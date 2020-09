11 ting menn trenger på badet

Alle menn trenger godt utstyr også på badet.

Det finnes mange gode teorier om at menn bruker mindre eller mer tid på badet enn kvinner. Uansett hva fasiten er så er fakta at også menn trenger gode produkter på badet. Vi har plukket ut 11 ting vi mener alle menn bør ha på badet.

Facial Fuel.

1. Facial Fuel Eye De-Puffer er en krem du bruker de dagene du er litt ekstra sliten. Litt trøtte øyne blir fikset på 1,2 og 3. Du vet, den torsdagen etter lille lørdag-onsdag. Her finner du den.

Lotion for your hands.

2. Byredo Hand Lotion er en strålende håndkrem som er skånsom, og lukter veldig godt. Et supert valg. Her finner du den.

Bulldog Shower Gel. Strålende.

3. Bulldog Original Shower Gel er dusjens beste venn. Lukter godt, varer lenge og fungerer strålende uten å tørke ut huden. Her finner du den.

Denne håndsåpen er kjekk å ha.

4. White Tea/Peppermint håndsåpe er fra H&M, lukter strålende og vil kunne være fin nok til å ta fram om du har besøk eller kvinner i familien. Her finner du den.

Et virkelig godt håndkle. Du bør ha flere.

5. Ferm Living luksushåndkle er et tips om at du bør bytte ut de litt sure, gamle du har. Her finner du den.

Bepanthen-salve. Alltid greit å ha.

6. Bepanthensalve. Denne salven er laget for hudirritasjoner, og fungerer fint tørr hud, mindre overfladiske sår og lett solbrenthet. En krem som er uten parfyme, som også kan brukes der den ofte brukes på spedbarn når maten har blitt for sterk. Sagt på en annen måte: Dette er en salve som Johnny Cash ville trengt (ja, vi snakker om Ring of Fire). Her finner du den.

Empowering Cream!

7. Shiseido Men Skin Empowering Cream. Denne gjemmer du inne i skapet, og bruker når ingen ser. En krem kvinner ville kalt rynkekrem, og vi menn kaller Empowering Cream. Uansett, her finner du vidunderet.

8. Redken Brews. Lurte du på hva den tøffeste shampoen i klassen var? Det er denne.

Jack Black renser huden til menn.

9. Jack Black Deep Dive. Dette er rens for huden. Strålende, og enkel å bruke. Klart anebfalt. Her finner du den.

10. Corsodyl munnskyll. Litt tørr i munnen? Sliter litt med balansen? Smaker ting litt vondt. Dette munnskyldmiddelet gir deg det du trenger om sopp eller annet skulle oppstå. Motvirker infeksjoner. Her finner du det.

11. Og til slutt: Polo Ralph Lauren morgenkåpe, selvvfølgelig. Den finner du her.