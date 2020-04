15 veldig gode kjøp påsken 2020

Vi har samlet noen særdeles gode kjøp du kan gjøre påsken 2020.

NB! Denne saken inneholder flere varer som har begrenset lagerkapasitet. Alle varene var på lager da vi skrev denne saken.

1. Phillips luftrenser

Denne luftrenseren er perfekt for soverommet, og er liten nok til at den er lett å plassere. Rekordbillig nå. Fjerner 99,97 % av partikler og allergener.

2. Bærbar datamaskin: Huawei Matebook X Pro

Dette er maskinen vi selv bruker, og er særdeles fornøyd med. Den fikk også 10/10 hos Itavisen. Trykkskjermen er veldig god, og nesten helt rammeløs. Dette er, unnskyld uttrykket, en ordentlig datamaskins svar på Macbook Pro. Bare bedre, og mye billigere. Rekordbillig nå.

3. Butinox terassebeis

Det er vårtid, og tid for å beise terassen. Nå får du denne kvalitetsbeisen til kun 179 kroner for 3l. Herlig pris.

4. Nilfisk høytrykkspyler

Denne er satt ned mange tusen, og er av en kvalitet langt over det normale. Har en rengjøringskraft på 4 kilo.

5. Spionspeil bordklokke

Vi er litt usikre på bruksområdet, men kanskje for å filme vårt eget morratryne? Uansett er speilet med kamera satt ned fra 999 til 300 kroner.

6. Polo Ralph Lauren-jakke

Halv pris på en kvalitetsjakke fra Polo Ralph Lauren er ikke hverdagskost, og da vi sjekket fantes den i alle størrelser. Kan brukes veldig lenge i de norske sesongene...

7. Hånddesinfeksjonsgel

En slik i jakka, bilen eller hjemme kan være gull verdt. Disse flaskene er satt ned med 24 prosent i påsken.

Pondus-boken Første omgang med sitt originale, gamle cover (til venstre) og det nye, oppdaterte (til høyre)

8. Pondusboken: Første omgang

En helt ny utgave for første gang i farger, og med ekstra striper kan bli din til lave 306 kroner. Satt ned fra 349 kroner.

9. 30 prosent på ferien i Norge

Du kan bestille hotell hos Choice nå, med 30 prosent rabatt. Rommene kan avbestilles uten gebyr helt fram til dagen før. Gjelder hele sommerferien. Drøm nå.

10. Hugo Boss-jakke

30 prosent jakke på vårens nyhet: En klassisk og tøff Hugo Boss-jakke. Ikke ofte du får tilbud på vårens nyheter før våren kommer!

11. Helinox Table One

Et ultrelett campingbord du kan ha med over alt. Passer strålende til turer med små og store. Satt ned 30 prosent.

12. Oakley solbriller

Herlige solbriller satt ned med 25 prosent kun i påskehelgen.

13. Kitchenaid minifoodprocessor

Hvis du vil lage litt bedre mat så er denne herlige, lille versjonen av klassikeren akkurat for deg. Satt ned 1126 kroner til 799 kroner.

14. Satake knivsett

Dette er toppklasse-kniver fra Japan som nå er satt ned fra 3209 til 1909 kroner. Her får du alle knivene ditt kjøkken trenger med herlig slipevinkel.

15. Termokanne

Denne termokannen er satt ned fra 599 til 199 kroner, og er i rustfritt stål med glassinnlegg.

