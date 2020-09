14 nye dingser vi elsker

Nye dingser kommer hele tiden. Vi har plukket ut noen favoritter fra butikkene i september.

Det kommer nye ting hele tiden. Vi har tatt en kikk på nyhetene i dusinvis av butikker, og funnet våre klare favoritter.

1. Bose Frame Soprano er solbriller, men det er også hodetelefoner. Vi må si vi synes de er like kule funksjonelt som de ser råtøffe ut. Prisen er riktignok 2 990 kroner, men med tanke på at det er solbriller, hodetelefoner og 100 prosent kulhet i ett så går vi for dette nå i høst. Sjekk de her.

Smart kaffe, og du styrer temperaturen fra mobilen.

2. Ember Travel Mug smartkrus. Vi tror alt kan bli smart, og gleder oss veldig til smart toalettpapir. Inntil da kan et smart krus som alltid sikrer at kaffen er varm være et steg på veien. Før robotene tar over alt. Her finner du det til 2 299 kroner.

Mercedes. For barn. Selvfølgelig.

3. Mercedes C63. Dette er ikke en bil for voksne. Det er en bil for barn, med fjernkontroll og utrolig mange detaljer. For oss til å synes det er litt urettferdig at vi ikke er barn nå. Koster 3 599 kroner, som også er litt billigere enn en vanlig Mercedes. Sjekk her.

En liten og smart løsning.

4. Mini bærbar prosjektor. Full HD-prosjekter som kan brukes til seriøse ting som å se på serier, eller møter om du vil. Koster 1 499 kroner. Her finner du den.

En ordentlig klokke.

5. Casio G-Shock Frogman. Hvis smarte klokker kom med stempel som tøffest i klassen så ville det vært denne. En klokke som tåler det meste, og som bruker din smarte telefon så smart som den bør. Her finner du klokken til 9 698 kroner.

CX 400BT er elegante True Wireless in-ear-hodetelefoner med god hi-fi-lyd og praktisk touch-styring.

6. Sennheiser CX 400BT er trådløse øreplugger med god lyd, lang battertid og kule touchfunksjoner. Koster 2 190 kroner.

Dette er det bærbare batteriet du kanskje har skjønt du trenger.

7. Goal Zero Yeti 200x Lithium Portable Power Station er en super lader til alt du trenger å lade opp. Glem de tullete powerbankene som knapt lader en halv mobil, dette er kraften du trenger. Kan lade en datamaskin helt full 4 ganger, et nettbrett 5 ganger og mobilen enda mer. Perfekt for hele familien. Batteriet koster 3 595 kroner, og er en super hurtiglader som veier 2,27 kilo. Sjekk den her.

Beurer luftrenser sikrer deilig luft.

8. Beurer luftrenser. Uansett om hjemmekontoret eller soverommet trenger bedre luft så er dette løsningen. Stille og effektiv til 1 499 kroner. Her finner du den.

Bærbar lampe. Stilig og smart.

9. Lucca bærbar lampe. Stilig lampe som du kan ta med deg rundt. Varer i opptil 12 timer ved lading. Her finner du den.

10. Sammenleggbar drikkeflaske er ikke det mest avanserte som finnes, men mer enn kult nok. Her finner du den.

11. Toalettrullholder Sort Menu. Si hva du vil om denne toaletterullholderen i stilig design. Selgerne av produktet fortjener tyn. Hvem er det som fester toalettrullen på denne måten?

For de yngste er dette veien inn til forskerens verden.

12. Mitt første laboratorium er nyhet for de yngste. Som navnet sier er det et sett laget for den unge som vil begynne med sine eksperimenter. Her finner du det.

Withings Scanwatch Smartklokke med klassisk urtavle

13. Withings Scanwatch. Kanskje den smarteste klokken å kjøpe om du kobler pris og nytte. Veldig mange nyttige funksjoner og 30 dager med batteri. Sjekk den her.

Windgoo B3 elsykkel.

14. Windgoo B3 el-sykkel. Supersmart liten elsykkel. Koster kun 4990 kroner. Her finner du den.