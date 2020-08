10 superkjøp du gjør denne helgen

Vi har funnet gode kjøp, og guider deg til hvor du kan spare penger på god kvalitet.

Det å lete etter den berømte nåla i høystakken er gjort for deg. Vi har tatt turen rundt i de hundrevis av nettbutikkene som finnes for å finne de gode tilbudene.

Dette er en kontrollenhet for ditt smarthjem, men er også mye mer. En fin høyttaler, en digital skjerm som kan vise bilder, minne deg på at det er på tide å dra til dit du skal samtidig som den viser veien og mye mer. Er nå rekordbillig for 690 kroner.

Her finner du den

Dette fine annekset på 24,6 kvadratmeter får du nå til 15 prosent rabatt. Et anneks i skandinavisk stil, perfekt for alle som trenger en sterk og værbestandig bygning der du kan tilbringe tid med familie og venner.

Her finner du det

Denne klassikeren kommer i full klassisk størrelse, og har 64 spill. Blant annet klassiske Summer Games og Winter Games. Er nå rekordbillig.

Her finner du prisen

Kanskje den kuleste grillen du kan få tak i er nå satt ned med over 3 000 kroner. Det finnes griller, og så finnes det slike som dette.

Her finner du den

Det er 20 prosent på alle møbler hos Ellos, og vi går for denne deilige sjeselongen. Perfekt for å lese den digitale avisen på mobilen, eller slappe av med en bok.

Se nærmere på den her

Det er stor rabatt på shampoens Ferrari nå. Honey & Hibiscus Hair Reconstructor er en behandling som gjenoppbygger tørt og skadet hår ved å tilføre nærende økologisk honning, økologisk hibiskus, soya og vitamin B og E. Dette produktet slukker tørsten til selv det tørreste håret. Du får den nå med 25 prosent rabatt.

Her finner du den

Herlig lang frakk til høsten fra svenske J. Lindeberg som du nå får med 40 prosent rabatt.

Her finner du den

Denne er det kun få igjen av til superprisen som er satt ned med 40 prosent.

Her finner du den

Når nettene blir lange så er det greit å ha varmen innendørs. Hunkemöller har endelig åpnet nettbutikken for fullt i Norge, og har 20 prosent på nesten alt nå.

Her finner du den

Klassisk skjorte fra Eton som du nå får med 40 prosent rabatt.

Her finner du den