avbrekk fra en hverdag som kan være særdeles krevende.

Vi har derfor plukket ut 10 særdeles gode spill du kan kjøpe direkte på nett, laste ned til din maskin og spille her og nå:

1. The Elder Scrolls V Skyrim

Dette er en perle av et eventyr, en historie så god at du kun for historien ville brukt tid på det og et spill så bra at du ville spilt det fordi det er gøy. Fantasy på sitt beste, og med spillmekanismer så gode som det knapt finnes like av. Det er også et veldig stort miljø for modding, altså ekstra gratis innhold til spillet. Selv har vi brukt flerfoldige timer, sannsynligvis alt for mange, på dette spillet som kanskje er ett av de aller beste som er laget.

Spillet kom opprinnelig i 2011, men holder seg særdeles godt. I tillegg betyr det at din datamaskin klarer godt å få spillet unna uten at du må investere i en fancy gaming-maskin. Med over 200 utmerkelser er dette en garantert vinner.

Her finner du spillet digitalt for nedlasting til PC

2. Football Manager 2020

Hvis du er en av de mange som husker Championship Manager, eller tidligere utgaver av dette spillet så er det kanskje på tide å tørke støv av managerkunnskapene igjen. Den nye utgaven er dypere, bredere og bedre enn på lenge og er fortsatt en tidstyv av dimensjoner.

Her kan du laste ned spillet digitalt

3. The Outer Worlds

Et helt nytt spill som bruker klassiske spillelementer til å fortelle om en framtid hvor selskaper styrer hverdagen til mennesker. Et rollespill hvor du styrer en karakter som får med seg en del folk rundt seg. Mye underfundig humor, og mange timer med underholdning. En god blanding av hjernetrim og skyting.

Her finner du spillet

4. FIFA 20

Det blir mindre fotball på skjermen de nærmeste ukene, og vil du erstatte litt av den underholdningen med at du selv styrer ballsparkingen er den siste utgaven av FIFA et særdeles fint objekt.

Her kan du laste det ned

5. Star Wars Battlefront II

Liker du Star Wars, action og skyting er dette hektiske spillet noe for deg. Du blir kastet inn i massive kriger, og må skyte (eller bruke lasersverd) for å komme deg på topp. Herlig kaotisk, men også med en singleplayer-kampanje som er interessant og spennende.

Her kan du laste ned spillet

Minecraft lar spillerne bygge staselig hus. Foto: Wikipedia

6. Minecraft Windows 10 Starter Kit

Den digitale Legoverdenen er genial for små og store. Du får med: Greek Mythology Mash-up, Plastic Texture Pack, Skin Pack 1, og Villains Skin Pack i tillegg til 700 minecoins. En vinner.

Her finner du spillet

7. Grand Theft Auto V

Et voksenspill som kun passer for 18+, denne digitale pakken til Xbox inneholder en haug med ekstra for å spille på nett

Du finner den her

8. The Sims 4

For deg som liker å bygge opp et sosialt liv er dette strålende, og konsollversjonen gir deg virkelig god avslapning.

Sjekk her

9. Sid Meier's Civilization VI

Dette er et spill vi kan advare litt mot. Begynner du å spille dette spillet vil det ta tid. Veldig mye tid. Et strålende spill med veldig mye ekstra, og mange timer med strategi og underholdning.

Her kan du laste det ned

10. Tom Clancy's Rainbow Six Year 5

Dette spillet holder seg som den beste årgangsvin, og er en nydelig liten dupp inn i en verden med krig. Nydelig fordi det ikke er virkelig, og underholdende fordi det er spennende og acionfylt.

Her finner du spillet