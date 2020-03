15 ting alle trenger

Vi har samlet 15 dingser, ting, løsninger som absolutt alle bør vurdere å investere i.

Litt sent i februar spurte vi internt hos oss her i Nettavisen om det var mulig å plukke ut et produkt, eller flere, som man ville anbefale andre å investere i. Vi presenterer nå første del her. 15 produkter vi tror veldig mange, alle kanskje, trenger.

Beste oppfinnelsen siden hjulet. Trenger ikke engang røyke, bare ha peis. No more hvor er fyrstikkene!

Noen kjappe drag med kniven og plutselig blir det fryktelig mye enklere å skjære tomater til tacoen! En nøktern gamechanger.

Ringeklokke med kamera som du kan styre via app på mobilen. Du får push hver gang noen ringer på, så kan du snakke til de som står utenfor hvis man ønsker det. Perfekt måte å unngå å åpne for selgere for eksempel. Også praktisk når folk kommer på besøk, og man ikke er hjemme.

Det er en smule irriterende å starte Sonos-appen hver gang du vil skifte sang, dempe lyden eller styre anlegget raskt. Denne fjernkontrollen lades for lenge av gangen, og løser et lite, men veldig irriterende problem.

Strålende, enkel greie som gjør at du kan slå på eller av strøm (lys, lyd eller varme) uten å måtte bevege deg alt for mye. Enkelt, greit og veldig smart.

Trådløs høyttaler er en god investering i heimen. Kan kobles til fra flere telefoner samtidig, og har overraskende lang batteritid. Kjekk når man får 250 sangønsker fra ungene i løpet av en hjemmehelg.

Dette sparer deg for særdeles mange kroner på reise, og mange timer med elendig søvn hvis barn skal dele seng. Enkel, grei og lett (4 kilo). Passer for barn mellom 3 og 6 år. Veldig fin å ha også om man skulle få besøk.

Dette er løsningen for de som har mange dingser. Hele 7 kan lades samtidig, og er en perfekt ting for reiser eller bare hjemme hvor det ofte er kamp om ladingen.

Dette er supert med barn som det er litt vanskelig å få til å tørke håret, veldig bra på trening hvor man raskt vil bli tørr, eller bare fin å bruke for å få hår unna ansikt ved sminking.

Dette er et genialt verktøy for deg som synes det er litt slitsomt med all strykingen. Du henger opp plaggene, bruker steameren over blusen, skjorten eller hva det nå enn er som har litt for mange krøller - og på 1,2,3 er det klart. Finnes i mange utgaver, men de dyreste er litt bedre.

Dette er et produkt som faktisk har litt forskjellige navn basert på kjønn. Mange kvinner ville nok kalt dette nuppefjerner, mens det for menn for det litt røffere navnet fabric shaver. Uavhengig av navn er det et produkt som gir plagg nytt liv. Uansett kjønn, bakgrunn, ønsker eller annet. Vårt valg er en kraftfull og kvalitetsversjon som kan lades opp.

Kan det skje at du glemmer noe i ny og ne? Har du brukt tid på å lete en eller annen gang i livet? Svaret er et selvfølgelig ja. Genialt når du har rotet bort noe - som lommebok, kodebrikke eller nøkler for eksempel inne i huset ditt. Slik vi gjør.

Dette trenger du alltid, og dette raske termometeret gir et godt svar fort. Lagrer også tidligere avlesninger for de gangene du kommer til å være i kontakt med legevakten eller andre. Har sensorhette og linsebeskytter. Det er et liv før og etter slike termometere, spesielt om du har barn.

Kan det fikses? Veldig ofte så kan det faktisk fikses. Uansett om du er Byggmester Bob eller Titusentommeltott-Tore. Uansett er deet greit å ha godt nok verktøy. Her får du en ladbar borskrutrekker som er både effektiv og hurtig.hA

Det å være litt sikrere i eget hjem kan nesten ikke overvurderes. Om dette er hus, hytte eller kan selvfølgelig være opp til noen og enhver.

Sannsynligvis er det en av grunnene til at ett av verdens mest solgte elektroniske produkter er nå de trådløse wifi-overvåkningskameraene som varsler deg på din smarttelefon. Ved å gi deg litt bedre oversikt, og mer sikkerhet er det en rask vei til å sjekke alt fra uvedkommende på døra til om det er mye snø på hytta.

