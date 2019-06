10 veier til mer sex

Hvis du skal gjøre ting litt hetere denne sommeren for henne har vi 10 tips for det.

Det er beviselig stor forskjell på hva slags sexleketøy, og veier til sex, kvinner og menn kjøper. Vi har tatt en kikk på 10 veier som kvinner kan elske. Noen avanserte, noen enkle.

1. Womanizer Liberty Rosa

Dette er sexleketøyet som ble vist på God Morgen Norge, og er kjent som en kvinnes orgasmes beste venn.

Se nærmere på vidunderet her

2. Massasjeolje

Dette bør du alltid ha i skuffen, skapet eller kofferten for de voksne kveldene.

Sjekk her

3. Rent hus

Bestill rent hus, levert på døren. Vi garanterer deg at det blir godt mottatt.

Sjekk hvordan her

4. Kjærlighetshilsen

En perfekt start på kvelden er denne posen med roser, sjokolade og cider.

Sjekk den her

5. Loveense Osci G-Spot Oscilator

Dette er g-punktets beste venn, og et virkelig kvalitetsprodukt hvor vibreringen kan styres med en app på telefonen.

Se på den her

6. Luftkjøler

Det er greit det skal bli hett, men for hett er ... for hett. Denne kjøleren er en digg måte å slappe av på og få det passelig på soverommet.

Sjekk den her

7. Maskinen

Dette er kanskje til å le av for mange, men for andre er det noe som vil utvide horisontene til dit det bør være. For enkelte tidenes opplevelse, for andre noe helt utrolig merkelig.

Se på maskinen her

8. Sengesett i lin

Dette deilige sengesettet er som skapt for hete kvelder, og skal vi tro undersøkelser så er det slik at svette sengeklær er en av de tingene kvinner flest virkelig mener kan ødelegge for en het aften. For varme kvelder er dette svært så deilig.

Sjekk det her

9. Møbler

For den avanserte som trenger nye horisonter i samlivet er de norske møblene laget for de mest voksne lekene noe å prøve.

Se nærmere på dem her

10. Hot Stone Massage

En av de største tabbene som mannfolk ofte gjør i innkjøp til ting som skal pirre litt i samlivet er at investeringen havner på feil side av pornoskalaen, og ikke nok lager riktig stemning. Dette er en løsning som faller på riktig side av det meste, og er en skikkelig investering i en erotisk aften.

Her finner du settet - en sikker investering!