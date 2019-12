14 kjappe gaver 14 dager før jul med 14 prosent rabatt

Vi gir deg en superrask gaveguide. Med to uker igjen til jul får du også 14 prosent rabatt på alt.

Det skrives 10. desember i kalenderen, noe som betyr 14 dager - 2 uker til jul. For å feire dette har den virkelig store gavebutikken Coolstuff gitt 14 prosent rabatt på gavene kun i dag (fram til 23.59). Koden du bruker er 14PROSENT.

Til den voksne mannen: Chili-Klaus Spicy gaveeske

En super gaveeske med et knippe virkelig sterke biter. Her får du bbq-saus, chilipulver (verdens sterkeste) og chili chips for å nevne noe. En enkel og fin gave som er til å spises opp. NB! Kun 34 igjen i butikken da vi sjekket.

Til barna som gamer: Fortnite monopol

Dette spillet er basert på Fortnite-spillet, men er et brettspill som betyr litt pause fra mobilskjermen. Strålende møte for unge og eldre.

Til bestemor og bestefar: Bailys-trøfler i gaveeske

Dette er en super gave for de som liker voksensjokolade, som det heter. Melkesjokoladekuler med myk og kremet Baileys-fyll. Finnes i to smaker.

Til far: Best Dad Whisky Fudge

Enkel og rimelig gave til far som sier mer enn tusen ord.

Noen påstår at katter helst ligger i solen og koser seg, men lurer du på hva de virkelig gjør er dette løsningen. Kun 41 igjen sist vi sjekket.

Det finnes mange eventyrlystne hunder der ute, og denen passer på hunden og hvor den er i tillegg til å tracke aktiviteten. Som er mye morsommere enn du aner.

Til hele familien: Quality Time mobilpose

Denne mobilposten stenger alle mobilsignalene ute. Så ingen varslinger, telefonsamtaler eller annet kommer igjen. Er på halv pris nå. Vi kåret dette til årets julegave for den som ønsker litt fred og ro.

Til hun som fryser: Snug Rug DeLuxe

Dette pleddet er frysepinnens beste venn. Et pledd med armer som gjør at man holder varmen på kalde kvelder. Vår egen ansatte frysesjef bruker dette hver dag på jobben.

Til bror: Magnogrip armbånd

Dette armbåndet er et strålende armbånd som passer for alle praktiske gjøremål. Perfekt for broren som enten er praktisk, eller ikke er det i det hele tatt.

Til kjæresten: Personalisert sjokolade

En Toblerone med din egen påskrift er en fin gave som er enkel, grei og en super løsning for å si hva du føler. Sjokoladen kommer ferdig personalisert.

Til mamma: Helautomatisk vinpumpe

Det å åpne en hel vinflaske som blir ødelagt fordi den står litt for lenge kan være irriterende, men denne pumpen løser det problemet på genialt vis.

Det å gi gave til svigerforeldre kan være en liten utfordring. Hvordan si hva du egentlig føler? Hva med et puslespill hvor en flaske med godt drikke er premien OM de klarer å løse det? Genialt, sier vi.

Til små barn: Snakkende hamster

Kanskje ønsker de små seg et dyr til jul? Da er dette dyret en løsning siden det bare trenger nye batterier, og ikke mat hver dag.

Til han som har alt: Gladius Mini undervannsdrone

Noen har alt, men veldig få har sin egen undervannsdrone. Kun 2 igjen.

