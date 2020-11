Uansett om Trump eller Biden er din favoritt kan du takke USA for disse tingene.

Det finnes ikke et valg som nordmenn er mer opptatt av utenfor sine egne grenser enn det amerikanske. Kanskje er det drømmen om Amerika som plantet seg i Norge etter andre verdenskrig, eller så er det det en faktabasert oppfattelse av hvor viktig amerikansk ledelse er for den vestlige verden?

Uansett, vi gir deg her 13 ting vi kan takke USA for.

1. PC

Vent litt før du tenker at det er viktigere ting i verden som USA har stått bak, og det kan vi være enige i. Likevel, siden dette skrives på en personlig datamaskin, så lar vi den ligge øverst. John V. Blankenbaker laget den første personlige datamaskinen i Pennsylvania, Kenbak-1, i 1971. Det var omtrent på samme tid som Steve Jobs brukte LSD på high school. To år senere kom det første grafiske brukergrensesnittet på en Xerox Alto, som senere ble inspirasjonen for både Bill Gates og Steve Jobs.

2. E-post

Samme år som den første datamaskinen kom, 1971, ble også e-post utviklet. Ray Tomlinson fant ut en måte å sende digitale beskjeder til andre maskiner på det tidlige Arpanet. Der man tidligere kunne lage beskjeder til forskjellige brukere på samme maskin fant Tomlinson ut en måte hvordan programmet kunne vite at beskjeden skulle til en annen maskin. Han brukte @-tegnet. Resten er historie. Tomlinson jobbet for øvrig på oppdrag fra den amerikanske hæren, så ikke kom med en påstand om at hæren i USA ikke har gjort noe for deg noen gang.

3. Bifokale briller

Grunnen til at vi fyrer denne så høyt er at artikkelforfatteren har fått det vi så pent kaller gammelmansyn, kombinert med langsynthet betydde en investering i bifolkale briller. Ryktene sier at det kan vi takke Benjamin Franklin for. Han er det mye fint å si om, blant annet kan det sies at hans diplomati nok er mye av grunnen til at USA i det hele tatt er der slik vi kjenner det. Og, ja, Benjamin Franklin fant opp de bifokale brillene til seg selv.

4. Glødelampen

Thomas Alva Edison. Han klarte å finne opp ting, låne litt av andre og gjøre ting til økonomisk suksess. Det har vi jo også lært av amerikanerne, men her skal vi fokusere på det han fant opp: Glødelampen. Eller, lyspæren, om du vil.

Johann Heinrich Christoph Conrad Göbel, som var tysk, fant veld egentlig på den første brukbare såkalte glødelampen. Uansett så var han i New York da han gjorde det.

5. Digitalkameraer

I det som kom til å bli tidenes mest utbrukte bildebruk for å ikke prøve noe nytt fant Steven Sasson opp digitalkameraet i 1975. Han jobbet for Kodak. Sønnen til Ragnhild Tomine Endresen (jepp, hun var norsk) var bare 25 år gammel da han sikret undergangen til sitt eget selskap. Selskapet valgte den digitale strategien 25 år senere, og alt for sent og ingen presentasjon for et styre som drar beina etter seg i digitalisering har unngått å huske det i etterkant.

Så er det et viktig poeng at George Eastman var mannen som ga fotografiet til massene da han utviklet det første Kodak-kameraet.

6. Langtidstansekommunikasjon

Hadde det ikke vært for Samuel F.B. Morse (ja, du klarer å gjette hva han fant på) og Alexander Graham Bell (telefonen) ville nok noen andre ha funnet på det eller noe lignende senere. Nå var det likevel de to som fant det på da.

Morse var egentlig en veldig god maler, og dro til Frankrike hvor han blant annet møtte Louis Daguerre. Siden vi snakker om hva USA har gitt oss, og ikke Frankrike får du Google ham selv. På veien hjem møtte han Charles Thomas Jackson, som fikk Morse interessert i elektromagnetisme. Resten er .... .. ... - --- .-. .. .

Bell var født i Skottland, men det var i USA han fant opp telefonen for å hjelpe sin mor og kone som var døve. Riktignok løste det ikke problemet deres, men konseptet kom derfra. Bell synes for øvrig telefonen var et særdeles forstyrrende instrument, og nektet å ha en på kontoret. Forståelig nok. Litt mindre forståelig var kanskje hans holdning til at mennesker som var døve ikke burde gifte seg.

7. Isaac Singers vidunderlige maskin

Navnet vil avsløre for mange hva denne mannen fant på. Riktignok hadde folk som Walter Hunt og Elias Howe laget noe lignende, men det var Singer som laget ... Singer. Ja, vi snakker om symaskiner. Oppfinneren ville egentlig være skuespiller, og forlot familien sin omtrent hver gang han fikk en ny patent for å jobbe som det med sine elskerinner. Uansett ble han millionær, og da han døde som grunnleggeren av Singer fordelte han de mange millionene likt på 20 av sine barn fra forskjellige elskerinner og koner. Med ett unntak. Sønnen som hadde støttet sin mor i skilsmissen fra Singer noen år tidligere. Han fikk 500 dollar.

8. GPS

Ta til høyre. Destinasjonen er på venstre side. Hva skulle vi gjort uten GPS? Egentlig et militært system (NAVSTAR), men GPS som vi kjenner det i dag har reddet oss fra å lese mange kart. Satelitten ble skutt opp i 1978, men for deg og meg ble GPS operativt i 1993! Året før alle fra Lillehammer gikk i den samme jakka.

9. VisiCalc

Ok, vi ble tvunget av vår økonomidirektør å ha med denne her. Hadde ikke studenten ved Harvard (selvfølgelig), Dan Bricklin, begynt på det han kalte en visuell kalkulator hadde vi kanskje ikke hatt apper den dag i dag. Så han har jo rett, selv om han vil ha det med her fordi det er det første elektroniske regnearket. Excel, vet du. Året var 1979. Lurte du på hva Dan Bricklin gjorde senere? Han drev selskapet som hadde VisiCalc til han solgte det til Lotus i 1985. Han jobber fortsatt i tech, som man sier.

10. Medisiner

Amerikansk medisinindustri har et rykte. Det ryktet medfører også millioner av kroner i støtte til amerikanske presidentkandidater. Det er noe med evig eies og slik, men det er også amerikansk medisinindustri som har laget hjertemedisinen Lipitor som så mange av 80 av 1 000 mennesker i USA får i løpet av livet. Faktisk så er mesteparten av moderne medisiner funnet opp i USA, rundt 50 prosent.

11. Kontaktlinser

Ok, det var kanskje en italiener som aldri spiste pizza med tomatsaus som fant på kontaktlinsene: Leonardo da Vinci (tomater fantes ikke i Italia da han levde). Glass-kontaktlinser ble laget på 1800-tallet, men i 1988 begynte Johnson & Johnson å lage kontaktlinser du kunne kaste. Hurra.

12. Slåmaskinen

Faren til Cyrus McCormick hadde jobbet i årtier med å gjøre jobben på gården deres mer effektivt. Som hjelp hadde de en slave, Jo Anderson, som ikke overraskende ikke fikk noen særlig opperksomhet før mange tiår senere for sin jobb på det som ble den første mekaniske slåmaskinen. Senere startet han selskapet International Harvester. Han døde som det som i dag ville vært en milliardær.

13. Joggeskomønster

Joggeskoene er ikke amerikanske, selv om alt sneakers-snakket til folk med elsk til new norwegian skulle tilsi det. Joggeskoene er sannsynligvis ganske europeiske, og muligens i den formen vi kjenner de i dag tyske.

Rudolf og Adolf Dassler laget sportssko sammen i sin mors vaskerom i Herzogenaurach i Bayern fra tidlig på 1920-tallet, og i 1924 registrerte de selskapet Gebrüder Dassler Schuhfabrik.

De to brødrene var likevel sjeldent enige, og skal man tro de historiske kildene da de begge ble medlem av NSDAP i 1933 så var det en av brødrene som var noe mer ivrig enn den andre. Spesielt kan det tilskrives at Adolf Dassler lånte bort sko til Jesse Owens i hans trening til OL i Berlin i 1936, mens hans bror vervet seg til hæren.

Etter den andre verdenskrig hadde brødrene kranglet så mye at de gikk hver sin vei. Adolf Dassler startet Adidas, mens hans bror startet Puma.

Adidas fikk sin store vekst etter at det tyske landslaget vant fotball-VM i 1954 med skruknotter. I dag er Adidas verdens nest største produsent av sportstøy.

Noen år senere satt Nikes grunnlegger, Bill Bowerman hjemme. Og, ja, året var faktisk 1971 her også. Han så på at hans kone laget waffles (som vi må påpeke ikke helt er som norske vafler, så dermed den newnorske betegnelsen). Bill trente løpere, og ønsket noen sko som var lettere å løpe med som ikke hadde de tradisjonelle piggene. Han kikket på wafflesene (unnskyld) igjen, og enda en gang før resten nok en gang ble historie. Nike laget sine første løpesko. Inspirert av amerikanske vafler. Den første skoen kom i 1974.

Nike lager fortsatt sko med samme mønster som på de amerikanske vaflene til Bill Bowermans kone.

PS! Vi klarte å skrive en hel sak om USA uten å skrive Donald Trump. Nei, vent...

