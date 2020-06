11 ting som gjør bilturen bedre

Vi har redningene for sommerens biltur.

Denne sommeren kommer til å bli en biltur for særdeles mange nordmenn. Vi har sett på 11 ting som kan gjøre bilturen mye bedre.

Sonys hodetelefoner er kåret til å være verdens beste støyreduserende hodetelefoner. Her viser modellen på bildet hvordan hodetelefonene styres med håndbevegelser.

La oss begynne med en ting som kan gi både litt herlig lydpause, nesten alenetid og ro for forskjellige ønsker om lyd i bilen: Hodetelefoner med støyreduksjon. Hodetelefonene fra Sony - WH-1000XM3, ble kåret verdens beste av Lyd og Bilde. Skal du ha støyreduksjon er det ikke noe vits i å betale mer, og betaler du mindre får du ikke god nok effekt.

Dobbelt USB-lader for bilen er kanskje en liten innovasjon, men den er særdeles smart.

Det å lade blir viktig på tur, og det kan ofte være mer enn en person som ønsker å lade. Da trenger du nok uttak, og denne doble laderen kan redde mang en situasjon.

Hvis turen er litt av den lengre typen kan du enten stoppe på en bensinstasjon eller et gatekjøkken på veien, eller ha med deg egen mat i kjølebag. Både pris og smak kan være best på det siste. Den ser heller ikke så ille ut...

Det å drikke nok på tur er viktig, og en skikkelig vannflaske er første skritt til det. Vårt valg er denne i stål som har stor nok åpning for å få isbiter. Tar også mye vann så den holder lenge.

Skulle det skje på noe på turen er det greit å ha plaster og annet tilgjengelig. Selv om du har en i bilen er det greit å ha en ekstra for turen.

Skal du ha noen i baksetet som trenger underholdning, eller bare noe å sette fra seg ting i er dette en strålende løsning. Enkel og rimelig, og beskytter setet.

Denne ruteren kobles opp med et 4G-abonnement, og lar deg lage wifi i bilen. Perfekt for både passasjersetet og baksetet.

Solbriller er et must. De bør være gode nok, og disse er det.

Det er ikke alltid lett å få vasket hendene på tur, og da er det greit å ha dette for hånden. En stor flaske i bilen, og små til turene ut av bilen.

Alternativ: Antibac våtservietter

Et skikkelig godt håndkle er vel verdt å ha bilen. Ett ekstra. Dette kan du bruke for de ekstra badeturene.

Du trenger solkrem, selv med norsk sol. Ha en ekstra eller to i bilen om du plutselig skulle være så heldig at du kommer over strålende norsk sommersol.

