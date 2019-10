13 eksklusive julegaver

Noen julegaver er sikre vinnere, og vi gir deg tipsene for de eksklusive julegavene for både ham og henne.

Det er tanken som teller mest, og hva du eventuelt kjøper som gave baserer seg best på innsikt i hva den som eventuelt skal få det har behov for eller ønsker seg.

Samtidig er det ingen tvil om at det å få kvalitetsmessig julegaver av høy kvalitet sier mye, og mer enn mange tusen ord.

Vi har valgt ut noen eksklusive julegaver som er sikre vinnere for julen 2019.

1. RRL er Ralph Laurens eksklusive merke med retroinspirerte klær og tilbehør. Denne lommeboken er laget med skinn fra farmen til Ralph og Ricky Lauren i Colorado, og er produsert i New York.

2. En ting som er sikkert med Norge er at til jul så blir det kaldt. En julegave som varmer er derfor noe som alltid, ja, varmer. Ett ullskjerf fra Burberry står på mange kvinners drømmelister, og det store ullskjerfet med silke er både klassisk og nyttig.

En skikkelig espressomaskin er en nydelig start på hver eneste dag.

3. En skikkelig espressomaskin er viktig for å få en morgen til å fungere slik den skal. Det er for mange noe som oppleves gjennom en kaffebar, men om man som i TV-serien Exit flytter kaffebaren og en god nok kaffemaskin hjem? Da har du plutselig en særdeles hyggelig morgen. I hvert fall kaffemessig. En julegave som varmer hver eneste morgen. Vi har valgt ut den meget eksklusive maskinen fra La Marzocco.

4. Å lyse opp hverdagen, bokstavelig talt, er noe vi gjerne ønsker å gjøre med en gave. Særlig mer bokstavelig kan det ikke bli enn med en god lampe. Den moderne designklassikeren Tolomeo micro, en klassisk bordlampe med herlig design, kan lyse opp både pulter og lesekrok.

5. Det er mulig å gi gaver som kan oppfattes feil, så hvem du velger å gi en Beurer BF1000 til er en balanse. Vekten, om man i det hele tatt kan kalle det for en vekt, er en fullstendig maskin for kroppsanalyse og passer utmerket til den som elsker å trene, holde seg i form, løper eller er opptatt av å være sunn.

6. Det å fryse på fingrene er ingen god opplevelse, og gode skinnhansker er en løsning for kalde norske dager. Klassiske svarte skinnhansker er alltid en vinner, og vi liker disse lange fra Hestra særdeles godt.

En kvalitetskoffert er en super gave.

7. Koffertene fra Samsonite holder år etter år etter ferietur etter ferietur. Samsonite Lite-Cube Prime er en innertier av en trillekoffert er stilren og lett. Hva om du putter en reise oppi samtidig?

8. Det kommer en tid i alle menneskers liv hvor det å lage mat går fra noe man må gjøre til noe man vil gjøre. For disse er en julegave med eksklusivt utstyr til kjøkkenet en sikker vinner, og vi er sikre på at ingen vil bytte en Cuprinox stekepanne i kobber og jern. En stekepanne for kjennere.

Et stilrent hjem fortjener et stilig musikkanlegg til jul.

9. Bare fordi musikken kommer fra strømmetjenester trenger det ikke å gå på bekostning av verken design eller lyd. Et eksklusivt musikkanlegg fra NAD med høyttalere fra Bowers&Wilkins er en nydelig gave til musikkelskeren.

10. Apropos jul så er det myke pakker som virkelig virker, og dunjakke fra Ralph Lauren er garantert en av de til de mange menn der ute som liker å være ute en kald vinterdag. Dunjakke er alltid en vinner.

11. Varme skihansker som tåler det meste? Super julegave. Enda mer supert? De eksklusive hanskene for kvinnen i ditt liv fra Moncler.

12. En gymbag fra Polo Ralph Lauren er en super julegave.

13. Luksus får du hvis du gir bort, eller du får jo det ikke, men du gir bort luksus ved å gi toalettvesken som Ferner Jacobsen selv har fått laget.

