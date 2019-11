10 verktøy alle bør eie

Det er ikke verktøyet som avgjør hele jobben, men det er ingen tvil om at bedre verktøy gir bedre resultat.

Skal du spikke, sage, lime eller banke er det viktig at du ikke sitter med skjegget i postkassen over for dårlig verktøy.

Tross alt må det være slik at når dagene mot jul lakker så må alt være klart som bekk, slik at det er klart for pakker og alt ferdig arbeid kan puttes i sekk.

Vi har derfor laget listen: Verktøyene som alle rett og slett må ha.

1. Lasermåler

Uansett hvor langt du måtte mene at 18 centimeter er så hjelper det lite å bruke øyemål eller det du mener er normalen om du skal ha korrekt avstand, lengde eller avkapp. Det finnes mange, men vi bruker denne laseren.

2. Slagborr/skrutrekker

Ikke all ny teknologi er like kul, men denne er råere enn hjembrenten fra de mest innbarkede totninger. Slagbor/skrutrekker på 18V som du kan styre med smarttelefonen ved hjelp av Bluetooth-modulen Simply Connected. Chuck på 13 mm, dreiemoment på 60 Nm og opptil 1900 o/min i andre gir. Dette er rått.

3. Spikerpistol

Hvis du hadde spurt oss da vi var mindre om hva den kuleste pistolen var så hadde vi muligens svart Magnum 44. Nå, som litt mer voksne:

4. El-høvel

Vi har høvlet over det meste etter at vi investerte i denne. Nei, ikke slik du tror.

5. Dreiebenk

Greit, vi drar verktøy litt langt. Likevel: Dreiebenk er rett og slett veldig tøft å ha i garasjen eller kjelleren, uthuset eller stua. Stua? Ja, i hvert fall bedre enn nok en vase. Om du ikke dreier en da.

6. Arbeidslampe

Hvis du ikke ser hva du skal gjøre kan du like gjerne la være. Denne arbeidslampen styrer du med mobilen slik at du kan henge den opp der du vil.

7. ATV Assailant 800cc

Hva mener du med å si at en ATV ikke er et verktøy? Hvis du skal fikse noe i andre enden av gården, hagen eller bare i skogen må du da komme deg dit?

8. Arbeidsbenk

Har du god nok plass bør du ha en skikkelig arbeidsbenk, og vi liker denne serien.

9. Hammer

Du trodde vi hadde glemt det, med de litt mer morsomme tingene over? Nei, du må ha hammer.

10. Hørselvern

Skulle det bli for mye mas er dette løsningen.

