10 ting du trenger til sommerferien 2020

Sommerferien i 2020 vil bli annerledes enn på mange år. Her er dingsene du trenger.

Nesten alle nordmenn vil få en litt annerledes sommerferie i 2020. Mest sannsynlig blir den nærmere enn på mange år, og i tillegg vil den kanskje inneholde mer tid i friluft.

Vi har derfor laget en liten liste over 10 ting som vil gjøre sommerferien 2020 litt bedre.

1. Sammenleggbare møbler (bildet viser bord og stol!)

Denne sammenleggbare stolen kan du bære med deg, og det kan du også med dette sammenleggbare bordet.

Tenk en solseng du ikke trenger å reservere på morgenen. En solseng du selv eier! Denne designperlen er ikke bare god å ligge i, den ser også bra ut. Kan også kjøpes med soltak. Det vil si, et tak for solsengen og ikke et soltak slik du kjenner det fra bil.

Her finner du den

Skal du ut på tur er det godt å ha med god mat, og en kjølebag er ikke det beste å bære med seg på gode naturturer. En kjøleryggsekk derimot, det er helt genialt.

Her finner du den

Bruke din vanlige ryggsekk? Sjekk denne matboksen med kjøleelement

Litt kortere turer? Sjekk denne geniale pikniksekken med alt du trenger

Flyturene sommeren 2020 er for mange avlyst, og bilturen kommer istedet. Da er denne oppbevaringen for baksetet super å ha.

Her finner du den

Hva med å bruke den ekstra plassen til en liten gjestehytte som også kan være lekestue? Kanskje kommer noen ekstra familiemedlemmer på besøk?

Her finner du den

Ut i skog og mark, og i egen båt? Ja, det er mulig med denne opplåsbare kajakken som du får med i bilen.

Her finner du den

Finnes også i en rimeligere variant her

Hva med å ta ferien helt hjemme, og starte med drivhus? Du får en herlig tilbehørspakke med på kjøpet på.

Sjekk utvalget her

Denne er strålende å bruke for turen hvor mange trenger lading og strøm. Kan kobles til et vegguttak eller datamaskinen og har 3 innganger i tillegg til kortlesere.

Her finner du den

Litt mindre skjermtid, og litt morsommere sommerdag? Klassiske krocket holder seg år etter år.

Her finner du det

Hopp bort hverdagen med morsom trim.

Her finner du folkefavoritten

