17 norske butikker for 17. mai

Du kan feire nasjonaldagen med å handle i vaskeekte norske butikker.

Mange av butikkene vi handler i kommer fra det store utlandet. Vi har derfor i anledning bursdagen til vår grunnlov funnet 17 norske nettbutikker.

Butikkene er ikke rangert, men vi har tatt med tall så det er lettere for oss å telle til 17.

Foto: Foto: Bildemontasje/Lunehjem

1. Lunehjem

Dette er en butikk fra den eldste byen i Norge: Tønsberg. Butikken er en interiørbutikk med fokus på skandinavisk design, og var en av de frøste norske butikkene på nett som hadde interiørutvalg da de åpnet i 2005. Butikken har også en fysisk butikk i Tønsberg som du ser på bildet over.

Her kan du kikke i butikken

På hver sin side av denne fontenen ligger henholdsvis Gyldendal (t.v.) og Aschehoug (t.h). De to eier hver sin bokhandelkjede.

2. og 3. Ark og Norli

Den norske nettbutikken Ark er eid av forlaget Gyldendal, som også er norskeid. Hovedkontoret ligger i Oslo, på andre siden av en fonten hvor Aschehoug er på andre siden. Det forlaget eier bokhandelkjeden Norli sammen med Norgesgruppen. Hovedkvarteret til sistnevnte er på Skøyen i Oslo.

Her kan du kikke på utvalget til Ark

Her kan du kikke på utvalget til Norli

4. Smartegadgets

Denne norske nettbutikken med dingser, masse Pokémon-greier og veldig mye spennende ble startet i 2013. Den befinner seg i Dal, som er rett sør for Eidsvoll.

Her finner du nettbutikken

5. Milrab

Tidligere soldater samlet seg i Kristiansand i 2005 for å starte det som har blitt en av de største suksessene på nett de siste årene. Det som begynte med taktisk utstyr til militære spesialstyrker er nå en butikk med bredt nedslagsfelt for de fleste som beveger seg utendørs.

Her finner du nettbutikken

6. Mimmis

Denne nettbutikken ble startet i Sandefjord i 2011 av et ektepar som fortsatt driver butikken. Den ekte familiebedriften selger utstyr for for barn og babyer.

Her finner du den

7. Celis

Denne nettbutikken har masse til hus, hjem, hage, bursdag og mye mer. En herlig butikk med morsomt utvalg fra Bergen. Butikken ble startet i 2016.

Her finner du butikken

8. GetInspired

Denne butikken startet i Oslo, men har nå adresse Trondheim. Treningsbutikken for kvinner har hatt en eventyrlig suksess siden den kom i 2009.

Her finner du butikken

9. ExtraOptical

Denne nettbutikken gir deg briller og linser på nett ble startet i Trøndelag i 2010, og fra og med 2012 ble det fulltidsjobb for to ansatte.

Her finner du butikken

10. Slikkepott

Opprinnelig ble denne nettbutikken for baking og kjøkkenutstyr startet i Oslo, men den er nå på Averøy i Nordmøre.

Her kan du sjekke butikken

11. Underverker

Denne undertøysbutikken er fra Tromsø, og har vært på nett siden 2006. De kaller seg selv den største undertøysalongen på nett i Norge, og det stemme rnok.

Her kan du kikke nærmere på den

12. Ferner Jacobsen

Ferner Jacobsen startet i Oslo i 1916. Nettbutikken kom i 2014. En klassiker som også er digital.

Her kan du besøke butikken

13. C33

Denne yogabutikken kommer fra Sandefjord. En god nettbutikk for sportsmote og trening.

Her finner du butikken

14. Skitt Fiske

Denne nettbutikken finner du også i Sandefjord. Fiskebutikken har lenge vært på nett, og er manges førstevalg.

Her finner du nettbutikken

15. Proteinfabrikken

I Stokke finner du denne norske suksessen som har vært på nett siden 2001.

Her finner du den

16. Kniveksperten

Denne nettbutikken fra Bergen har sin ekspertise på kniver, og har et meget stort utvalg.

Her finner du nettbutikken

17. Klokker.no

Klokkebutikk fra Oslo som har som mål om å bli den største på klokker i vårt eget land.

Her finner du nettbutikken