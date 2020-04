145 ting alle mennesker bør eie

Dette er listen du bør sette deg ned med for å se hvor mye du kan krysse av.

Hver eneste dag besøker vi en mengde nettbutikker. Vi guider deg til gode kjøp, morsomme dingser, klær, reiser og smarte løsninger. Helt siden 2004 har vi laget disse guidene, og vi bruker nå 16 års erfaring for å samle de 145 tingene vi mener alle bør ha.

1. Førstehjelpsskrin. Du vet faktisk ikke når ulykken er ute, det er dessverre slik konseptet ulykke fungerer. Et oppdatert skrin med det du trenger når du trenger det er viktig for alle hjem, små og store.

Her finner du vår anbefaling

2. Kaffetrakter. Det nest viktigste i verden etter oksygen er utvilsomt kaffe. Det er selvfølgelig noen som mener man kan klare seg uten en kaffetrakter med mer eller mindre andre fancy løsninger, men litt for tidlig på morgenen med litt for lite tid er det lite som slår en god kaffetrakter. Vi mener den beste er den fra Moccamaster.

Her finner du den

3. En god søvn. Vi trekker tilbake det med at kaffe er nest viktigst. Viktigere er faktisk god søvn. Ofte handler det om å ha en god nok søvn, og der du tilbringer så mye av livet ditt bør ikke være noe du sparer på. Du fortjener bedre netter.

Her finner du sengen

4. Drikkeflaske - fordi det alltid er smart å drikke litt mer. På hjemmekontoret eller på tur. Du kan for eksempel velge denne fra Mötorhead. For øvrig, de greiene med at du skal drikke to liter vann om dagen? Ja, det stemmer. Samtidig: Det er vann i kaffen din, frukt, ris og annet også.

Her finner du drikkeflaska

Husker du dette? Hvis ja: Enten liker du klassikere eller så er du over 40. Hvis nei? HVA????

5. Solbriller. Det å beskytte øynene mot sola er viktigere enn du kanskje tror, og gode (og kule!) solbriller gjør denne jobben enklere. Vi liker denne typen fra Ray-Ban, og fordi UV-strålene trenger lengst inn i oss på øynene er det mange gode helsemessige årsaker til å feel the need, the need for speed (husker du ikke filmen er du ikke gammel nok).

Her finner du solbrillene

Det er viktig å velge fra øverste hylle i livet.

6. Sjokolade og godteri. Vi har sett den matpyramiden, og det at sjokolade og godteri er der det er betyr at man skal spise mye av det? Viktigst? Vi er ganske sikre på det, enten det er gigantisk Daim eller Toblerone, sukkerspinn eller Chili-Klaus. Ha alltid en liten, eller en stor sjokoladeplate liggende. Det er et godt livsmotto.

Sjokolade og godteri finner du her.

7. Gode sokker. Du bør behandle føttene dine bra, du bruker de tross alt hele dagen. Kvalitetssokker i for eksempel bambus, er noe føttene dine garantert vil takke deg for (kanskje ikke med ord, men likevel). Bambussokkene puster på en måte som vi bare kan beskrive som veldig, veldig mye bedre.

Her finner du bambussokker

Det er hårbørster, og så er det denne

8. Hårbørste. For deg som har levd lenge nok med nok hår så vet du at det er særdeles stor forskjell på hårbørster. Fra de litt dårligere til de virkelig gode. Vi har plukket ut den beste. Den som koster mye, men som er verdt hver krone.

Her finner du hårbørsta

9. En god tursekk. Ikke bare til å gå på tur med, en god tursekk er også perfekt til helgeturer eller andre minireiser. Og så klart på tur i skogen, men det sier seg selv. Velg gjerne en som kan åpnes på langsiden som en bag, for bedre oversikt. Slik som denne, fra Osprey. Testvinner=godt kjøp!

Tursekken finner du her.

Perfeksjon i en TV? Ja, det tror vi.

10. En god tv. Hvis vi ikke skal gå så mye på kino akkurat nå, og vi skal kanskje være hjemme litt mer så fortjener vi en veldig, veldig god tv-opplevelse. Netflix, chill og denne.

Her finner du en knallgod TV

11. Klokke. En klassisk og stilren klokke går aldri av moten. Og den trenger ikke å koste skjorta. Vi går for denne herligheten fra Nixon.

Her finner du Nixon-klokka

12. Bøker. Det sies at et hus uten bøker er et tomt hus, og uansett hvor stort huset er eller hvor mye du leser kan løsningen være Bookis: Nye og brukte bøker.

Sjekk topp 100 bøker her.

13. Hårføner. Ikke løp ut i stua før du har fønet håret under lua. Eller, du bruker muligens ikke lue i stua? Såpass har du vel lært?

Her finner du hårføneren.

14. Hånddesinfeksjon. For noen uker, måneder kanskje, siden så var ikke dette noe vi alle tenkte vi trengte. Slik er det ikke lenger.

Desinfeksjon kan du sikre deg her.

15. Blazer. En klassisk blazer kan piffe opp ethvert antrekk. Om du styler den med jeans, dressbukse eller shorts, kan det aldri slå feil. Denne blazeren fra Oscar Jacobsen går ikke på kompromiss med hverken stil eller komfort.

Her finner du den.

16. Barbersett. Et ekte, gammeldags barbersett for ansiktet bør enhver mann ha (ja, denne gjelder naturlig nok bare hvis du er mann). Ser eksklusivt ut, og gir en helt spesiell barbering.

Her finner du barbersettet.

17. Dørmatte. Hei, og god dag. Du trenger en god dørmatte. Du trenger en dørmatte som er laget for norske forhold, i Norge. Du trenger Heymat.

Her finner du Heymat.

18. Gardiner. Det er greit å kjøpe gardiner som er standard, men få hus er helt standard. Kjøp heller gardiner på egne mål.

Gardiner på mål finner du her.

19. Redningsvest. Skal du ut på innsjøen eller havet trenger du en god redningsvest, enten du er stor eller liten.

Her finner du redningsvest.

20. Skalljakke. Du trenger en god jakke for ruskeværet i Norge, og en god skalljakke er et veldig godt utgangspunkt.

Her finner du skalljakka du trenger.

21. Termostat. Det å styre varmen i huset med termostat er ingen kunst. Selv om mange ikke helt skjønner konseptet med å sette temperaturen på det man ønsker som løsning er det smart, og enda smartere er det når termostaten blir appsmart.

Her finner du den appsmarte termostaten.

22. Boligalarm. Det var sikkert en gang i tiden du ikke trengte å låse døren, men den tiden er ikke lenger her.

Boligalarm finner du her

23. Strøm. Veldig mye på denne listen trenger strøm. Du også.

Sjekk dette utrolige tilbudet på strøm

En av filmene du kan strømme på Viaplay nå er James Bond: Spectre Foto: (SF Norge AS)

24. Strømmetjeneste. En moderne verden krever moderne løsninger. Vi liker veldig godt Viaplay med sport (når det kommer tilbake), mange filmer og gode TV-serier

Her finner du Viaplay.

PS! Sjekk også ut filmleietjenesten SF Anytime.

Eller barnetjenesten SF Kids.

25. Servise. Du skal jo spise av noe, skal du ikke?

Her finner du et lekkert servise.

26. Ansiktsmaske. For å beskytte deg og andre.

Her finner du ansiktsmaske.

27. Spisegruppe. Hjemmerestauranten trenger en god spisegruppe. Skal du spise samme sted litt oftere er det fint om det både ser bra ut og er godt å sitte på hjemmerestauranten.

Her kan du sjekke ut spisegruppen.

28. Sengesett i lin. Dette er typisk en slik ting du ikke helt skjønner vitsen med før du faktisk har det. Så utrolig deilig på varme dager.

Du finner det her

29. Elektrisk tannbørste. Vi kan forklare dette enkelt: Det er stor forskjell på tannlegeregningene våre før og etter at vi begynte med elektrisk tannbørste.

Du finner den her

30. Bærbar lampe. Dette var mye smartere enn vi ante, og siden de også ser bra ut bruker vi de ofte.

Her kan du sjekke ut utvalget

31. Pizzaovn til grillen. Det å grille pizza gir en helt utsøkt smak, og denne herlige løsningen lar deg få strålende resultat hver gang.

Her finner du pizzaovnen

32. Steampod. Perfekt hår er dette løsningen på. Minsker falming av hårfarge og pleier håret i tillegg til å gjøre det glatt og godt.

Her finner du steampoden

33. Kamera. Men ikke hvilket som helst kamera. Du trenger InstaX mini 90 - et kamera som fremkaller bildene dine med èn gang. Helt genialt.

Her finner du kameraet

34. Komfortable bukser. Disse buksene er herlige å gå med, og ser bra ut på alle menn.

Du kan sjekke ut buksene her

35. Oppvaskmaskin. En rask og stille oppvaskmaskin gjør livet bedre.

Du finner oppvaskmaskinen her

36. Hansker. Vi trenger hansker nå mer enn på lenge. Kjøp god kvalitet.

Her finner du hanskene

37. Vaskemaskin. Kjøp deg en virkelig, virkelig god vaskemaskin fra folkene som lager de profesjonelle utgavene. Du vil aldri angre.

Her finner du vaskemaskinen

38. Lommebok. Selv med bare noen kort trenger de litt oppbevaring, og gjerne i noen som holder.

Du finner lommeboken her

Sjekk også denne

39. Borskrutrekker. Du trenger skikkelig verktøy, og du trenger en virkelig god borskrustrekker.

Her finner du borskrustrekkeren

Sneaker Kit er genialt for å gi joggeskoene litt ekstra liv

40. Sneaker Lab. Du har kanskje skopussesett, men har du det du trenger til joggeskoene? Sneaker Lab redder skoene.

Du finner settet her

41. Boklys. Litt ekstra lys ute eller inne for å lese på mørke kvelder hjelper på synet, og også gjerne forholdet til partneren.

Du finner boklyset her

42. Kjøleskap. Vi trenger alle et kjøleskap. En veldig kunnskapsrik mann sa en gang at har du et kjøleskap så har du alt du trenger for å leve. Har du dette lever du veldig godt.

Du finner kjøleskapet her

43. Hodelykt. Dette er en av de tingene du ikke helt skjønner at du trenger før du står der og trenger lys som du ikke holder i hendene. Ha en hodelykt liggende for hjem, tur og ferie.

Du finner et stort utvalg av hodelyktrn her

44. Fiskesett. Enhver mann eller kvinne med æren i behold har et godt fiskesett liggende om anledningen skulle by seg.

Du finner fiskesettet her

Det som er med kolleksjonen til Jenny Skavlan er at den er veldig, veldig bra. Ikke så ofte det er mulig å si om kjendiskolleksjoner. Dessuten spilte hun i Jakten på Nyresteinen.

45. Godt undertøy. Du kan ha dårlig undertøy, og godt undertøy. Slik som Jenny Skavlan lager sammen med Pierre Robert.

Her finner du undertøyet

46. Brannteppe. Dette er ikke en slik ting det er fint å ha. Dette er en av de tingene du må ha.

Her finner du brannteppet

47. Klassiske tegneblokker. Rableblokken er en venn for livet, og hvem sa du skulle slutte å tegne som voksen?

Her finner du tegneblokken

48. Loungewear. Hvem hadde visst at det plagget vi elsket mest var ett vi ikke ville bli sett med utenfor huset? Vel, verden…

Her finner du et stort utvalg av loungewear

49. Badesalt. Vi har gått mange runder på hva vi egentlig liker best å ha i badekaret, bortsett fra oss selv selvfølgelig. Det ble badesalt.

Her finner du badesaltet

Mangler du badekar? Her finner du løsningen.

50. Ullteppe. Et ordentlig godt ullteppe er en venn for livet, eller så lenge ullteppet holder. Det er kos, det er varme og det er en venn når det trengs. Utgangspunkt for kos, alene eller med andre. Ute og inne.

Her finner du ullteppet

51. Klesknagg. Det er alltid fint med en knagg å henge ting på, og mange ganger bokstavelig talt. Gå for klassiske løsninger så har du dem lenge.

Her finner du klesknaggen

52. Adidas Originals. Du må ikke ha et par Adidas Originals, men du bør ha det. Gazelle er en klassiker, som alltid kommer i freshe farger, som disse blå. Du vet at Adidas prøvde å irritere Hitler ved å gi sko til Jesse Owens i 1936?

Her finner du sneakersene

Pizza. En av de viktigste matgruppene i verden.

53. Pizzaskjærer og pizzaspade. En del av vårt kosthold er pizza. Frossen pizza fra fryseren som vi steker selv, og deler opp selv. Da trenger du godt nok verktøy.

Her finner du pizzautstyret

54. En god treningstights/treningsbukse. En fin treningstights eller bukse av høy kvalitet kan gjøre underverker for motivasjonen. Sjekk denne til dame, eller denne til herre.

55. Håndrens. Noen ganger blir du eller andre veldig, veldig skitne. De gangene hjelper ikke vanlig såpe og vann. Da må skikkelig håndrens være tilgjengelig. Alltid lurt å ha en liten bøtte stående.

Du finner håndrensen her

56. Skjærefjøl. Skal du kutte noe er det dumt å gjøre det rett på benkeplaten eller gulvet.

Du finner skjærefjølen her

57. Leketelt. Trenger du ikke leketelt sier du? Tullball. Hvor ble det av barnet i deg?

Du finner leketeltet her

Douglas Adams i 1979. Mannen bak den geniale boken alle bør ha lest.

58. Boken om livet, universet og alt. Det er ikke mange bøker man leser om igjen. Hitch-Hikers Guide to the Galaxy av Douglas Adams kan du lese hvert år uten å gå lei. En særdeles godt skrevet og utrolig morsom bok som later som om det er en science fiction-historie mens det egentlig er en kritikk av samfunnet vi lever i. Må leses på originalspråket.

Du finner boken her

59. Apple TV. For oss er TV litt før og etter vi fikk oss denne geniale dingsen. Det er rett og slett slik en TV-opplevelse skal være. Har du ikke en slik så kjøp den nå, du vil ikke angre.

Du kan sjekke ut Apple Tv'en her

60. Brødkniv. Du må ikke bare smøre brødskiven din selv, du må også skjære den selv. En god brødkniv er derfor særdeles viktig. I tillegg trenger du en god kniv for å skjære kjøtt, grønnsaker og ja, hva med å bare kjøpe et godt knivsett?

Du finner knivsettet her

61. Lego - det er ikke slik at du noen gang blir for gammel for Lego, eller at Lego ikke passer. Det er puslespill for voksne, lek for barn og alltid noe som holder hjernen igang. Sjekk bare dette settet for voksne med San Francisco .

Du finner Lego-settet her

62. Interiørrens. Denne rensen er med desinfeksjon, og er opprinnelig for bilens interiør. Kan også brukes på mye mer.

Du finner interiørrensen her

63. Vernebriller. Vi har jobbet uten vernebriller, og har dratt på legevakten på grunn av det. Vernebriller for folk med briller eller linser kan være en utfordring, men vernebriller med styrke er løsningen.

Her finner du vernebrillene

Den lille treningsstrikken har blitt en genial hjemmetreningshjelp

64. Treningsstrikk. Lite visste vi at treningsstudioet plutselig flyttet hjem, men det åpnet jo opp for litt hjemmetrening som vi garantert har godt av. Da oppdaget vi hvor effektivt det er med disse treningsstrikkene.

Her finner du treningsktikkene

65. Skopuss og skopleie. Vi har nok vært litt for opptatt av å bruke, og så kaste litt for fort. Mange av skoene våre hadde fortjent litt bedre pleie. En løsning kan være den kule Shoe Care Valet.

Her finner du skopussesettet

66. Newtons vugge. Dette er ikke noe du trenger, men du trenger det likevel. Denne geniale dingsen er en måte å få harmoni på uten sidestykke. Vi elsker den.

Her finner du Newtons vugge

67. Grill. Definisjonen på et møblert hjem er visstnok bøker i bokhyllen, men vi vil påpeke at bøker brenner på 451 fahrenheit og at grilling er gøy. Alle hjem bør ha en grill, uansett størrelse.

Her finner du utvalget av griller

En liten yogamatte gjør treningen hjemme mye mer behagelig.

68. Yogamatte. Vi ville kalt det treningsmatte, men konseptet er det samme: Noe på gulvet for å trene på. Gjør gulvet litt mindre hardt, og gir litt mindre svette på gulvet.

Her finner du yogamatten

69. Solskjerming. Vi tenkte ikke over hvor viktig markiser eller annen solskjerming var før vi skulle jobbe hjemme på dagtid i solen. Nå vet vi hvor essensielt det er.

Her kan du se utvalget av solskjerming

70. Skittentøyskurv. Jada, det er mulig å bare kaste alle klærne på bakken, men det er bedre å faktisk legge de i en kurv som er bærbar til der de senere skal vaskes.

Her finner du skittentøyskurven

71. Hodetelefoner. Uansett hvordan du snur på hjemmekontoret, hjemmetiden eller gåturen så er alt bedre med musikk til. Noen ganger vil ikke alle de andre høre på samme musikk som deg. Da kan du tenke at det kan være det samme, fordi du har de beste hodetelefonene.

Du finner hodetelefonene her

Eventuelt noen mer normale her

72. Hundeskål. Ja, men du har ikke hund sier du? Nei, det er greit - og da skal hunden drikke fra bakebollen på besøk?

Du finnen hundeskålen her

PS! Kjøp med noen hundeposer også, sånn for sikkerhets skyld. Du finner dem her.

73. Sofa. Alle mennesker trenger en god sofa. Du kan enten velge å kjøpe en du skrur sammen selv med ok kvalitet, eller en sofa for livet. Vi vet hva vi går for.

Du finner de fineste sofaene her

74. Lyspære. Smarte folk har fortalt oss at det ikke er nok med bare strøm og lampe. Du trenger også lyspærer. I riktig format, størrelse og mer til.

Her finner du et stort utvalg av lyspærer

75. Støvsugerposer. Det er smart å bytte disse når de er fulle, sa vår mor til oss.

Her finner du støvsugerposene

76. Barnespisesett. Jada, barn kan få porselen og skarpe kniver, krystall og sølvbestikk. Neida, de kan ikke det. Ett slikt sett uansett om du har barn eller ei er en investering. Du får besøk av barn, barnebarn, nabobarn, tantebarn eller noen barn en eller annen gang.

Her finner du det søte barnespisesettet

77. Shampoo (og balsam). Det er forskjell på dårlig shampoo og god shampoo, og finne en som både han, henne og gjester (?) kan bruke så kan du gå for den veldig gode fra Kiehl’s. Hvilket minner oss på at vi må bestille ny.

Her finner du shampooen fra Kiehl's

78. Hoppetau. Vi trodde egentlig ikke vi kom til å bruke så mye hoppetau i voksen alder, men det var helt til vi skulle holde formen hjemme.

Her finner du hoppetauet

79. Blomsterbeger. For de virkelig store anledningene trenger du et sølvbeger. Vi går for toppen for de beste blomstene.

Her finner du blomsterbegeret

80. Retro fotballskjorte. Det kan sies at det ikke er alle som trenger en fotballtrøye, men du vet aldri når du inviteres på fotballting, og greit å ha en retro liggende. Går liksom aldri ut av moten. Liverpoolskjorte er sikker vinner om du ikke liker et lag siden de har flest fans i Norge.

Sjekk ut fotballskjorten her

81. Solhatt. Uansett hvor mye sol det blir så er det noen dager litt skygge er deilig. Den klassiske stråhatten er alltid en vinner.

Du finner solhatten her

Faber-Castell er kvalitet.

82. Fargeblyanter. Fargelegging er godt for store og små, og enten du har barn eller ikke så vil et sett med ordentlig gode fargeblyanter brukes oftere enn du tror. Du kan få besøk, men mest av alt kan du sone litt godt ut med fargelegging. Vi går for disse fra Faber Castell.

Du finner fargeblyantene her

83. Spillmagasinet. Det klassiske spillmagasinet med Ludo, Mikado, Yatzy, stigespill og kortstokk er den ene spillboksen alle må ha. Så kan du heller legge på andre brettspill senere.

Du finner Spillmagasinet her

84. Toalettrullholder. Det er greit å kaste rundt seg med dyrebare toalettruller, men skal du ha kontroll bør du ha en toalettrullholder som dette. Og du, toalettpapiret skal ha tørket ut fra veggen. Det vet alle.

Du finner toalettrullholderen her

85. Håndklær. Det er greit å lufttørke deg om du bor alene, og har god tid. For alle oss andre er håndklær en relativt fin opplevelse. Greit å bytte ut de sure, gamle i ny og ne også.

Du finner håndklærne her

86. Boksåpner. Sjokkerende mange har ikke en god boksåpner. Mange kjøper noen vakre, fancy løsninger som ikke virker. Noen har det ikke i det hele tatt. Skjerpings. Gå for en klassiker som alltid virker.

Du finner boksåpneren her

87. Webkamera. For noen måneder siden ville vi ikke tenkt på at det var en ting som burde vært på listen, men for å holde avstand og ha godt nok hjemmekontor samt et kamera som gjør at du ikke ser ut som en vandrende zombie som sist dusjet i 2019 så er det greit med et godt kamera utenom det som kommer med maskinen eller er på mobilen.

Her finner du webkameraet

88. Krakk. Nei, ikke et børskrakk. Det trenger ingen av oss. En krakk som gjør at du kommer litt høyere. Noen ganger er det litt mye med en stige. En krakk som gir deg litt løft er som oftest nok. Kjøp kvalitet så du har.

Her finner du krakken

89. Håndholdt steamer. Dette var mye mer genialt enn vi noen gang ville trodd at vi skulle tenkt det var. For rask løsning på skrukkete klær, litt finere genser og en skjorte du faktisk kan bruke i møte så er dette genialt.

Her finner du steameren

Ting kun for voksne er nummer 90 til 101. De finner du helt nederst i denne saken.

102. Paraply. Vi vet alle at det kommer til å regne igjen, og en kvalitetsparaply vil vi alltid ha tilgjengelig.

Du finner paraplyen her

103. En luksuspenn. Denne pennen drar du fram ved de store anledningene, og den går i arv.

Du finner luksuspennen her

104. Linsevæske. Enten trenger du det veldig, eller så trenger du det ikke i det hele tatt.

Du finner utvalget av linsevæske her

105. Norm pedalbøtte. På badet vil du gjerne ha en pedalbøtte som holder lukt og alt annet inne, og som er enkel å bruke av god kvalitet som er lett å rengjøre. Løst.

Du finner pedalbøtten her

106. En skikkelig hatt. Du vet slike hatter man bruker på hesteløp? En slik bør du ha i skapet.

Her finner du de fineste hattene

107. Lenestol. Du trenger kanskje ikke fire fine lenestoler, men en bør du i hvert fall ha. Kjøp en god som du kan slappe av i.

Her finner du flotte lenestoler

108. Saga compendium one. En herlig tegneserie som et eksempel på å kjøpe den boken, tegneserien eller litteraturen du ønsker.

Her finner du tegneserien

109. Vin og ølåpner. Dette er bestevennen til alle som skal åpne litt god alkohol.

Her finner du vin- og ølåpneren

Carrie Fisher var Leia i Star Wars-filmene.

110. Star Wars-dingser. Sjefen vår mener et hjem ikke er komplett uten. Hvem vet om han har rett?

Her finner du kule Star Wars-dingser

111. Trimsykkel. Mange hadde tenkt at de ikke hadde bruk for den de hadde kjøpt, men så stengte treningssentrene. Har du det ikke, så trenger du det.

Sjekk ut utvalget av trimsykler her

112. Telt. Det nye hotellet du kan bære med deg.

Her finner du flere fine telt

113. Regnbukse. For de dagene hvor det regner sidelengs.

Hei finner du regnbuksen

114. Robotstøvsuger. Det er rett og slett helt utrolig deilig å ha en robotstøvsuger.

Her finner du robotstøvsugere

115. Badevekt. En skikkelig god badevekt koblet opp på wi-fi og som også måler fettprosent og BMI. Veldig bra for å følge med på deg selv.

Her finner du badevekten

116. Tepper. Du trenger ikke å kjøre helt på den engelske logikken med tepper i alle rom, men gode tepper i mange rom er bra.

Sjekk ut det store utvalget av tepper her

117. Dyson cyclone. En stående støvsuger, altså en høy en. Superkraftig og meget bra.

Du finner Dyson cyclone her

118. Hengekøye. Mange mener at dette er noe du absolutt bør ha i år, og vi er enige. Kan brukes på tur i skogen, i parken eller hjemme i hagen. Denne er av høy kvaliet, og har plass til to.

Du finner hengekøyen her

119. Fotobok. Fordi du faktisk ser på bildene i ettertid hvis du samler dem i en fotobok. Tips: Lag en for hvert år, eller for spesielle anledninger og ferier.

Du finner fotoboken her

120. Komplett ladestativ. Bruker du Apple-produkter, bør du ha dette. Lader mobilen, airpods og Apple Watch, noe som sparer deg for mye rot.

Du finner ladestativet her

121. Termos. Det er lite som slår det å ha med seg varm drikke ut når det er kaldt. Og kald drikke ut når det er skikkelig varmt. Denne holder drikke varm i 20 timer, og kald i hele 50 timer!

Du finner termosen her

122. Utedress til barn. Har du barn, må du gå til innkjøp av parkdress før eller senere. Da er det like greit å gå for en av høy kvalitet som tåler herjing og utelek, som Reima sine.

Sjekk utvalget av utedresser her

123. Muffinsbrett. Det gjør rett og slett muffinsbaking helt utrolig enkelt. Greit å ha på lager, i tilfelle man skulle trenge å bake noe i hui og hast. Du kommer aldri til å gå tilbake til å lage muffins uten etter å ha brukt muffinsbrett.

Her finner ulike muffinbrett

124. Trampoline. Har du ikke barn? En trampoline kan være like gøy uansett, og ikke minst er det god trening. Denne kommer med sikkerhetsnett, noe som er et must.

Her finner du trampolinen

125. Manualer. Til hjemmetreningen er det genialt med et sett justerbare manualer.

Her finner du vektene

126. Sømløs topp - laget av mykt og veldig behagelig materiale som følger kroppens bevegelser. Dette er den funksjonelle toppen som fungerer både på og utenfor treningsstudioet.

Her finner du toppen

Den ekspanderende hageslangen er en genial vannslange.

127. Hageslange. Ikke hvilken som helst hageslange, men en som ekspanderer. Den kan gjøre vanningen mye enklere med fleksibel hageslange som ekspanderer opp til 60 meter.

Du finner hageslangen her

128. Blader. Man lærer så lenge man lever, sies det. Her får du spennende lesestoff som pirrer nysgjerrigheten.

Du finner et stort utvalg av blader her

129. Scoby. Lenge hatt lyst til å brygge din egen kombucha? Med denne Scobyen kan du lage den populære og forfriskende drikken som har blitt drukket i Asia i mer enn 5000 år.

Du finner scobyen her

130. Høytrykkspyler. Om du bor i hus, har bil eller rett og slett skal vaske verandaen, trenger du er en skikkelig maskin.

Du finner høytrykkspyleren her

131. Trenchcoat. Et must-have-plagg i enhver garderobe. Du trenger klassisk håndverk, moderne silhuetter og nyskapende detaljer. Da bør du sjekke ut denne fra Hugo!

Den fineste trenchcoaten finner du her

132. Birkenstock. Disse trenger ingen introduksjon. Super behagelige og anvendelige!

Du må ha slike. Vi mener det helt seriøst.

Nintendo Switch er mange timer med underholdning for store og små

133. Nintendo Switch. Dette er spillkonsollen for deg som vil spille når som helst, hvor som helst og med hvem som helst. Nå med forbedret batteritid. Du trenger ikke noe mer enn denne utstyrspakken.

Moro for barn. Uansett alder.

134. Lue. En myk og behagelig lue som vil holde deg varm på kjølige og kalde dager. I klassisk svart som passer til alt.

Lue bør alle ha i skapet!

135. Blender. Valget er enkelt. Vitamix er et must på kjøkkenet hvis du er opptatt av et balansert og sunt kosthold, som smaker like godt som det er næringsrikt. Med 10 års garanti.

Sjekk her

136. Happy Plugs. Et Stockholm-basert selskap som lager kule og morsomme øreplugger. God kvalitet for pengene!

De er fine og fargerike

137. Tekopp. Teen smaker alltid mye bedre hvis den drikkes fra en god og fargerik kopp. Indiska kan dette med tekopper.

Te er beroligende og godt, i en god tekopp som dette

138. Hettegenser. Ungene trenger gode og slitesterke klær som varer en stund.

Her kan du velge og vrake.

139. Kokosblomstsukker. Kokosblomstsukker blir laget fra den søte nektaren fra blomsterknoppene på kokospalmen. Økologisk, deilig karamellaktig smak og et sunnere alternativ til hvit sukker! Vi bruker det til alt.

Tro oss, du vil ha dette

140. Tangle Teezer. Hårredningen uansett hårtype. Denne sverger vi til.

En venn for livet

141. Jeans. En klassisk olabukse går aldri av mote. I hvert fall ikke Levis 501 - en evig favoritt.

Kjøp en klassiker her

142. Servietter. Selvsagt bør du ha servietter! Det er ikke så gøy å dra frem tørkerullen når du skal dekke litt fint på.

Her finner du noen ekstra kule servietter.

143. En god hudkrem. Hvis du ønsker en hud som holder seg ung og fresh, bør du investere i en god hudkrem.

Her finner du en.

144. Et deilig skjerf.

Et klassisk, pent skjerf bør alle ha. Slik som dette fra Holzweiler.

Her finner du Holzweiler-skjerfet.

145. En badedrakt. Denne gjelder naturlig nok kvinner. En rød badedrakt er en klassiker, takket være Baywatch. Kanskje du får behov for å redde noen hvis du tar på en slik?

Her finner du en rød badedrakt.

